我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

養生／坐著也能減輕失智風險？研究：關鍵在是否動腦

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的...
多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的活動可能比先前所認為的更重要。(圖／123RF)

多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的活動可能比先前所認為的更重要。

紐約郵報報導，這項於3發表在「美國預防醫學雜誌」（American Journal of Preventive Medicine）的研究發現，將「心智消極的久坐行為」改為「心智活躍的久坐行為」，與失智症風險明顯降低有關。

所謂「心智活躍的久坐行為」包括閱讀、辦公室工作及其他在坐著時能讓大腦持續運轉的活動；而「心智消極的久坐行為」則包含看電視或其他低互動的螢幕活動。

該研究結果是瑞典研究人員分析了超過2萬名35至64歲成年人的數據，這些參與者在1997年至2016年間接受了長達19年的追蹤，回答了關於其久坐習慣、身體活動及其他生活型態行為的問題，而失智症診斷則透過瑞典的健康與死亡紀錄進行確認。

相較於較為消極的久坐活動，心智活躍的久坐行為與失智症風險顯著降低有關。儘管這項研究以瑞典為基礎，但這些發現很可能適用於更廣泛的全球人口，並有助於制定降低失智症發生率的公共衛生指南及預防策略。

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）首席研究員霍爾格倫（Mats Hallgren）在聲明中表示，這項研究凸顯了就腦部健康而言，消極與需動腦的久坐習慣之間存在重大差異。

他指出，雖然所有坐姿活動的能量消耗都很低，但可依大腦活躍的程度加以區分；人們在坐著時如何運用大腦，是未來認知功能的關鍵決定因素，而正如研究所示，這可能預知失智症的發生。

研究人員指出，久坐行為是一種普遍存在但可調整的風險因子，與包括失智症在內的多種健康問題有關。

研究進一步觀察到，並非所有久坐行為都是一樣的；有些可能增加失智症的風險，而有些則可能具有保護作用；隨著年齡增長，保持身體活動固然重要，但保持心智活躍同樣重要，特別是在久坐時。

疾病管制與預防中心（CDC）預測，到2060年，將有近1400萬名美國成年人罹患阿茲海默症。阿茲海默症協會近期發表的一項研究指出，個人的生理年齡可能與失智症風險有關。

研究人員最近還發現，對於帶有某種基因變異的老年人而言，多攝取未加工肉類有助於預防失智症。

精華 FAQ

  • 研究認為，久坐本身並非唯一關鍵，真正重要的是坐著時從事的活動類型。若是看電視等心智消極活動，風險較高；若是閱讀或辦公等需動腦活動，則與較低失智風險相關。

  • 研究所稱的心智活躍久坐行為，包括閱讀、辦公室工作，以及其他在坐著時仍能讓大腦持續運轉的活動。這類活動雖然能量消耗低，但對腦部刺激明顯高於被動看螢幕。

  • 瑞典研究人員分析超過2萬名35至64歲成年人的資料，追蹤長達19年，並以健康與死亡紀錄確認失智診斷。結果顯示，心智活躍的久坐行為與失智症風險顯著降低有關。

瑞典

上一則

娛樂／A24開發AI工具 獨立片粉絲崩潰

下一則

養生／豆類、莓果…50歲後抗老必吃

延伸閱讀

國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%

國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%
鐵攝取過量 研究：恐增罹患失智症風險

鐵攝取過量 研究：恐增罹患失智症風險
防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動

防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

熱門新聞

紐約皇后區醫師程志(中)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，2025年出庭時被上銬，同年8月被判刑24年。( 本報資料照)

封面故事／連環迷姦案 惡魔的劇本

2026-07-12 13:56
繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。(記者楊青╱攝影)

綠手指／翡翠木變花海 華人夢幻庭園

2026-07-12 02:11
幾起歐美迷姦案中，有個特點引人關注，就是迷姦犯幾乎全為華人男性，而受害人全部為華人女性。(圖／123RF)

封面故事／傷害女同胞 菁英為何變色魔

2026-07-12 10:44
過去一年中，歐洲和美國陸續揭露數起華人驚悚迷姦案。(圖／123RF)

封面故事／華女防陷阱 要靠3層保護網

2026-07-12 13:11
由卡達政府贈送的「新空軍一號」1日停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，媒體稱這架川普的新座機為「空中宮殿」。(路透)

新聞眼／看看新空軍一號 多麼大又美

2026-07-12 11:10
示意圖。(Photo by Christin Hume on Unsplash)

本周星座／雙子座理性為上 天秤座翻新篇章

2026-07-12 02:00

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌