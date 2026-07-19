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料理功夫／會開花的晚餐

採薇
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那天下午，廚房很安靜。

窗外的光淡淡照進來，我忽然想替自己做一頓自娛自樂的小餐。

於是，草莓開成了玫瑰，櫻桃蘿蔔綻成了花，蘆筍長成樹枝，甜椒化作秋天的彩葉，小胡蘿蔔則圍成了一輪小小的太陽。

一、草莓花盤

選較大的草莓，不切斷底部，從下往上薄薄劃開幾層「花瓣」，中心保留尖部。用冷水泡幾分鐘，花瓣會自然張開。

小訣竅：刀要薄，動作輕。草莓太熟容易塌，太生又打不開。

二、蘆筍小樹與煎豆腐

板豆腐（或百頁豆腐）切片吸乾水分，少油煎至兩面金黃；蘆筍汆燙後快速煎一下。擺盤時將蘆筍排成樹枝狀，小甜椒切圈當作小花掛在枝頭。

其實就是家常煎豆腐，只是換了一種「會生長」的擺法。

三、烤牛肉花與胡蘿蔔小太陽

Roast beef薄片對摺捲起，一層層摺疊後用牙籤固定底部。小胡蘿蔔縱切對半圍成一圈，中間放一小片芹菜葉當作太陽紋理。這一盤幾乎不需要烹調，像一場餐桌上的溫柔手工課。

四、秋天的甜椒樹

小甜椒從底部切開、去籽，塞入調好味的肉末，放進烤箱烤熟。用蔥葉做樹幹，橙色甜椒片做落葉。擺好後，像一棵站在風裡的秋樹。

五、蒜香蝦與蘿蔔花

熱油爆香蒜片與蔥白，下蝦快速翻炒至變色，加少許鹽與白胡椒。櫻桃蘿蔔表面淺劃刀紋，泡冰水後自然綻放。

當幾盤菜一起擺上桌時，我忽然明白：

有時候，人認真做飯，並不是因為餓，而是想讓平凡的一天，稍微亮一點。

精華 FAQ

  • 文章以花園意象包裝家常料理，示範如何把草莓、蘆筍、甜椒與蘿蔔等食材，透過簡單切法與擺盤，變成像花、樹與太陽的餐桌景色。

  • 草莓被切成花瓣、蘆筍排成小樹、烤牛肉捲成花朵，小胡蘿蔔圍成太陽，甜椒則像秋天的樹，櫻桃蘿蔔泡冰水後也會綻開成花。

  • 作者想說明，認真做飯不一定只是因為肚子餓，而是希望透過精心料理與擺盤，讓平凡的一天多一點亮光、趣味與被照顧的感覺。

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