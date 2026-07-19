料理功夫／什錦海鮮炒烏龍麵

什錦海鮮炒烏龍麵是一道兼具視覺與味覺的料理。海鮮的鮮味滲入烏龍麵條中，搭配切絲的洋蔥、紅蘿蔔與高麗菜，不僅口感豐富，色澤更是引人食慾。這道料理製作快速且營養均衡，是忙碌生活中的最佳美味首選。

準備食材（2人份）：

烏龍麵2包、新鮮透抽（或花枝）半隻，切成適口大小、洋蔥半顆切絲、紅蘿蔔適量切絲、高麗菜約 1/4 顆切絲。調味料：食用油2大匙、日式醬油（或鰹魚醬油） 2大匙、味醂1大匙、水（或高湯）100毫升、鹽、胡椒粉少許

步驟1. 首先，將透抽洗淨後切成圈狀或塊狀。將洋蔥、紅蘿蔔與高麗菜洗淨切絲備用。烏龍麵若為冷藏包裝，可先用熱水快速沖洗一下，將麵條撥散，這樣炒的時候更容易入味，也不容易斷裂。2. 熱鍋，倒入少許食用油，先放入洋蔥絲煸炒，直到洋蔥呈現半透明狀並散發出甜味。接著放入紅蘿蔔絲與高麗菜絲，以中大火快速翻炒，讓蔬菜呈現鮮豔的顏色，並炒至稍微變軟。3. 當蔬菜炒出香氣後，放入切好的透抽塊。這時候動作要快，透抽非常容易熟，一旦變色且捲曲即可，避免煮太久導致肉質變老、口感變韌。4. 將烏龍麵放入鍋中，同時倒入醬油、味醂與水（或高湯）。此時將火力轉至中火，用筷子輕輕撥動麵條，使其與醬汁、蔬菜及海鮮均勻融合。蓋上鍋蓋燜煮約1分鐘，讓麵條徹底吸收醬汁的精華。5. 開蓋後，依個人口味加入適量的鹽與胡椒粉進行調味，快速翻炒收汁。待醬汁濃稠度適中、均勻裹在麵條上時，即可關火盛盤。

小提醒：1.透抽如果不喜歡太熟，可以在加入麵條之後再放，口感會更鮮嫩。2. 如果您喜歡口感更豐富的湯底，建議加入鰹魚高湯代替水，會讓整道料理的日式風味更顯濃郁。3.配料變化： 若手邊有蝦仁、蛤蜊或香菇，也可以隨意加入，這道料理的靈活性極高，隨心所欲地添加冰箱裡的食材，便能創作出屬於您的獨特口味。

這碗充滿海味與蔬菜甜香的烏龍麵，不僅製作過程簡單，營養也滿分。無論是午餐還是晚餐，都是撫慰疲憊身心最完美的選擇。快動手試試看吧！

精華 FAQ Q1：這道什錦海鮮炒烏龍麵的主要特色是什麼？ 主要特色是海鮮鮮味會滲入烏龍麵，搭配洋蔥、紅蘿蔔與高麗菜，讓口感和色澤都更豐富，吃起來既有飽足感，也很適合日常快速料理。

Q2：烹調時為什麼要先處理透抽和蔬菜？ 先炒蔬菜可釋出甜味並保持鮮豔色澤，透抽則因熟得很快，應在蔬菜出香氣後加入，才能避免過熟變韌，維持鮮嫩口感。

Q3：如果想讓風味更濃郁，可以怎麼調整配方？ 可把水改成鰹魚高湯，日式風味會更明顯；另外也能加入蝦仁、蛤蜊或香菇等配料，依冰箱現有食材自由變化。

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