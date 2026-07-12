新聞眼／看看新空軍一號 多麼大又美

由卡達政府贈送的「新空軍一號」1日停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，媒體稱這架川普的新座機為「空中宮殿」。(路透)

川普 總統終於等到了他朝思暮想的新飛機。中東石油富國卡達皇室去年5月贈送給川普的波音 747-8型私人噴射機，經過十個月的改裝工程後，終於在7月1日執行首次「空軍一號」任務，搭載川普總統及其部分家人──長子小唐諾和他的新婚妻子貝蒂娜·安德森(Bettina Anderson)以及次子艾瑞克、白宮 幕僚和少數媒體記者，從華府郊外的安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)飛往北達科塔州俾斯麥(Bismarck Municipal Airport)，參觀於7月4日開幕的老羅斯福總統紀念圖書館。

這趟飛行時間大約三小時。據白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，儘管川普總統對這趟處女航非常興奮，但他幾乎全程都在新的空中辦公室裡工作，大部分時間在接聽電話，最後20分鐘則審閱了他當天稍晚要發表的演講稿。

這架原先為卡達皇室所擁有的豪華私人飛機，目前產權暫時屬於美國政府，但將於2029年1月川普卸任時移轉給川普紀念圖書館基金會。空軍將這架波音747-8型客機編號為VC-25 B Bridge (橋梁)，表示這是下一代正版VC-25B總統座機服役前的過渡機種。

在此之前，總統專機任務是由兩架波音747-200型客機改裝的VC-25A擔任，自從柯林頓時代首航以來，服役已超過30年。

許多人都誤解「空軍一號」指的是一架特定專供美國總統乘坐的飛機；其實這是自從艾森豪時代以來，所有載送總統的空軍飛機無線電代號。美國總統只要登上任何一架空軍飛機，無論機型，該趟任務的無線電呼叫代號就立刻改為「空軍一號」。基於同樣的邏輯，總統進出白宮時所乘坐由陸戰隊操作的直升機，就被稱為「陸戰隊一號」(Marine One)。 川普總統在「真實社群」貼出一張他3日搭乘「新空軍一號」飛越拉什莫爾山(總統山)上空的圖片。(取自真實社群)

飛行白宮變空中宮殿

自甘迺迪總統以來，美國總統座機又被稱為「飛行白宮」(Flying White House)，因為機上配備當時最先進的通訊設備和防禦系統，讓總統即使在數萬呎高空也能掌握國家狀況，行使職權，應對緊急危機，甚至直接下令三軍發動核子攻擊，堪稱空中行動指揮中心。

至於川普的新專機，則被媒體稱為「空中宮殿」(Palace in the Sky)，因其內裝奢華程度超越民選總統水準，達到世襲帝王等級。

紐約郵報白宮特派員艾蜜莉·古汀(Emily Goodin)是7月1日當天獲邀與川普總統共同體驗「新空軍一號」首航的媒體記者之一。據她的觀察，這是一架適合「表演家」(showman)的飛機。

川普的新飛機捨棄了過去總統座機和政府要員專機所採用的淺藍色(知更鳥蛋藍)和白色塗裝，改用川普親自挑選的暗紅、白和深藍色，搭配他最喜愛的金色飾條。 新空軍一號機改採川普總統挑選的暗紅、白和深藍色，搭配他最喜愛的金色飾條。(路透)

機艙內部，則可以明顯感受到一切都要比舊VC-25A更大更寬敞。所有座椅都比照民航客機的頂級商務艙規格，腿部空間更大，椅背角度可以完全放平，並且內建按摩功能。每個座位都有獨立平面螢幕可以自由選擇觀看有線新聞或Apple TV的最新節目；扶手上還有供數位電子產品充電的USB插座。甚至所有座椅安全帶的扣環上都有美國總統徽章。

相較之下，舊型空軍一號的電視位於機艙前方牆上，座椅不能後仰，更沒有獨立的電子設備充電器。

因為新的空軍一號尺寸更大，比上一代機型長了近20呎，翼展寬了30呎，最大起飛重量多出超過15萬磅。

川普顯然對他的新座駕感到非常滿意；他在起飛前告訴記者，「你可以低調行事，也可以高調展現。我認為國家應該為此感到非常自豪，它漂亮極了。」

但隨行記者在機上攝影被嚴格限制，除了拍攝總統以外，他們只能拍自己座位上的名牌和機上餐點。當天這趟飛行供應的簡餐是一份用瓷盤盛裝的火腿起司早餐三明治，搭配火龍果沙拉。每位乘客還收到一個印有川普總統簽名的小禮物，印有總統徽章的白色盒子裡，裝著總統版M&M巧克力，盒子上還細心地繫上紅絲帶。 白宮通訊主任張振熙在X平台發布了照片，米色皮質桌面的會議桌上擺著印有「歡迎登機，空軍一號」的小冊子、印有川總統簽名的小禮物及印有總統徽章的白色盒子裡裝著總統版M&M巧克力。(取自X平台)

幕僚照片曝光內裝

不過川普幕僚完全不受限制。當天稍晚，部分白宮工作人員就在社群媒體上分享了飛機內部的照片。

白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在個人X平台帳號上發布了兩張照片，其中一張可見數名白宮助理坐或站圍繞在一張圓桌旁，桌上鋪著米白色餐墊，周圍擺放著皮質高背船長椅(Captain’s chair)。另一張照片則顯示空無一人的米色皮質桌面的會議桌，桌上擺著印有「歡迎登機，空軍一號」的小冊子。 白宮通訊主任張振熙在X平台發布了照片，米色皮質桌面的會議桌上擺著印有「歡迎登機，空軍一號」的小冊子。(取自X平台) 白宮通訊主任張振熙(右)在X平台發布照片，數名白宮助理坐或站在一張圓桌旁，桌上鋪著米白色餐墊，周圍擺放著皮質高背船長椅。(取自X平台)

禮賓司司長莫妮卡·克勞利(Monica Crowley)也發布了一張獨照，照片中她專穿著一襲喜氣洋洋的酒紅色長洋裝，斜坐在一張米色雙人皮沙發上，兩旁是印有總統徽章的靠墊，她身後的牆上掛著一幅傑斐遜紀念堂的相框照片。

VC-25B Bridge內部裝潢以柔和的棕色、米色和奶油色為主，從木質鑲板、淺褐色牆壁到米色地毯，處處都呈現出此色調。為了迎合川普，飛機上還安裝了金色的燈具。

飛機上處處顯露出全新的細節。從未使用過的耳機，還完好地放在盒子裡；毛毯也用塑膠膜密封著。連機組員的制服也是新的，圓形的總統徽章比過去的更大，上方繡著「空軍一號」字樣，他們溫和地提醒旅客保持新飛機的整潔。 禮賓司司長莫妮卡·克勞利發布了一張在新空軍一號上的獨照，她穿著喜氣洋洋的酒紅色長洋裝，坐在米色雙人皮沙發上，兩旁是印有總統徽章的靠墊，牆上掛著一幅傑斐遜紀念堂的照片。(取自X平台)

嶄新的氣息令人很容易忽略這架波音747-8型豪華商務客機在此之前已經為卡達皇室家族服務了13年。當川普決定接受卡達皇室的這份「厚禮」時，引發許多道德上的爭議和安全上的疑慮。可是川普完全不以為意，他在首航途中告訴隨行記者，這架飛機來自「一個對我們非常好的國家。」

原本空軍預計要費時兩年，才能將卡達的私人747商務客機改裝成符合軍規的總統專機，其中最複雜的部分在於將機身外殼徹底拆到只剩骨架，仔細檢查是否被安裝竊聽器或木馬程式，再予以復原並安裝保密通訊指揮管制設備。

可是川普等不及，命令空軍盡快讓這架飛機重返天空。

據華盛頓郵報報導，川普總統設定的緊迫時間表，限制了飛機的改裝項目。空軍表示改裝工程幾乎沒有更動專機原有的客艙布局，全部費用不到4億元。

當初為卡達皇室改裝這架波音747-8型客機的廠商是瑞士航太公司AMAC Aerospace。根據高端商務旅行專業網站Executive Traveller自AMAC官網取得的平面圖顯示，這座空中宮殿擁有一個配備大型雙人床和大理石地板私人浴室的豪華套房、另一間稍微小一點的貴賓套房、四個休息室(lounge)和一間私人辦公室，總地板面積約4520平方呎，最多可搭載90名乘客。 根據高端商務旅行專業網站Executive Traveller自AMAC官網取得的平面圖顯示，這座空中宮殿擁有一個配備大型雙人床和大理石地板私人浴室的豪華套房。(Executive Traveller／AMAC官網）

而老空軍一號的機艙面積為4000平方呎，只能搭載72人，內裝相形之下更顯得樸實無華。

全機採用真皮座椅

令記者驚喜的是，新空軍一號的媒體區不但空間更大，且全部採用真皮商務艙座椅，椅背可以躺平。

美聯社則分析了新總統專機亮相以來的所有公開照片，推斷VC-25B Bridge並未配備偵測和防禦飛彈的系統，外露的通訊天線數目也明顯少於舊型的VC-25A。

航空和國防產業諮詢公司Teal Group資深分析師格特勒(Jeremiah Gertler)表示，「如果目標是盡可能快速且便宜地完成改裝，那就會讓人以為飛機的改裝內容似乎大幅縮水。」

但空軍辯稱，這架飛機的快速改裝「在飛行安全、維安防護或通信保密方面都不會冒任何風險。」但軍方同時也表示，「(空軍一號)最終型式所需要的幾項高度複雜改裝工程項目被刻意從這架『橋樑』飛機上刪除。」空軍承認，進出飛機的主要艙門並沒有加寬，機艙內也沒有加裝更多樓梯。另外，新空軍一號也無法加裝空中加油裝置。

一名資深政府官員表示，這架「橋梁」飛機經過了徹底的反間諜裝置檢查和安全評估。「我們相信這架飛機安全可靠，並配備了滿足總統任務要求的最先進的科技。」

不過航空專家認為，由於安全防護系統的明顯欠缺，以及通訊能力可能不足，VC-25B「橋梁」比較適合供國內飛行使用。

格特勒說，「如果你要做長途旅行，你會開豪華大轎車；但如果你只是在城裡轉轉，你就會選擇其他交通工具。對吧？這架飛機看起來像是只供國內使用的機型。」

不過川普可不同意這種看法。建國250周年慶祝一結束，川普隨即搭乘新空軍一號飛往土耳其首都安卡拉(Ankara)，參加7月7日召開的北大西洋公約組織(NATO)峰會。今年11月，他還會再乘坐這架飛機前往中國深圳，出席亞太經合組織(APEC)峰會。