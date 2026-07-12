談藝／美國球迷 為何選唱「鄉村路帶我回家」

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱「鄉村路帶我回家」。(美聯社)

本屆世界盃 美國隊的標誌性場景之一：比賽結束後，歡欣鼓舞的美國球員與數萬名球迷一起高唱約翰‧丹佛(John Denver)的名曲「鄉村路帶我回家」(Take Me Home, Country Roads)。

這首由約翰‧丹佛與丹諾夫(Bill Danoff)、尼維特(Taffy Nivert)共同創作的歌曲，在本屆賽事中成為傳唱傳統，始於6月19日美國隊在西雅圖 以2：0擊敗澳洲 隊之後。該場勝利讓美國隊寫下自1930年以來，首次在世界盃前兩場比賽皆勝的紀錄。

美國足協表示，賽後有將近6萬7000名球迷對著球隊齊唱這首歌，太平洋西北地震網路(Pacific Northwest Seismic Network)偵測到來自體育場的震動活動。

無論是在球場內還是在社群媒體上，球迷們都非常喜歡美國球員一邊揮手一邊唱著這首歌的畫面。

串流播放突破170萬次

根據「Billboard」分析，「鄉村路帶我回家」在美國隊擊敗澳洲後，串流播放量短短數天內成長約20%，突破170萬次。

6月25日，在洛杉磯體育場，這首歌並沒有得到同樣的歡迎，因為美國隊在最後一刻輸給了土耳其，雖然這場失利無關緊要，但卻令人沮喪。

7月1日晚，加州聖塔克拉拉的的李維體育場，美國贏了波赫隊，晉級16強，結束哨音響起後，美國隊留在球場上，聆聽數以千計的球迷齊唱「鄉村路帶我回家」。

福斯電視台(Fox)的鏡頭捕捉到美國隊球員在場上流連忘返，在2024年接掌美國隊兵符的阿根廷籍總教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)也加入慶祝行列。球隊成員麥肯尼(Weston McKennie)彷彿化身指揮家，帶領看台上的球迷高歌。

球員貝爾特(Sebastian Berhalter)說：「現場氣氛簡直瘋狂。那些口號、興奮感與能量，我們整場比賽都感受到了…看著他們唱著「鄉村路」真的很特別。」

波切蒂諾也表示，那一刻深深觸動了他。他說：「即便我不是美國人，賽後我也非常激動，因為現場氣氛太不可思議了，球迷太棒了，讓人心潮澎湃」。

意外成為非官方隊歌

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這首歌是1971年民謠流行金曲，意外成為美國隊本屆主場世界盃「非官方隊歌」。這首歌長年與西維吉尼亞州及大學體育賽事連結在一起，如今伴隨美國隊走過本屆賽事最重要的時刻。

國際足總(FIFA)曾要求各隊提交比賽日使用的音樂清單，包括獲勝後可以播放的歌曲。美國足協當初的選項包括邦喬飛(Bon Jovi)的「不放手的祈禱」(Livin’ on a Prayer)、約翰‧丹佛的「鄉村路帶我回家」，以及球隊的首選——尼爾．戴蒙(Neil Diamond)的「甜蜜卡洛琳」(Sweet Caroline)。由於英格蘭隊已將「甜蜜卡洛琳」納入他們自己的賽事主題曲中，美國隊便決定不再使用。

「鄉村路帶我回家」是由丹佛於1971年4月以單曲發行，隨後高居告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)亞軍。2014年，西維吉尼亞州將其指定為該州的官方州歌之一。

這首歌歌詞提到： Almost heaven, West Virginia (西維吉尼亞州，簡直有如天堂) West Virginia, mountain (西維吉尼亞，山脈之母)

這首歌長期以來一直是體育場內的招牌曲目，尤其是在西維吉尼亞大學，球迷每逢球隊獲勝後都會齊聲高唱。美國隊後衛阿夫斯登(Max Arfsten)說：「這是一首很棒的歌。我認為它非常有美國的象徵意義。」

「鄉村路帶我回家」的共同創作者丹諾夫(左)和妻子、共同創作者尼維特(右)於1977年的照片。(維基公共領域)

「鄉村路帶我回家」的共同創作者丹諾夫(左)和妻子、共同創作者尼維特(右)於1977年的照片。(維基公共領域)

●鄉村路 其實不在西維州

約翰丹佛遺產管理機構告訴美聯社，他們對這首歌在世界杯上的最新復興感到「非常激動」，並表示這首歌歷久不衰是因為它超越了地域，並不侷限於西維吉尼亞州。而且它「簡單、清晰、易於理解」的歌詞使其成為合唱的完美之選。

這首歌的靈感源自於馬里蘭州一次駕車旅行。

歌詞雖表達對西維吉尼亞州的深情，但「鄉村路帶我回家」的共同創作者丹諾夫表示，這首歌的靈感來自他和當時的妻子、共同創作人尼維特沿著馬里蘭州蜿蜒的克洛珀路(Clopper Road)驅車前往蓋瑟斯堡(Gaithersburg)參加家庭聚會，蓋瑟斯堡位於西維吉尼亞州邊界以東約25哩處。

「我當時就開始想，鄉村小路，我想起了自己在新英格蘭西部長大，經常走在這些小路上。」丹諾夫在2020年接受華盛頓WRC-TV採訪時說。「這和馬里蘭州或任何地方都無關」。

當時，丹諾夫在西維州待的時間並不長。不過，他對西維州惠靈市著名的WWVA電台播放的阿巴拉契亞音樂並不陌生，因為他在麻州長大時就經常收聽這個電台。

丹諾夫說，他和妻子原本想把這首歌賣給歌手強尼卡許(Johnny Cash)，但有一天晚上，他們在公寓裡給朋友歌手約翰丹佛播放這首未完成的版本，約翰丹佛說服他們讓他來錄製這首歌。這首歌於1971年發行，成為丹佛最熱門的歌曲，並在之後的幾十年中一直廣受歡迎。

「我不知道這首歌究竟以何種方式觸動了人們的心，但我很感激自己能夠以某種方式表達出對他人有意義的東西，」丹佛多年後寫道。丹佛於1997年因飛機失事去世。