封面故事／連環迷姦案 惡魔的劇本
本文整理英美德多起華人涉迷姦與偷拍性侵案，指出藥物、匿名群組與跨國流動，讓此類犯罪更隱蔽且規模驚人。
AI摘要
文章摘要整理：
本文整理英美德多起華人涉迷姦與偷拍性侵案，指出藥物、匿名群組與跨國流動，讓此類犯罪更隱蔽且規模驚人。
從2025年6月開始，媒體陸續揭露發生在歐美的華人迷姦案，引起海外華人社群的關注。首先曝光的是英國兩起獨立發生的迷姦案，其中一名英國華人被認為「性侵數百人」。接著報導的是社媒「電報」(Telegram)中「德國駕訓班」迷姦加密群。該群成員「多達4500人」，多是居德國的華人男性。他們在群組內分享迷姦華裔女性的經驗、照片及影片。
知情人士說，媒體報導的只是冰山一角。紐約心念心理診所(Mind Connections Psychology PLLC)創辦人曹君鴻博士表示，她的診所也有這樣的案例。有人被迷姦後，異常痛苦，向診所求救。加州律師劉龍珠透露，他代理過數百起涉嫌強暴的案件，其中三分之一是下藥性侵案，二分之一是酒後強暴案。客戶八成為華人，涉及迷姦案的華人「非常多」。
紐約市大江傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice，CUNY)助理教授李安娜博士(Leona Lee)指出，人們之所以不敢犯罪，是因為害怕被捕和受罰，但迷姦藥改變了一切。她認為，兩個因素促使迷姦案件的發生：一是約會強暴藥(迷姦藥)的出現和易得；二為人們在網路群中可以匿名交流。她說：「這兩個因素為男性實施強暴創造了機會，並極大降低他們被捕的風險。」
●案例1／英國 博士生鄒振豪 迷姦10華女
2025年6月19日，英國BBC報導，英國「最臭名昭著的性侵犯者之一」的中國留學生鄒振豪(Zhenhao Zou，音譯)被判處終身監禁，最低刑期為24年。鄒振豪是倫敦大學學院(UCL)工程學博士研究生，在2019年9月至2023年5月期間，在倫敦迷姦了三名女性，並在中國境內強姦了另外七名女性。
檢方稱，十名受害者中已有三人身分確認，但倫敦警察廳的偵探估計他可能還有數十名受害者，呼籲受害者與警方聯繫。在倫敦刑事法院的量刑聽證會上，法官羅西娜‧科蒂奇(Rosina Cottage KC)指出，被告他用極具魅力的「面具」來掩蓋自己「性侵犯」的本質。
科蒂奇法官指出，鄒某「精心策畫並實施了一系列強姦案」，將受害者當作「性玩物」來滿足自己的欲望，給受害者造成了「毀滅性的長期傷害」。受害者在他眼中只是「精心設計的棋子」，而他根本不理解「同意」的意思。
她對鄒振豪說：「有時她們會苦苦哀求你住手。你卻試圖控制她們，把她們當作滿足你欲望的性玩具。」科蒂奇法官透露，法庭觀看了強姦案的視頻，這些視頻「讓一些觀眾甚至流下了眼淚」。
鄒振豪被判犯有11項強姦罪，其中兩項罪名涉及同一名受害者。他還被判犯有三項偷窺罪、十項持有極端色情圖片罪、一項非法監禁罪和三項持有管制藥物意圖實施性犯罪罪。
他保存著裝滿女性衣物的「戰利品箱」，並在九名受害者失去意識時拍攝了強姦過程。
●案例2／英國 獵頭許超 估計侵犯數百人
2025年11月14日，英國BBC報導，中國男子許超(Chao Xu，音譯)承認了24項性犯罪指控，這些罪行發生於2021年11月至2025年6月期間，涉及六名女性，罪名包括性侵犯、窺淫以及偷拍裙底。許超被判終身監禁，且須至少服刑14年。警方估計其「受害者總數達數百人」，並呼籲曾遭許超侵害的女性與警方聯繫。
警方透露，33歲的許超自2016年起在英國生活，畢業於格林威治大學(University of Greenwich)。他經營一家獵人頭公司，專門協助中國應屆畢業生在倫敦尋找工作。他在倫敦住所內舉辦社交聚會，會提供酒水，包括一種他稱為「生命之泉」的雞尾酒，而該雞尾酒混合了酒精和中藥。
警方在其電子設備中發現了相關視頻，記錄了他強姦那些女性的過程。他在女性已喪失行動能力或處於昏迷狀態時強姦了部分與會女性。他還在住所內的空氣清新劑和揚聲器中安裝了隱蔽攝像頭，以此偷拍這些女性洗澡、如廁及更衣的畫面。影片顯示，至少還有另外11名身分不明的女性遭到了性虐待，並指出徐某「記錄自己作案過程，並將此作為戰利品」。
一名受害者在法庭上說：「我永遠無法忘記那個男人對我所做的一切。」她擔心自己可能把許某介紹給了其他女性，讓她們遭受和她一樣的痛苦。「我也背負著這樣的恐懼。」有人告訴她，許某給她用的藥是給動物用的。她說，儘管被下了藥，她仍然保持清醒，並且知道自己身上發生了什麼事。她說：「我的身體動彈不得。他扯下我的裙子、對我進行親密撫摸，我都感覺到了。我當時驚恐萬分。」
許超是在住所舉辦社交聚會後被逮捕的。當時，他強姦了一名女性賓客。事後檢測發現，女子體內含有GHB(一種致幻、迷姦藥物)和東莨菪鹼(一種肌肉鬆弛劑)。女子恢復意識後，回憶起了部分受襲經過。她與另一名女性向警方報案，警方隨後將許某逮捕。
法官克里斯多福‧格勞特(Christopher Grout)形容許超為「性掠奪者」和「極度危險的人」。法官在判決時說：「你以種種令人髮指的手段，辜負了多名女性對你的信任。你首先博取女性的信任，然後再實施強姦。」由於徐某是外國公民，格魯特法官告訴他，原則上他「有義務」被遣返回「原籍國」。
●案例3／德國 「駕訓學校」群組 交流性侵經驗及視頻
2026年4月14日，德國之聲(DW)刊登報導稱，28歲的中國留學生蔣中懿(Zhongyi Jiang，音譯)被判有罪，罪名是在慕尼黑數月間對一名女子實施下藥並強姦。蔣被指控在2024年2月至12月期間，至少七次對鄰居下藥並實施強姦。檢方指出，蔣明知劑量足以危及生命，仍給受害者使用了鎮靜劑和麻醉劑。
蔣某是一個Telegram聊天群的成員，群內男性成員策畫強暴活動並分享犯罪影像。蔣某在2026年2月被判兩項謀殺未遂罪和七項嚴重強姦罪，並獲刑11年3個月。法官形容蔣的罪行是「令人髮指的行徑」。
報導稱，針對蔣的審判是一系列廣泛調查的一部分，這些調查涉及一個名為「德國駕駛學校」(German Driving School)聊天群組中的八名男性骨幹成員。除一人外，其餘成員均為中國籍，且除一人在美國外，其餘人均居住在德國。受害者全為華人女性，都是這些男性的伴侶、同事、朋友或熟人。她們中的大多數人在接到警方聯繫之前，甚至不知道自己遭遇了什麼。
在Telegram聊天群組中，這些男性使用暗語討論如何用藥物使女性昏迷、藥物劑量以及在女性失去意識後對其實施性侵(包括使用的工具和物品)。他們還分享了犯罪過程的照片和錄影。 「找車」指的是尋找新的受害者；「油」或「燃料」是鎮靜劑的暗語；「豪華汽車」指涉特別迷人的女性，而昏迷的女性則被稱為「死豬」。
該團夥的另一名成員、來自柏林的留學生周同(Tong Zhou，音譯)於2025年8月被判強姦罪成立。他在一次約會中對一名女性下藥並實施強姦，同時拍攝了犯案過程。此外，他還利用安裝在浴室裡的隱藏式攝像頭，祕密偷拍了另外八名女性。他在聊天群組裡的網名是「白天是神，夜晚是魔鬼」。
該團體主謀是居住在德國法蘭克福的張大鵬(Dapeng Zhang，音譯)。 2021年1月，張在一位女性朋友的晚餐中混入鎮靜劑，將其強姦，並利用手機、數位相機以及佩戴在頭上的GoPro攝影機拍攝了作案過程。此後，張又多次對女同事下藥並實施強暴。
該團夥的罪行敗露始於2024年1月 。那時，張大鵬將性侵目標開始轉向那些求租公寓的女性。他透過小紅書和微信與受害人預約看房。在看房過程中，他用浸透麻醉劑的布條摀住受害者的口鼻，待對方昏迷後實施強姦並記錄侵犯過程。四名受害者都記得事發經過，並向警方報案。警方於2024年11月將其逮捕。
柏林性暴力受害者援助中心LARA的心理學家夏洛特‧希爾茨(Charlotte Hirz)認為：「這起案件之所以特別引人注目，僅是因為肇事者對待受害者的方式中，那種「非人化」(dehumanization)的傾向表現得如此明顯：他們將受害者比作汽車，甚至稱她們為死豬。」希爾茨指出，像駕校群中這類網絡聊天群，助長了這種非人化過程，並加劇了男性群體中的厭女幻想。
德國公共廣播機構NDR旗下的調查報導團隊「STRG_F」花了一年多時間，揭示了Telegram上存在的這類聊天群組。有些聊天群擁有數百至數萬名成員。他們在群組裡討論如何給女性下藥並實施強姦，也分享了涉嫌犯罪過程的錄影。一名用戶寫道：「如果她不知道發生了什麼，那就不算強姦。」有網店甚至在聊天群中發布鏈接，兜售約會強姦藥(date rape drugs)及其他具有鎮靜作用的藥物。
根據法律，持有和觀看真實性侵場景的影像並不構成刑事犯罪，僅僅作為分享此類內容的聊天群組成員，也不足以構成被起訴的理由。但是，德國有官員計畫將傳播此類圖像的行為定為「刑事犯罪」。
關鍵角色：技術顧問邵志廷
迷姦總是要牽涉到用藥，藥量不足沒有效果，用藥過量會出人命。因此，德國駕訓班迷姦群要有醫學專家擔任技術顧問，否則不會吸引那麼多的會員。邵志廷醫學博士(Zhiting Shao，音譯)是群組的技術顧問，作用僅次於群主張大鵬。
媒體報導邵志廷的內容很少，只是說他是一醫學博士，擔任駕校群的技術顧問，提供用藥指導，包括藥物選擇、劑量以及如何混合藥物使得受害者失憶等，並協助實施性侵。例如，他向成員建議如何在直播性侵過程中維持受害者的昏迷狀態。
不過，人工智慧(AI)尋找結果顯示，邵志廷生於1993年，江蘇江陰人，大學就讀於河北醫科大學，後在北京大學醫學部獲腫瘤學碩士學位，曾獲中國國家獎學金。他在2021年前後赴德，進入世界知名的柏林夏里特醫學院(Charité Universitätsmedizin Berlin)攻讀醫學博士，並通過了德國行醫資格考試。案發前，他在柏林從事醫療相關工作。在社群媒體上，他是「醫學博士、學術新星」。
他於2024年在柏林被捕，後來被保釋。因在其設備上發現了新的證據，他又於2025年再次被捕。除德國境內的指控外，德國檢方還依據該國的域外管轄法律，對他提起訴訟，指控其涉及2019年至2021年間發生在中國北京的五起性侵案件。
2026年，柏林地方法院對他進行審判，指控包括協助和教唆嚴重強姦罪、造成嚴重身體傷害罪以及持有非法色情影像罪。在審判期間，他的辯護團隊請求「從輕判決」，理由是媒體曝光已使其名譽掃地，並導致他「在中國難以立足」。
●案例4／美國 USC博士生翁思哲 尚未認罪
德國駕訓班群的骨幹成員翁思哲(Sizhe Weng，音譯，又稱Steven Weng)是美國南加州大學(USC)的在學博士生。洛杉磯縣檢察官辦公室網站披露，該檢察官辦公室已對30歲的翁思哲提出刑事指控，指控其在2021年至2024年於南加州大學攻讀博士學位期間，透過投放藥物的方式對多名女性實施性侵。
據南加大官網的Cronin Research Lab頁面顯示，翁思哲大學畢業於蘭州大學物理學專業，2020年取得南加州大學電機工程專業碩士學位，目前在攻讀博士學位。
他透過下迷藥的方式使三名女性受害者失去行為能力，並對她們實施了性侵。
翁已於2025年9月2日被提訊，被控以以下罪名：一項強姦罪(重罪)；兩項透過管制藥物或麻醉藥物進行的雞姦罪(重罪)； 一項透過管制藥物實施的強姦罪(重罪)；四項透過管制藥物或麻醉藥物實施的性侵罪(重罪)。但翁思哲對所有指控「不認罪」。
法院同意檢方請求，決定對翁採取羈押不予保釋。洛杉磯縣地方檢察官表示：「我們呼籲所有的受害者，不論你們此時身在本地還是海外，請向洛杉磯警察局搶劫、凶殺調查科(LAPD Robbery-Homicide Division)舉報一切可疑的犯罪行為。」目前，洛杉磯警察局搶劫、凶殺調查科仍在對此案進行調查當中。請受害者立即致電 213-486-6890，協助調查。
若被控罪名成立，翁思哲將面臨25年至無期徒刑，外加56年監禁，將終身登記為性犯罪者。不過，檢察官辦公室表示，本案所提出的指控罪名僅為指控，被告在被法庭定罪前仍被假定為「無罪」。
●案例5／美國 華人醫生 女友病患都不放過
李安娜指出，迷姦事件在華人社區經常發生。一個案例就是紐約長老會醫院皇后分院華人醫生程志(Zhi Alan Cheng)的迷姦案。2025年6月30日，時年35歲的程志終於承認，自己對多名處於麻醉狀態的女性患者性侵、施暴，還在家中侵犯多名失去知覺的女性，並全程錄影。同年8月，程志被判24年監禁，出獄後須接受10年監管，終身登記為性犯罪者。
2020年6月，程志獲得紐約州行醫資格，入職紐約長老教會醫院皇后分院。2022年12月，其前女友在程志的電腦中偶然發現一段自己的被性侵影片。「在鏡頭裡，我像殭屍一般任他擺布，而我對此毫無印象。」
警方接獲報案，搜查了程志的住所，發現幾十段有關不同女性的不雅視頻，拍攝時間可追溯至2021年。拍攝地點遍及程志的公寓、任職醫院及拉斯維加斯、舊金山和泰國等地的飯店房間。警方根據影片內容、就診資料等，聯繫多名受害者。除前女友外，受害者還有程志接診的女性患者以及他的約會對象，年齡從19歲到47歲不等。
警方在程志家中，搜出大量致幻劑、麻醉劑，其中有用於手術的醫療級麻醉藥物。程志將數個棉球浸沒在麻醉藥品中，然後塗抹在口罩內部。他用這種口罩麻倒了前女友。另一則影片顯示，程志在侵害一名女性受害者時，床上有一個棕色小瓶子。警方在其公寓內找到類似瓶子，裡面盛裝的是強力麻醉藥物。
一名事發時僅19歲的受害者告訴警方，2021年，自己因膽結石引起劇痛到醫院就診。在膽囊切除手術前一天，程志進入她的病房，進行了直腸檢查，還給她靜脈注射「不明物質」，她很快就睡著了。醒來後，程志已經離開，而她感到下體劇烈疼痛，懷疑自己在昏迷時被性侵。
根據檢方起訴書，程志對幾乎所有受害女性都採用了同一種手法：先給她們下藥，趁其失去意識實施性侵、虐待等犯罪行為。因為藥物作用，受害者會喪失相關記憶。
報導集中整理英國、德國與美國多起華人涉案迷姦與偷拍性侵案，涵蓋留學生、醫師、獵頭與博士生等身分，並指出受害者多為熟人或女性求助者。 該群組不只交流下藥與強暴手法，還分享照片、影片與暗語，甚至有人提供藥物指導。這種匿名共犯環境助長非人化與厭女幻想，也降低犯案者風險。 文章強調，迷姦藥取得容易、網路群組匿名交流，以及部分高學歷人士參與，使性侵犯罪更易擴散。受害者往往失憶、難舉證，需更嚴厲偵辦與法規嚇阻。
精華 FAQ
報導集中整理英國、德國與美國多起華人涉案迷姦與偷拍性侵案，涵蓋留學生、醫師、獵頭與博士生等身分，並指出受害者多為熟人或女性求助者。
該群組不只交流下藥與強暴手法，還分享照片、影片與暗語，甚至有人提供藥物指導。這種匿名共犯環境助長非人化與厭女幻想，也降低犯案者風險。
文章強調，迷姦藥取得容易、網路群組匿名交流，以及部分高學歷人士參與，使性侵犯罪更易擴散。受害者往往失憶、難舉證，需更嚴厲偵辦與法規嚇阻。
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