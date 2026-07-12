封面故事／連環迷姦案 惡魔的劇本

紐約皇后區醫師程志(中)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，2025年出庭時被上銬，同年8月被判刑24年。( 本報資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理英美德多起華人涉迷姦與偷拍性侵案，指出藥物、匿名群組與跨國流動，讓此類犯罪更隱蔽且規模驚人。

從2025年6月開始，媒體陸續揭露發生在歐美的華人 迷姦案，引起海外華人社群的關注。首先曝光的是英國兩起獨立發生的迷姦案，其中一名英國華人被認為「性侵數百人」。接著報導的是社媒「電報」(Telegram)中「德國 駕訓班」迷姦加密群。該群成員「多達4500人」，多是居德國的華人男性。他們在群組內分享迷姦華裔女性的經驗、照片及影片。

知情人士說，媒體報導的只是冰山一角。紐約心念心理診所(Mind Connections Psychology PLLC)創辦人曹君鴻博士表示，她的診所也有這樣的案例。有人被迷姦後，異常痛苦，向診所求救。加州 律師劉龍珠透露，他代理過數百起涉嫌強暴的案件，其中三分之一是下藥性侵案，二分之一是酒後強暴案。客戶八成為華人，涉及迷姦案的華人「非常多」。

紐約市大江傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice，CUNY)助理教授李安娜博士(Leona Lee)指出，人們之所以不敢犯罪，是因為害怕被捕和受罰，但迷姦藥改變了一切。她認為，兩個因素促使迷姦案件的發生：一是約會強暴藥(迷姦藥)的出現和易得；二為人們在網路群中可以匿名交流。她說：「這兩個因素為男性實施強暴創造了機會，並極大降低他們被捕的風險。」

現年29歲的中國博士生鄒振豪在六年間對在倫敦和中國的十名女性下藥強姦。圖為鄒住處臥房，也是做案地點。(倫敦警察廳／路透)

33歲的中國男子許超性犯罪被判終身監禁，他在倫敦住所內舉辦社交聚會上，提供混合酒精和中藥、他稱為「生命之泉」的雞尾酒迷昏女性。(倫敦警察廳／路透)

現年29歲的中國博士生鄒振豪在六年間對在倫敦和中國的十名女性下藥強姦，並拍下強姦過程。圖為鄒身上搜出的隱藏式攝影機。(倫敦警察廳／路透)

●案例1／英國 博士生鄒振豪 迷姦10華女

2025年6月19日，英國BBC報導，英國「最臭名昭著的性侵犯者之一」的中國留學生鄒振豪(Zhenhao Zou，音譯)被判處終身監禁，最低刑期為24年。鄒振豪是倫敦大學學院(UCL)工程學博士研究生，在2019年9月至2023年5月期間，在倫敦迷姦了三名女性，並在中國境內強姦了另外七名女性。

檢方稱，十名受害者中已有三人身分確認，但倫敦警察廳的偵探估計他可能還有數十名受害者，呼籲受害者與警方聯繫。在倫敦刑事法院的量刑聽證會上，法官羅西娜‧科蒂奇(Rosina Cottage KC)指出，被告他用極具魅力的「面具」來掩蓋自己「性侵犯」的本質。

科蒂奇法官指出，鄒某「精心策畫並實施了一系列強姦案」，將受害者當作「性玩物」來滿足自己的欲望，給受害者造成了「毀滅性的長期傷害」。受害者在他眼中只是「精心設計的棋子」，而他根本不理解「同意」的意思。

她對鄒振豪說：「有時她們會苦苦哀求你住手。你卻試圖控制她們，把她們當作滿足你欲望的性玩具。」科蒂奇法官透露，法庭觀看了強姦案的視頻，這些視頻「讓一些觀眾甚至流下了眼淚」。

鄒振豪被判犯有11項強姦罪，其中兩項罪名涉及同一名受害者。他還被判犯有三項偷窺罪、十項持有極端色情圖片罪、一項非法監禁罪和三項持有管制藥物意圖實施性犯罪罪。

他保存著裝滿女性衣物的「戰利品箱」，並在九名受害者失去意識時拍攝了強姦過程。

現年29歲的中國博士生鄒振豪在六年間對在倫敦和中國的十名女性下藥強姦，倫敦警察估還有數十名受害者。(倫敦警察廳／美聯社)

現年29歲的中國博士生鄒振豪在六年間對在倫敦和中國的十名女性下藥強姦，倫敦警察估還有數十名受害者。圖為鄒住處早餐吧和客廳，也是下藥地點。(倫敦警察廳／路透)

●案例2／英國 獵頭許超 估計侵犯數百人

2025年11月14日，英國BBC報導，中國男子許超(Chao Xu，音譯)承認了24項性犯罪指控，這些罪行發生於2021年11月至2025年6月期間，涉及六名女性，罪名包括性侵犯、窺淫以及偷拍裙底。許超被判終身監禁，且須至少服刑14年。警方估計其「受害者總數達數百人」，並呼籲曾遭許超侵害的女性與警方聯繫。

警方透露，33歲的許超自2016年起在英國生活，畢業於格林威治大學(University of Greenwich)。他經營一家獵人頭公司，專門協助中國應屆畢業生在倫敦尋找工作。他在倫敦住所內舉辦社交聚會，會提供酒水，包括一種他稱為「生命之泉」的雞尾酒，而該雞尾酒混合了酒精和中藥。

警方在其電子設備中發現了相關視頻，記錄了他強姦那些女性的過程。他在女性已喪失行動能力或處於昏迷狀態時強姦了部分與會女性。他還在住所內的空氣清新劑和揚聲器中安裝了隱蔽攝像頭，以此偷拍這些女性洗澡、如廁及更衣的畫面。影片顯示，至少還有另外11名身分不明的女性遭到了性虐待，並指出徐某「記錄自己作案過程，並將此作為戰利品」。

一名受害者在法庭上說：「我永遠無法忘記那個男人對我所做的一切。」她擔心自己可能把許某介紹給了其他女性，讓她們遭受和她一樣的痛苦。「我也背負著這樣的恐懼。」有人告訴她，許某給她用的藥是給動物用的。她說，儘管被下了藥，她仍然保持清醒，並且知道自己身上發生了什麼事。她說：「我的身體動彈不得。他扯下我的裙子、對我進行親密撫摸，我都感覺到了。我當時驚恐萬分。」

許超是在住所舉辦社交聚會後被逮捕的。當時，他強姦了一名女性賓客。事後檢測發現，女子體內含有GHB(一種致幻、迷姦藥物)和東莨菪鹼(一種肌肉鬆弛劑)。女子恢復意識後，回憶起了部分受襲經過。她與另一名女性向警方報案，警方隨後將許某逮捕。

法官克里斯多福‧格勞特(Christopher Grout)形容許超為「性掠奪者」和「極度危險的人」。法官在判決時說：「你以種種令人髮指的手段，辜負了多名女性對你的信任。你首先博取女性的信任，然後再實施強姦。」由於徐某是外國公民，格魯特法官告訴他，原則上他「有義務」被遣返回「原籍國」。

33歲的中國男子許超承認24項性犯罪指控，被判終身監禁；倫敦警方估「受害者達數百人」。(倫敦警察廳／路透)

33歲的中國男子許超性犯罪被判終身監禁，他在家中安裝隱藏攝影機記錄犯罪過程。(倫敦警察廳／路透)

●案例3／德國 「駕訓學校」群組 交流性侵經驗及視頻

2026年4月14日，德國之聲(DW)刊登報導稱，28歲的中國留學生蔣中懿(Zhongyi Jiang，音譯)被判有罪，罪名是在慕尼黑數月間對一名女子實施下藥並強姦。蔣被指控在2024年2月至12月期間，至少七次對鄰居下藥並實施強姦。檢方指出，蔣明知劑量足以危及生命，仍給受害者使用了鎮靜劑和麻醉劑。

蔣某是一個Telegram聊天群的成員，群內男性成員策畫強暴活動並分享犯罪影像。蔣某在2026年2月被判兩項謀殺未遂罪和七項嚴重強姦罪，並獲刑11年3個月。法官形容蔣的罪行是「令人髮指的行徑」。

報導稱，針對蔣的審判是一系列廣泛調查的一部分，這些調查涉及一個名為「德國駕駛學校」(German Driving School)聊天群組中的八名男性骨幹成員。除一人外，其餘成員均為中國籍，且除一人在美國外，其餘人均居住在德國。受害者全為華人女性，都是這些男性的伴侶、同事、朋友或熟人。她們中的大多數人在接到警方聯繫之前，甚至不知道自己遭遇了什麼。

在Telegram聊天群組中，這些男性使用暗語討論如何用藥物使女性昏迷、藥物劑量以及在女性失去意識後對其實施性侵(包括使用的工具和物品)。他們還分享了犯罪過程的照片和錄影。 「找車」指的是尋找新的受害者；「油」或「燃料」是鎮靜劑的暗語；「豪華汽車」指涉特別迷人的女性，而昏迷的女性則被稱為「死豬」。

該團夥的另一名成員、來自柏林的留學生周同(Tong Zhou，音譯)於2025年8月被判強姦罪成立。他在一次約會中對一名女性下藥並實施強姦，同時拍攝了犯案過程。此外，他還利用安裝在浴室裡的隱藏式攝像頭，祕密偷拍了另外八名女性。他在聊天群組裡的網名是「白天是神，夜晚是魔鬼」。

該團體主謀是居住在德國法蘭克福的張大鵬(Dapeng Zhang，音譯)。 2021年1月，張在一位女性朋友的晚餐中混入鎮靜劑，將其強姦，並利用手機、數位相機以及佩戴在頭上的GoPro攝影機拍攝了作案過程。此後，張又多次對女同事下藥並實施強暴。

該團夥的罪行敗露始於2024年1月 。那時，張大鵬將性侵目標開始轉向那些求租公寓的女性。他透過小紅書和微信與受害人預約看房。在看房過程中，他用浸透麻醉劑的布條摀住受害者的口鼻，待對方昏迷後實施強姦並記錄侵犯過程。四名受害者都記得事發經過，並向警方報案。警方於2024年11月將其逮捕。

柏林性暴力受害者援助中心LARA的心理學家夏洛特‧希爾茨(Charlotte Hirz)認為：「這起案件之所以特別引人注目，僅是因為肇事者對待受害者的方式中，那種「非人化」(dehumanization)的傾向表現得如此明顯：他們將受害者比作汽車，甚至稱她們為死豬。」希爾茨指出，像駕校群中這類網絡聊天群，助長了這種非人化過程，並加劇了男性群體中的厭女幻想。

德國公共廣播機構NDR旗下的調查報導團隊「STRG_F」花了一年多時間，揭示了Telegram上存在的這類聊天群組。有些聊天群擁有數百至數萬名成員。他們在群組裡討論如何給女性下藥並實施強姦，也分享了涉嫌犯罪過程的錄影。一名用戶寫道：「如果她不知道發生了什麼，那就不算強姦。」有網店甚至在聊天群中發布鏈接，兜售約會強姦藥(date rape drugs)及其他具有鎮靜作用的藥物。

根據法律，持有和觀看真實性侵場景的影像並不構成刑事犯罪，僅僅作為分享此類內容的聊天群組成員，也不足以構成被起訴的理由。但是，德國有官員計畫將傳播此類圖像的行為定為「刑事犯罪」。

關鍵角色：技術顧問邵志廷

迷姦總是要牽涉到用藥，藥量不足沒有效果，用藥過量會出人命。因此，德國駕訓班迷姦群要有醫學專家擔任技術顧問，否則不會吸引那麼多的會員。邵志廷醫學博士(Zhiting Shao，音譯)是群組的技術顧問，作用僅次於群主張大鵬。

媒體報導邵志廷的內容很少，只是說他是一醫學博士，擔任駕校群的技術顧問，提供用藥指導，包括藥物選擇、劑量以及如何混合藥物使得受害者失憶等，並協助實施性侵。例如，他向成員建議如何在直播性侵過程中維持受害者的昏迷狀態。

不過，人工智慧(AI)尋找結果顯示，邵志廷生於1993年，江蘇江陰人，大學就讀於河北醫科大學，後在北京大學醫學部獲腫瘤學碩士學位，曾獲中國國家獎學金。他在2021年前後赴德，進入世界知名的柏林夏里特醫學院(Charité Universitätsmedizin Berlin)攻讀醫學博士，並通過了德國行醫資格考試。案發前，他在柏林從事醫療相關工作。在社群媒體上，他是「醫學博士、學術新星」。

他於2024年在柏林被捕，後來被保釋。因在其設備上發現了新的證據，他又於2025年再次被捕。除德國境內的指控外，德國檢方還依據該國的域外管轄法律，對他提起訴訟，指控其涉及2019年至2021年間發生在中國北京的五起性侵案件。

2026年，柏林地方法院對他進行審判，指控包括協助和教唆嚴重強姦罪、造成嚴重身體傷害罪以及持有非法色情影像罪。在審判期間，他的辯護團隊請求「從輕判決」，理由是媒體曝光已使其名譽掃地，並導致他「在中國難以立足」。

中國迷姦加害者是Telegram聊天群組「德國駕駛學校」的成員，其中張大鵬是第一個被德國警方逮捕的人，他是該團體的主謀。(截自網站)

●案例4／美國 USC博士生翁思哲 尚未認罪

德國駕訓班群的骨幹成員翁思哲(Sizhe Weng，音譯，又稱Steven Weng)是美國南加州大學(USC)的在學博士生。洛杉磯縣檢察官辦公室網站披露，該檢察官辦公室已對30歲的翁思哲提出刑事指控，指控其在2021年至2024年於南加州大學攻讀博士學位期間，透過投放藥物的方式對多名女性實施性侵。

據南加大官網的Cronin Research Lab頁面顯示，翁思哲大學畢業於蘭州大學物理學專業，2020年取得南加州大學電機工程專業碩士學位，目前在攻讀博士學位。

他透過下迷藥的方式使三名女性受害者失去行為能力，並對她們實施了性侵。

翁已於2025年9月2日被提訊，被控以以下罪名：一項強姦罪(重罪)；兩項透過管制藥物或麻醉藥物進行的雞姦罪(重罪)； 一項透過管制藥物實施的強姦罪(重罪)；四項透過管制藥物或麻醉藥物實施的性侵罪(重罪)。但翁思哲對所有指控「不認罪」。

法院同意檢方請求，決定對翁採取羈押不予保釋。洛杉磯縣地方檢察官表示：「我們呼籲所有的受害者，不論你們此時身在本地還是海外，請向洛杉磯警察局搶劫、凶殺調查科(LAPD Robbery-Homicide Division)舉報一切可疑的犯罪行為。」目前，洛杉磯警察局搶劫、凶殺調查科仍在對此案進行調查當中。請受害者立即致電 213-486-6890，協助調查。

若被控罪名成立，翁思哲將面臨25年至無期徒刑，外加56年監禁，將終身登記為性犯罪者。不過，檢察官辦公室表示，本案所提出的指控罪名僅為指控，被告在被法庭定罪前仍被假定為「無罪」。

30歲中國公民、南加大博士生翁思哲面臨多項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。(洛杉磯市警局提供)

翁思哲被控在2021年至2024年期間透過投放藥物性侵多名女性，但他否認犯罪。示意圖。(圖／123RF)

●案例5／美國 華人醫生 女友病患都不放過

李安娜指出，迷姦事件在華人社區經常發生。一個案例就是紐約長老會醫院皇后分院華人醫生程志(Zhi Alan Cheng)的迷姦案。2025年6月30日，時年35歲的程志終於承認，自己對多名處於麻醉狀態的女性患者性侵、施暴，還在家中侵犯多名失去知覺的女性，並全程錄影。同年8月，程志被判24年監禁，出獄後須接受10年監管，終身登記為性犯罪者。

2020年6月，程志獲得紐約州行醫資格，入職紐約長老教會醫院皇后分院。2022年12月，其前女友在程志的電腦中偶然發現一段自己的被性侵影片。「在鏡頭裡，我像殭屍一般任他擺布，而我對此毫無印象。」

警方接獲報案，搜查了程志的住所，發現幾十段有關不同女性的不雅視頻，拍攝時間可追溯至2021年。拍攝地點遍及程志的公寓、任職醫院及拉斯維加斯、舊金山和泰國等地的飯店房間。警方根據影片內容、就診資料等，聯繫多名受害者。除前女友外，受害者還有程志接診的女性患者以及他的約會對象，年齡從19歲到47歲不等。

警方在程志家中，搜出大量致幻劑、麻醉劑，其中有用於手術的醫療級麻醉藥物。程志將數個棉球浸沒在麻醉藥品中，然後塗抹在口罩內部。他用這種口罩麻倒了前女友。另一則影片顯示，程志在侵害一名女性受害者時，床上有一個棕色小瓶子。警方在其公寓內找到類似瓶子，裡面盛裝的是強力麻醉藥物。

一名事發時僅19歲的受害者告訴警方，2021年，自己因膽結石引起劇痛到醫院就診。在膽囊切除手術前一天，程志進入她的病房，進行了直腸檢查，還給她靜脈注射「不明物質」，她很快就睡著了。醒來後，程志已經離開，而她感到下體劇烈疼痛，懷疑自己在昏迷時被性侵。

根據檢方起訴書，程志對幾乎所有受害女性都採用了同一種手法：先給她們下藥，趁其失去意識實施性侵、虐待等犯罪行為。因為藥物作用，受害者會喪失相關記憶。