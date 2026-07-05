移民專頁／律師手記 期中選舉後 川普有大遣返動作？
「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)所提供的1700億元移民執法經費，額外的700億元全面資助美國移民及海關執法局(ICE)的大規模遣返項目。移民執法經費總計2400億元。
這項大規模遣返計畫既不受被遣返者是否具有犯罪紀錄的限制，也不受其擁有多少衡平因素(equities)的約束，如長期居留、有穩定工作、對社區貢獻、長期撫養家人、有美國公民或永久居民的家庭關係等等。
不過，大規模遣返計畫進展並不順利。其中的原因很多，如因為移民及海關執法局採取激烈執法手段所引發的反彈，已成為全國媒體關注焦點，以及去年明尼蘇達州美國人蕾妮‧古德(Renée Good)與亞歷克斯‧普雷蒂(Alex Pretti)遭殺事件所造成的衝擊。但更有可能的原因，是政府對期中選舉的擔憂和焦慮，以及混亂場面、大規模逮捕與遣返畫面會如何影響獨立選民投票取向的考量。
出生公民權判決成關鍵
最高法院6月30日以6票對3票表決結果，推翻川普總統簽署的取消出生公民權(birthright citizenship)行政命令。美國長久以來秉持的屬地主義公民權獲得大法官確認，也就是憲法保障幾乎所有在美國國土出生的兒童都是美國公民。
國土安全部(DHS)曾於去年12月發布一張海灘圖片，畫面中陽光明媚，但是空無一人，有一輛1970年代風格的復古汽車。文字說明稱，在完成大遣返之後，這將是「一個不再受第三世界圍困國家的和平景象」。
前中途閃電戰指揮官博維諾(Greg Bovino)在明尼蘇達事件後退休，此前擔任邊境巡邏隊主管。他表示，在領導邊境巡邏隊內陸執法行動期間，曾起草一項遣返的計畫。當他於2026年3月在保守派政治行動會議(CPAC)再次呼籲遣返1億人時，多位共和黨政治候選人也附和了他的主張。
儘管聯邦政府總律師(Solicitor General)向最高法院表示，川普的行政命令僅會適用於命令簽署後出生的兒童，不涉及先前出生的兒童。但是，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)指出，依照政府方的邏輯，現任總統、下一任總統、國會或其他人未來也可能決定不採取預期地適用。而根據政府總律師的理論，將不會有任何法律限制能阻止這種做法。
當非法移民變成外星人
白宮似乎正透過將無證移民去人性化(dehumanize)，為大規模遣返行動預作輿論準備。在 2026年5月28日發布的一段影片中，畫面以黑色背景搭配綠色字體開場，風格宛如描述外星人的科幻電影。字幕寫道：「他們生活在我們之中」(They Walk Among Us)。影片隨後表示，這些「外星人」其實是非法移民，他們不應該留在美國，應被遣返。
影片中表示：「外國人一直生活在我們之中，居住在我們的社區，並在日常生活中與我們互動。他們在與我們相同的商店購物，與我們孩子一起上課，看似過著正常人類生活。數百萬人在黑暗掩護下進入美國，並直接嵌入我們的社會之中。川普總統是第一位指出外國人對每個美國家庭、每個社區以及我們國家未來所構成真正危險的人。」
華盛頓郵報指出，白宮官員與眾議院共和黨領袖建議共和黨議員避免強調「大規模遣返」(mass deportations)這一措辭，而應專注於遣返暴力犯罪者及公共安全威脅。
共和黨選前避談大遣返
報導指出，這項建議是特別針對即將到來的期中選舉所提出的。在2026年3月於佛羅里達州多拉爾(Doral)舉行的共和黨國會議員閉門會議中，白宮副幕僚長詹姆斯‧布萊爾(James Blair)與眾院共和黨會議主席、密西根州共和黨眾議員麥克萊恩(Lisa McLain)指示，國會議員避免談論大規模遣返無證移民，而應只強調遣返暴力犯罪者。共和黨人知道，大規模遣返的畫面可能使他們在期中選舉中失利。
路透與益普索(Reuters/Ipsos)民調發現，強硬的遣返政策可能會在期中選舉中為共和黨帶來政治問題，特別是在獨立選民中。根據該民意調查，多數美國人表示，他們較不可能支持與政府遣返政策相關聯的候選人，持這種觀點的獨立選民的比例更高。報導也指出，民眾對政府處理移民問題的支持度較任期初期已下降。
因此，人們不應被目前加強針對犯罪者及公共安全威脅執法、而非其他移民的政治言論所麻痺，誤以為這種做法在選舉後仍將持續。對總統及其「讓美國再次偉大」(MAGA)運動而言，若獲得最高法院支持，將有極大的政治誘因去強力打擊移民，甚至包括出生公民權保障下的美國公民。
這2400億元是一筆龐大的資金，必將投入某些具體用途。可能的支出領域包括：興建更多大型拘留及遣返營區、購買遣返專機機隊、支付其他國家高額費用以接收無法遣返原籍國的人員、改善拘留與運送被拘留者的後勤系統、大量招募ICE 執法人員、採購武器、防暴裝備與地面運輸設備，以及取得最先進、具有高度侵入性的人工智慧(AI)技術，而這些技術已經被用於監控美國人民，並可能進一步擴大使用。
可以預見，美國的未來正在此刻被書寫，而對於許多我們稱之為家人、鄰居與朋友的人而言，前景似乎正變得愈發黯淡。毫無疑問，他們最終會找上你認識且喜歡的人或那個人的親屬。
文章指出，資金來自「又大又美法」所編列的移民執法經費，總額達2400億元，其中1700億元用於整體執法，另有700億元專門支援ICE的大規模遣返行動。 因為他們擔心強硬遣返畫面會在期中選舉引發反感，尤其影響獨立選民。報導稱，白宮與眾院共和黨領袖要求議員改談驅逐暴力犯罪者與公共安全威脅。 文章認為，最高法院確認屬地主義公民權後，雖限制了行政命令的即時效果，但也可能激化政治對抗。若獲法院支持，川普陣營仍可能尋求更強硬的移民打擊。
精華 FAQ
文章指出，資金來自「又大又美法」所編列的移民執法經費，總額達2400億元，其中1700億元用於整體執法，另有700億元專門支援ICE的大規模遣返行動。
因為他們擔心強硬遣返畫面會在期中選舉引發反感，尤其影響獨立選民。報導稱，白宮與眾院共和黨領袖要求議員改談驅逐暴力犯罪者與公共安全威脅。
文章認為，最高法院確認屬地主義公民權後，雖限制了行政命令的即時效果，但也可能激化政治對抗。若獲法院支持，川普陣營仍可能尋求更強硬的移民打擊。
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