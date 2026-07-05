移民專頁／律師手記 期中選舉後 川普有大遣返動作？

最高法院如果在出生公民權問題上支持政府立場，將有大批無證移民面臨被遣返。(圖／123RF)

「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)所提供的1700億元移民 執法經費，額外的700億元全面資助美國移民及海關執法局(ICE)的大規模遣返 項目。移民執法經費總計2400億元。

這項大規模遣返計畫既不受被遣返者是否具有犯罪紀錄的限制，也不受其擁有多少衡平因素(equities)的約束，如長期居留、有穩定工作、對社區貢獻、長期撫養家人、有美國公民或永久居民的家庭關係等等。

不過，大規模遣返計畫進展並不順利。其中的原因很多，如因為移民及海關執法局採取激烈執法手段所引發的反彈，已成為全國媒體關注焦點，以及去年明尼蘇達州美國人蕾妮‧古德(Renée Good)與亞歷克斯‧普雷蒂(Alex Pretti)遭殺事件所造成的衝擊。但更有可能的原因，是政府對期中選舉的擔憂和焦慮，以及混亂場面、大規模逮捕與遣返畫面會如何影響獨立選民投票取向的考量。

出生公民權判決成關鍵

最高法院6月30日以6票對3票表決結果，推翻川普 總統簽署的取消出生公民權(birthright citizenship)行政命令。美國長久以來秉持的屬地主義公民權獲得大法官確認，也就是憲法保障幾乎所有在美國國土出生的兒童都是美國公民。

國土安全部(DHS)曾於去年12月發布一張海灘圖片，畫面中陽光明媚，但是空無一人，有一輛1970年代風格的復古汽車。文字說明稱，在完成大遣返之後，這將是「一個不再受第三世界圍困國家的和平景象」。

前中途閃電戰指揮官博維諾(Greg Bovino)在明尼蘇達事件後退休，此前擔任邊境巡邏隊主管。他表示，在領導邊境巡邏隊內陸執法行動期間，曾起草一項遣返的計畫。當他於2026年3月在保守派政治行動會議(CPAC)再次呼籲遣返1億人時，多位共和黨政治候選人也附和了他的主張。

儘管聯邦政府總律師(Solicitor General)向最高法院表示，川普的行政命令僅會適用於命令簽署後出生的兒童，不涉及先前出生的兒童。但是，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)指出，依照政府方的邏輯，現任總統、下一任總統、國會或其他人未來也可能決定不採取預期地適用。而根據政府總律師的理論，將不會有任何法律限制能阻止這種做法。

當非法移民變成外星人

白宮似乎正透過將無證移民去人性化(dehumanize)，為大規模遣返行動預作輿論準備。在 2026年5月28日發布的一段影片中，畫面以黑色背景搭配綠色字體開場，風格宛如描述外星人的科幻電影。字幕寫道：「他們生活在我們之中」(They Walk Among Us)。影片隨後表示，這些「外星人」其實是非法移民，他們不應該留在美國，應被遣返。

影片中表示：「外國人一直生活在我們之中，居住在我們的社區，並在日常生活中與我們互動。他們在與我們相同的商店購物，與我們孩子一起上課，看似過著正常人類生活。數百萬人在黑暗掩護下進入美國，並直接嵌入我們的社會之中。川普總統是第一位指出外國人對每個美國家庭、每個社區以及我們國家未來所構成真正危險的人。」

華盛頓郵報指出，白宮官員與眾議院共和黨領袖建議共和黨議員避免強調「大規模遣返」(mass deportations)這一措辭，而應專注於遣返暴力犯罪者及公共安全威脅。

共和黨選前避談大遣返

報導指出，這項建議是特別針對即將到來的期中選舉所提出的。在2026年3月於佛羅里達州多拉爾(Doral)舉行的共和黨國會議員閉門會議中，白宮副幕僚長詹姆斯‧布萊爾(James Blair)與眾院共和黨會議主席、密西根州共和黨眾議員麥克萊恩(Lisa McLain)指示，國會議員避免談論大規模遣返無證移民，而應只強調遣返暴力犯罪者。共和黨人知道，大規模遣返的畫面可能使他們在期中選舉中失利。

路透與益普索(Reuters/Ipsos)民調發現，強硬的遣返政策可能會在期中選舉中為共和黨帶來政治問題，特別是在獨立選民中。根據該民意調查，多數美國人表示，他們較不可能支持與政府遣返政策相關聯的候選人，持這種觀點的獨立選民的比例更高。報導也指出，民眾對政府處理移民問題的支持度較任期初期已下降。

因此，人們不應被目前加強針對犯罪者及公共安全威脅執法、而非其他移民的政治言論所麻痺，誤以為這種做法在選舉後仍將持續。對總統及其「讓美國再次偉大」(MAGA)運動而言，若獲得最高法院支持，將有極大的政治誘因去強力打擊移民，甚至包括出生公民權保障下的美國公民。

這2400億元是一筆龐大的資金，必將投入某些具體用途。可能的支出領域包括：興建更多大型拘留及遣返營區、購買遣返專機機隊、支付其他國家高額費用以接收無法遣返原籍國的人員、改善拘留與運送被拘留者的後勤系統、大量招募ICE 執法人員、採購武器、防暴裝備與地面運輸設備，以及取得最先進、具有高度侵入性的人工智慧(AI)技術，而這些技術已經被用於監控美國人民，並可能進一步擴大使用。

可以預見，美國的未來正在此刻被書寫，而對於許多我們稱之為家人、鄰居與朋友的人而言，前景似乎正變得愈發黯淡。毫無疑問，他們最終會找上你認識且喜歡的人或那個人的親屬。