城鎮傳真／洛杉磯蓮花節 亞裔文化盛宴

「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」，洛杉磯蓮花節美景。(丁曙／攝影)

每年7月中旬的第一個周末，洛杉磯 蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)隆重登場，透過音樂舞蹈、龍舟競賽、美食工藝和社區活動，展現亞裔 和太平洋島民的傳統文化，且每年設一個主題向亞太社區致敬。洛杉磯市公園娛樂局(Department of Recreation and Parks)公布，第45屆蓮花節將於今年7月11日至12日盛大舉行，除了傳統節目，還增加手工藝村和5公里跑步／健行，活動更加豐富精采。

蓮花是亞洲文化的象徵，代表再生、純潔和生命。45年來，蓮花節一直是洛杉磯亞太裔文化的基石，也是各族裔民眾喜愛的文化慶典，兩天的活動吸引10萬人潮匯聚回聲公園湖畔，慶祝亞裔傳統文化及其貢獻，攜手建設偉大城市洛杉磯。

蓮花亦稱荷花，古詩「七月荷花一時鮮」形容盛夏時節的蓮花開得最嬌豔。7月天氣最炎熱，恰是一年中最茂盛的盛花期，花大葉繁、清香遠溢。

從蓮花日變2天蓮花節

「蓮花節」最初名為「蓮花日」(The Day of the Lotus)，由洛杉磯市公園娛樂局和東方社團理事會(COO)共同舉辦，活動僅周末一天。

1990年，「蓮花日」更名為「蓮花節」(The Lotus)，活動延至周末兩天。每年蓮花節設定一個主題，重點介紹一個亞太裔民族的文化，呈現該國道地的表演、美食、手工藝品和各種攤位。

1991年初，一場中國風的開幕式將龍舟競渡融入了蓮花節，從此成為節慶的標誌性活動。水手們划著裝飾精美的龍舟，在回聲公園湖面上展開一場精采刺激的比賽。如今，這項令人興奮的賽事吸引著來自加州各地的參賽者，包括政要和民選官員。

2000年7月8日「23屆蓮花節」，蓮花湖內龍舟競賽熱火朝天，參賽者有高校學生和社區人士，他們來自亞裔、西裔和非洲裔社區，當日下午初賽。一紅一黑兩條龍舟各有八名水手，號令槍聲響起後奮力向北岸划去，大家齊心合力，奮勇操槳，雙舟競發，直達對岸，岸邊民眾拍手喝采，湖上熱風推波助瀾。

該年主題「中國的美麗和魅力」。是日風和日麗，碧波蕩漾，回聲公園，芳草萋萋，遊人如織。時任加州稅務委員江俊輝(John Chiang)宣布本屆蓮花節開幕，一條金龍登台，在鑼鼓聲中翻飛起舞，台下人聲鼎沸，揭示了中華文化的主題。

背靠湖心的主戲台是蓮花節文藝匯演的中心，華裔演員鄺耀庚(Peter Kwong)和華裔電視主播陳孟晉(Ted Chan)擔任司儀，四名身著民族服裝的華裔姑娘率先登場，演出著名的「敦煌璧舞」片段，以兩大琵琶為背景，翩翩起舞，婀娜多姿，展現中華文化魅力。

隨後是亞裔美女大集合，身著旗袍的華埠小姐，以及穿戴韓國衣裙、日本和服、菲律賓高肩禮服、越南長衫、印度長袍等亞裔佳麗們，20多位親善大使牽手登台亮相，觀眾齊聲鼓掌，爭睹芳華。佳麗們笑容甜美，儀態萬方，一時粉面蓮花相映紅，亞裔小姐公主分別向為獻蓮花節作出貢獻的人士和贊助單位頒贈了金龍獎狀。

當日好戲連台，中國民族舞、柬埔寨孔雀舞、夏威夷土風舞、越南紅綢舞、泰國古典舞、菲律賓草裙舞、日本空手道，以及中華少林功夫和舞獅次第展開，壓軸戲是日本太鼓。

在主戲台東面是兒童娛樂區內，有不停頓表演的木偶戲和魔術秀，有講故事和兒童舞蹈，如同荷蘭風車一般旋轉的雲霄飛車，還有孩童騎矮馬和其他多種遊戲。兒童區周邊是幾十個藝術攤位，有中國結和工藝品，有日本式風箏、面具、燈籠等，民間藝術，寓教於樂。

主戲台北面的湖畔是烤肉區和美食區，有中國炒飯、印度烤肉、韓式泡菜、日本壽司等，熱氣騰騰，香味四溢，令遊人食欲大開。

2002年7月13日「25屆蓮花節」，洛杉磯市長韓占士(James Hahn，譯音)親率市府團隊下湖參加龍舟競賽，並且挑戰市議員賈西堤(Eric Garcetti)率領的龍舟隊，還大聲詢問觀賽民眾：「你們說，誰會贏？」因為回聲公園在賈西提的選區內，民眾支持市議員更大聲，這讓市長出乎意外，「哦、哦，會是這樣嗎？」

2005年蓮花節龍舟賽更有四名民選官員領隊參賽。時任聯邦眾議員貝西拉(Xavier Becerra，今年加州州長決選人)和加州眾議員葛德堡(Jackie Goldberg)率先下水對決，方才舞台上兩人打賭「五分鐘後決戰，看誰先落水」，笑翻台下一片。

果然，貝西拉一隊訓練有素，八人穿上救生衣，登上一條紅龍舟，三撥二划將船停在了起跑線上。而葛德堡一隊登上黑龍舟後，不會調頭，原地打轉，直至岸邊一位教練指點「單邊操槳」，這才將龍舟划到了起跑線前。號令槍聲一響，雙舟競發，齊向北岸划去，岸邊民眾拍手喝采。但是，葛德堡一隊臨陣磨槍，缺乏訓練，不善掌舵，行船曲曲彎彎，等畫到北岸折返時，貝西拉的紅龍舟早已靠岸。

回聲公園湖畔設立兩個舞台，演出音樂、舞蹈和文化表演，感受亞裔和太平洋島民社區的藝術魅力。無論站在哪個舞台下，都能欣賞到精采的表演、絢麗的服飾，留下難忘的回憶。

蓮花象徵亞裔落地生根

2007年7月14日，是第30屆蓮花節，多位亞洲國家駐洛杉磯領事官員到場祝賀，亞裔藝術家表演民族歌舞，萬眾分享東方文化，數百個攤位遍布蓮花湖畔，兩日內吸引10萬人潮。

加州華裔眾議員伍國慶(Mike Eng)在開幕式上特別將蓮花喻為亞裔移民。他說，蓮花原產自亞洲，移植到美國後，在回聲公園湖落地、生根、開花、結果，成為亞洲文化的象徵，猶如來自亞洲各國的移民，在洛杉磯定居、創業、學習，並且在多個領域內事業有成。

中、日、韓、泰、孟加拉等亞洲國家駐洛杉磯總領事們應邀出席，興趣盎然。他們表示，蓮花節為亞洲各族裔人民和美國主流社會提供交流平台，民眾在這裡可以分享亞洲文化，增進多元族裔的理解和友誼，有利於建設一個團結與和諧的社會，並且讚嘆蓮花節已連續舉辦了30屆，難能可貴，有志竟成。

阿罕布拉學區教育委員甄銘新(Rob Gin)是連續27年參與蓮花節的義工，負責龍舟比賽等項目。他介紹，欣逢蓮花節創辦30周年，這是一個里程碑式的紀念日。所以，主辦單位沒有設定單一國家的文化主題，而是彰顯亞洲多元文化，集體呈現亞裔民族的藝術。

代表聖蓋博谷亞裔選區的國會議員趙美心(Judy Chu)指出，蓮花節是洛杉磯的盛大文化節，透過龍舟、舞蹈、美食、娛樂、藝術和工藝品等形式，為各族裔民眾理解、欣賞和分享亞太裔文化提供了一個平台。雖然每年的主題不同，但都有許多中華傳統藝術，如畫龍舟、放鞭炮和練功夫等。蓮花節也是一項教育計畫，可以增進不同族裔的相互理解和團結，使人人可以領略到亞洲文化美麗和魅力，成為造就偉大城市的文化工程。

祖籍廣東的她 創辦蓮花節

2003年7月12日是「26屆蓮花節」活動日期，時任加州眾議員趙美心代表加州議會，向蓮花節發起人之一和有30年義工經驗的楊郭麗冰(Hazel Young)頒授了表揚狀，肯定她弘揚亞洲文化、提升亞裔形象的奉獻。

當年任職洛杉磯市公園娛樂局的楊郭麗冰提出，回聲公園湖畔的蓮花，與亞洲文化、宗教和道德理念相呼應；蓮花出淤泥而不染，代表著純潔和生命，成為亞裔文化的象徵。因此，她向該公園娛樂局發起倡議，每年在回聲公園舉辦蓮花節活動，在多元化的洛杉磯市彰顯亞洲文化。

楊郭麗冰的祖籍廣東南海，她出生於美國。她回憶少年時代就對中國和亞裔文化感興趣，找機會學習。1972年她同兩位朋友創辦了蓮花節，弘揚亞裔文化。最初幾年，活動象一個小派對，只有幾十人參加，如今已發展到幾萬人，最多時有10萬人潮。

回聲公園湖 蓮花一度消失

回聲公園湖的蓮花曾被認為是亞洲以外最大的蓮花田，如今也是美國西部最大的蓮花田。蓮花在回聲公園湖畔已生長了一個多世紀，最早的記載可以追溯到1891年。有些史學家認為，這些蓮花種植於1923年至1924年間，可能是天使聖殿傳教士栽種的來自中國的蓮子。

然而，由於環境汙染和氣候變化，回聲公園湖面的蓮花開始枯萎，到了2007年，蓮花田面積僅占往年三分之一。到2010年，蓮花完全消失。 2011年，蓮花節被迫取消。所幸，洛市公園娛樂局在回聲公園湖啟動了蓮花田復興計畫，工期三年，從2011至2013年，在回聲公園湖種植了一片新的蓮花田，從中國引入了蓮花新品種。如今，蓮花田再次繁茂起來，象徵著亞裔社區的韌性，重現古詩詞所描繪的「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的壯麗景致。

洛杉磯蓮花節龍舟競賽力爭上游。(丁曙／攝影)