建國250周年／重現革命精神 看懂3幅畫作

這幅《獨立宣言》畫作，是美國藝術家約翰·特倫布爾所繪。約於1817年至1819年間創作完成。描繪1776年大陸會議上，五人委員會向會議提交宣言草稿的場景。畫作原件收藏於美國國會大廈的圓形大廳。(維基公共領域)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《獨立宣言》以理想化手法重組先賢形象，非真實簽署場景。

《獨立宣言》以理想化手法重組先賢形象，非真實簽署場景。 重點二： 《華盛頓橫渡德拉瓦河》以象徵筆法渲染英勇渡河與突襲特倫頓。

《華盛頓橫渡德拉瓦河》以象徵筆法渲染英勇渡河與突襲特倫頓。 重點三：《進軍福吉谷》著重士兵飢寒行軍的艱辛，呈現革命代價。

前言：

繪畫是我們了解美國革命的最佳視覺參考。

它們讓我們得以一窺當時人們的穿著、戰鬥的進行方式以及獨立戰爭時期人們的生活感受。

然而，需要記住的是，描繪美國革命的畫作並非旨在真實地描繪所展現的事件。

大多數畫作本質上都更理想化——即使是那些親身經歷過這些事件的藝術家所創作的畫作也是如此。

本文介紹三幅最具代表性的美國革命畫作。

《獨立宣言》畫了42人+5先賢

1776年7月4日在費城 的獨立宮發生了一件震驚世界、影響深遠的事件。當天聚集在這裡的大陸會議成員通過並發表了《獨立宣言》(Declaration of Independence)，宣布北美13個殖民地脫離英國統治，成立「美利堅合眾國」。《獨立宣言》發表後，先後有不少人創作過與此相關的繪畫作品，其中最著名的是畫家約翰·特倫布爾(John Trumbull)創作的油畫，這幅畫再現了1776年6月28日《獨立宣言》起草委員會成員將宣言提交給第二屆大陸會議的場景，目前這幅畫掛在國會圓形大廳(Rundai)。

根據國會建築署(Architect of the Capitol)介紹，美國國會於1817年委託約翰·特朗布爾創作四幅有關獨立戰爭的畫作，《獨立宣言》(Declaration of Independence)是其中的第一幅。在此之前特倫布爾曾在1786年構思並畫了有關《獨立宣言》的小型油畫，他決定以突出建國先賢形象為主而非再現當時的場景，排除了那些當時雖然在場但無法找到肖像的人，同時添加了當時未在場的知名人物。

油畫以五位著名人物站在畫作中央為聚焦點，五人中的傑斐遜正將宣言遞給坐著的大陸會議主席漢考克(John Hancock)，與他站在一起的其他四人是亞當斯(左一)、謝爾曼(Roger Sherman，左二，白髮高廋)、利傑斯頓(Robert Rston)。畫作共描繪了47位人物 (56位獨立宣言簽署者中的42位和另外5位開國元勳)，雖然他們並非都在同一天出席會議，但特倫布爾透過藝術處理將他們集中在同一場景中，以強調這一歷史時刻的重要性。

特倫布爾的畫構圖嚴謹，畫面對稱平衡，背景為富有歷史感的會議大廳，人物姿態自然，神情莊重。每位人物都經過精心刻畫，特倫布爾曾專程走訪各州，為當事人繪製肖像或收集參考資料，以確保準確性。這幅畫體現了美國追求獨立與民主的精神，雖然名為《獨立宣言》，但它描繪的並不是1776年7月4日的簽署時刻，而是草案提交的一瞬間，這不僅是歷史的再現，也是一種象徵性的表達——展現了開國元勳們的理想與團結，成為美國國家認同的重要象徵之一。

特倫布爾於1817年8月至1818年9月創作了放大了的油畫，並於1818年10月5日在紐約公開展出，在接下來的四個月裡，他在波士頓、費城和巴爾的摩展出了這幅畫作，並於1819年初被收藏於國會大廈。

特倫布爾創作的這幅油畫，後來也被印在2美元紙幣的背面。(維基公共領域)

特倫布爾創作的這幅油畫後來也被印在2美元紙幣的背面，也出現在美國郵票上，包括1869年發行的24美分郵票和1976年兩套美國建國200週年紀念郵票。(摘自share.america網站)

《華盛頓橫渡德拉瓦河》象徵性畫法

描繪美國獨立戰爭中大陸軍(Continental Army)的經典畫作非常多，主要由當時的戰地畫家以及後世歷史畫家所創作，生動記錄了軍隊的艱辛、戰役與榮耀。

這幅《華盛頓橫渡德拉瓦河》畫作，是德國藝術家伊曼紐·洛伊茨於1851年創作的油畫，描繪美國獨立戰爭期間，1776年12月25日華盛頓在橫渡德拉瓦河的場景。2004年，該作品成為紐約市大都會藝術博物館永久收藏的一部分。其中一幅副本掛在白宮西翼。(維基公共領域)

《華盛頓橫渡德拉瓦河》 (Washington Crossing the Delaware)是伊曼紐·洛伊茨 (Emanuel Leutze) 1851年作品。這是最著名的愛國主義畫作，描繪1776年聖誕夜華盛頓率領大陸軍奇襲特倫頓的壯烈歷史瞬間。

這幅畫可以說是美國獨立戰爭中最具標誌性的畫作，描繪華盛頓和軍隊在1776年12月25日至26日冒著冰冷的河水橫渡德拉瓦河的場景。伊曼紐·洛伊茨於1851年創作的這幅傑作捕捉到了突襲特倫頓的膽識，大大鼓舞了美國人的士氣。

這幅畫作運用象徵手法，融合歷史事實和藝術加工，尤其是在描繪河流和船隻。畫中誇張地展現冰封的德拉瓦河，河面上巨大的浮冰在現實中並沒有那麼壯觀。此外，華盛頓被描繪成英雄的姿態，這種形象很可能過於簡化了當時狹窄而危險的渡河環境。

儘管存在這些爭議，洛伊茨的作品仍然是重要的文化象徵。(摘自AmericanRevolution.org網站)

《進軍福吉谷》刻畫雪地行軍艱難

威廉·B·T·特雷戈(William BT Trego)於1883年創作的《進軍福吉谷》(The March to Valley Forge)油畫，描繪了1777年12月大陸軍艱難跋涉前往福吉谷的情景，這一幕淋漓盡致地展現了美國獨立戰爭期間軍隊所面臨的種種艱辛。特雷戈的創作靈感源自華盛頓·歐文的《華盛頓傳》中的一段文字：「進軍福吉谷的行軍是悲傷而淒涼的，絲毫沒有近期勝利的喜悅……那些長期堅守陣地的可憐士兵們又餓又冷……糧食匱乏，衣衫襤褸，鞋子也破爛不堪，以至於許多人的腳印都沾滿了鮮血。」

這幅《進軍福吉谷》畫作，是威廉·B·T·特雷戈於1883年的創作，描繪了1777年12月大陸軍艱難跋涉前往福吉谷的情景。美國革命博物館藏。(維基公共領域)

畫作捕捉了華盛頓及其部下在雪地中艱難跋涉的堅韌和決心，生動地描繪了嚴酷的自然環境和士兵們在這場關鍵的冬季營地中展現出的頑強精神。這幅畫作最引人注目之處在於它對士兵艱苦跋涉的刻畫，士兵們的姿態和骯髒的衣衫反映了他們的疲憊和決心。特雷戈著重描繪行軍的艱辛現實，而非美化戰爭，這使我們對大陸軍所面臨的挑戰有了深刻的了解。(摘自AmericanRevolution.org網站)