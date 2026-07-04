建國250周年／美國創世記 書寫勝利也寫悲劇
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美國著名歷史學家和暢銷書作家約瑟夫 · J‧ 埃利斯 (Joseph J. Ellis)，撰寫了一系列膾炙人口的美國建國史作品。他的《傑斐遜傳：美國的斯芬克斯》(American Sphinx : The Character of Thomas Jefferson)和《奠基者：獨立戰爭那一代》(Founding Brothers : The Revolutionary Generation)分別榮獲美國國家圖書獎和美國普利茲歷史獎。
埃利斯主要研究美國殖民地和建國時代的歷史，是該領域的權威學者和歷史普及作家，為廣大歷史讀者打開了瞭解美國建國史的視窗。
埃利斯於2025年底最新出版的作品《偉大的矛盾：美國建國的悲劇面》(The Great Contradiction: The Tragic Side of the American Founding)：書中點出美國建國先賢在追求自由平等的同時，卻未能解決奴隸制並導致美洲原住民流離失所的歷史悲劇與道德盲點。
以下介紹「美國創世記」埃利斯建國史作品系列(全四冊)。
1.《美國創世記》(American Creation)
1775年—1803年是美國成為美國的28年。這28年間，它是一個脆弱的、前所未有的新國家，和那個嚴酷的時代展開了搏鬥。經過幾場軍事、外交、政治、思想的交鋒，美國找到了它走向強大的源動力；而此時留下的歷史遺憾和隱患，也成了歷來美國南北分歧、種族衝突的根源，直至今日。
到了1803年，歐洲人漸漸不再認為美國是一個隨時會崩潰的共和烏托邦——相反，它也許意味著世界的新秩序。這一年，拿破崙將200餘萬平方公里的路易斯安納領地賣給了美國，他說：「我了解我放棄了什麼，我極為遺憾。在兩三個世紀後，美國人對歐洲來說會太過強大……但如此遙遠的憂慮，我無意顧及。」
2.《締造共和》
這是美國被人忽視的「第二次革命」。1776年，為了抵抗英國、爭取獨立，美利堅的13邦結成了聯盟。1783年推翻英國殖民統治者，讓美國贏得了珍貴的獨立和自由，但是——此時美國想要成為一個名副其實的國家，依然困難重重。
獨立戰爭勝利後，邦與邦之間的深刻分歧也隨之浮現。站在當時的視角看這些各行其是的地方權力，沒人敢肯定日後是否會有「美國」這個國家。獨立後的幾年，國際聲譽上，美國從人類的革命之光，很快跌落成了一個信譽敗壞的國家。另外，還有西部土地利益、奴隸制、親法和親英等等分歧，把獨立初期的美國推向了分裂的邊緣。
《締造共和》這本書，拼出這一奇蹟的全貌：1787年費城制憲會議、《聯邦黨人文集》、華盛頓、美國憲法之父麥迪遜、財政之父漢密爾頓…這些人和事之所以被銘記，就是因為他們在那個關鍵時刻構成了美國的國家與國格。
3.《華盛頓傳》
他的名字是美國的首都，他的頭像出現在總統山上和一美元的鈔票上，我們知道他是美國的締造者、第一任總統，但是在這被神化的赫赫聲名之下，華盛頓究竟是怎樣一個人？從北美殖民地一名年輕軍官，到獨立戰爭槍林彈雨中的司令，再到共和國總統，他是怎樣歷盡艱辛一路走來？
美國獨立戰爭中，他率領一支三分之一的戰士打赤腳的「大陸軍」，擊敗了當時世界最強大的英國陸軍。革命勝利後，人們以為他會像凱撒、克倫威爾或者後來的拿破崙那樣，建立自己的獨裁帝國，但是他毫不貪戀權力，出演了一次人類歷史上偉大的退場。
在革命與建國歷史的波瀾之下，華盛頓以怎樣的心情和信念，迎接著人生和事業的大起大落？又是什麼樣的精神力量和人格魅力，使他超越其他建國者，成為美國革命精神和民主精神的象徵？這本書將帶你回到這個超級大國的草莽時代，感受美國國父在被奉為神聖之前的激蕩人生。
4.《傑斐遜傳》
托馬斯·傑斐遜，《獨立宣言》的作者，美國第三任總統，美國精神的立法人。《獨立宣言》中，他寫下了美國革命最響亮的幾個字：人人生而平等。傑斐遜代表了很多美國人世世代代解讀、宣揚的美國理想——天賦人權、個人自由、最小政府、古典自由主義，乃至美國的民主文化和美國夢。
在眾位美國國父中，傑斐遜是與眾不同的理想主義者，他近乎天真的理念既定義了美國，卻也為美國帶來了種種爭議或災難。「托馬斯·傑斐遜還活著」——這是約翰·亞當斯臨終前的最後一句話。
作者埃利斯認為，時至今日，傑斐遜的精神依然活著。與此同時，很多美國人認為傑斐遜是徹頭徹尾的偽君子。他倡導平等自由，卻縱容奴隸制，終其一生都是個奢侈無度的奴隸主；擔任總統後大舉清算聯邦黨人……人們絕不缺少仇恨傑斐遜的理由。一半是聖人、一半是野獸。他是美國的斯芬克斯。《傑斐遜傳》選取傑斐遜一生中的五個關鍵時段，深入傑斐遜神秘、難解的內心。
(取自博客來網站)
埃利斯是研究美國殖民地與建國時代的權威學者，也是一位擅長歷史普及的暢銷書作家。他以《傑斐遜傳》《奠基者》等作品，讓一般讀者更容易理解美國建國史的關鍵脈絡。 《偉大的矛盾：美國建國的悲劇面》指出，美國先賢雖追求自由平等，卻未能解決奴隸制問題，也造成美洲原住民流離失所，突顯建國理想與現實之間的深刻矛盾。 文章列出四部作品：談早期國家形成的《美國創世記》、聚焦制憲與共和建構的《締造共和》、描寫華盛頓生平的《華盛頓傳》，以及剖析傑斐遜複雜人格的《傑斐遜傳》。
精華 FAQ
埃利斯是研究美國殖民地與建國時代的權威學者，也是一位擅長歷史普及的暢銷書作家。他以《傑斐遜傳》《奠基者》等作品，讓一般讀者更容易理解美國建國史的關鍵脈絡。
《偉大的矛盾：美國建國的悲劇面》指出，美國先賢雖追求自由平等，卻未能解決奴隸制問題，也造成美洲原住民流離失所，突顯建國理想與現實之間的深刻矛盾。
文章列出四部作品：談早期國家形成的《美國創世記》、聚焦制憲與共和建構的《締造共和》、描寫華盛頓生平的《華盛頓傳》，以及剖析傑斐遜複雜人格的《傑斐遜傳》。
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