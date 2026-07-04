建國250周年／美國創世記 書寫勝利也寫悲劇

「美國創世記」埃利斯建國史作品系列(全四冊) 作者：約瑟夫·J.埃利斯 (Joseph J.Ellis) 譯者：汪蘅 出版社：北京-中信出版社 出版日期：2018年 (圖取自博客來網站)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 約瑟夫·J·埃利斯以建國史暢銷著作聞名，長年研究殖民地與建國時代。

約瑟夫·J·埃利斯以建國史暢銷著作聞名，長年研究殖民地與建國時代。 重點二： 新作聚焦美國建國的悲劇面，指出奴隸制與原住民流離失所的道德盲點。

新作聚焦美國建國的悲劇面，指出奴隸制與原住民流離失所的道德盲點。 重點三：文章介紹四部代表作，從建國歷程、憲政形成到華盛頓與傑斐遜形象。

美國著名歷史學家和暢銷書作家約瑟夫 · J‧ 埃利斯 (Joseph J. Ellis)，撰寫了一系列膾炙人口的美國建國史作品。他的《傑斐遜傳：美國的斯芬克斯》(American Sphinx : The Character of Thomas Jefferson)和《奠基者：獨立戰爭那一代》(Founding Brothers : The Revolutionary Generation)分別榮獲美國國家圖書獎和美國普利茲歷史獎。

埃利斯主要研究美國殖民地和建國時代的歷史，是該領域的權威學者和歷史普及作家，為廣大歷史讀者打開了瞭解美國建國史的視窗。

埃利斯於2025年底最新出版的作品《偉大的矛盾：美國建國的悲劇面》(The Great Contradiction: The Tragic Side of the American Founding)：書中點出美國建國先賢在追求自由平等的同時，卻未能解決奴隸制並導致美洲原住民 流離失所的歷史悲劇與道德盲點。

以下介紹「美國創世記」埃利斯建國史作品系列(全四冊)。

1.《美國創世記》(American Creation)

1775年—1803年是美國成為美國的28年。這28年間，它是一個脆弱的、前所未有的新國家，和那個嚴酷的時代展開了搏鬥。經過幾場軍事、外交、政治、思想的交鋒，美國找到了它走向強大的源動力；而此時留下的歷史遺憾和隱患，也成了歷來美國南北分歧、種族衝突的根源，直至今日。

到了1803年，歐洲人漸漸不再認為美國是一個隨時會崩潰的共和烏托邦——相反，它也許意味著世界的新秩序。這一年，拿破崙將200餘萬平方公里的路易斯安納領地賣給了美國，他說：「我了解我放棄了什麼，我極為遺憾。在兩三個世紀後，美國人對歐洲來說會太過強大……但如此遙遠的憂慮，我無意顧及。」

2.《締造共和》

這是美國被人忽視的「第二次革命」。1776年，為了抵抗英國、爭取獨立，美利堅的13邦結成了聯盟。1783年推翻英國殖民統治者，讓美國贏得了珍貴的獨立和自由，但是——此時美國想要成為一個名副其實的國家，依然困難重重。

獨立戰爭勝利後，邦與邦之間的深刻分歧也隨之浮現。站在當時的視角看這些各行其是的地方權力，沒人敢肯定日後是否會有「美國」這個國家。獨立後的幾年，國際聲譽上，美國從人類的革命之光，很快跌落成了一個信譽敗壞的國家。另外，還有西部土地利益、奴隸制、親法和親英等等分歧，把獨立初期的美國推向了分裂的邊緣。

《締造共和》這本書，拼出這一奇蹟的全貌：1787年費城制憲會議、《聯邦黨人文集》、華盛頓、美國憲法之父麥迪遜、財政之父漢密爾頓…這些人和事之所以被銘記，就是因為他們在那個關鍵時刻構成了美國的國家與國格。

3.《華盛頓傳》

他的名字是美國的首都，他的頭像出現在總統山上和一美元的鈔票上，我們知道他是美國的締造者、第一任總統，但是在這被神化的赫赫聲名之下，華盛頓究竟是怎樣一個人？從北美殖民地一名年輕軍官，到獨立戰爭槍林彈雨中的司令，再到共和國總統，他是怎樣歷盡艱辛一路走來？

《華盛頓傳》。(圖取自博客來網站)

美國獨立戰爭中，他率領一支三分之一的戰士打赤腳的「大陸軍」，擊敗了當時世界最強大的英國陸軍。革命勝利後，人們以為他會像凱撒、克倫威爾或者後來的拿破崙那樣，建立自己的獨裁帝國，但是他毫不貪戀權力，出演了一次人類歷史上偉大的退場。

在革命與建國歷史的波瀾之下，華盛頓以怎樣的心情和信念，迎接著人生和事業的大起大落？又是什麼樣的精神力量和人格魅力，使他超越其他建國者，成為美國革命精神和民主精神的象徵？這本書將帶你回到這個超級大國的草莽時代，感受美國國父在被奉為神聖之前的激蕩人生。

4.《傑斐遜傳》

托馬斯·傑斐遜，《獨立宣言》的作者，美國第三任總統，美國精神的立法人。《獨立宣言》中，他寫下了美國革命最響亮的幾個字：人人生而平等。傑斐遜代表了很多美國人世世代代解讀、宣揚的美國理想——天賦人權、個人自由、最小政府、古典自由主義，乃至美國的民主文化和美國夢。

《傑斐遜傳》。(圖取自博客來網站)

在眾位美國國父中，傑斐遜是與眾不同的理想主義者，他近乎天真的理念既定義了美國，卻也為美國帶來了種種爭議或災難。「托馬斯·傑斐遜還活著」——這是約翰·亞當斯臨終前的最後一句話。

作者埃利斯認為，時至今日，傑斐遜的精神依然活著。與此同時，很多美國人認為傑斐遜是徹頭徹尾的偽君子。他倡導平等自由，卻縱容奴隸制，終其一生都是個奢侈無度的奴隸主；擔任總統後大舉清算聯邦黨人……人們絕不缺少仇恨傑斐遜的理由。一半是聖人、一半是野獸。他是美國的斯芬克斯。《傑斐遜傳》選取傑斐遜一生中的五個關鍵時段，深入傑斐遜神秘、難解的內心。

(取自博客來網站)