建國250周年／城市篇／我在「美國誕生地」費城漫步

費城中國城的牌樓。(圖／作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 費城作為美國誕生地，承載獨立宣言與憲法的歷史記憶。

費城作為美國誕生地，承載獨立宣言與憲法的歷史記憶。 重點二： 從中國城到自由鐘、獨立宮，可步行串起城市核心景點。

從中國城到自由鐘、獨立宮，可步行串起城市核心景點。 重點三：費城兼具藝術、人文與郊外自然景觀，旅遊層次豐富多元。

每年7月4日，美國都會迎來一年中最隆重的「國慶日」。煙花、遊行、音樂會遍布全國，人們慶祝這個國家的誕生。250年前的1776年7月4日，費城 的盛夏空氣中瀰漫著變革的氣息。來自北美13個殖民地的代表齊聚賓夕法尼亞州議會大廈，經過激烈討論，通過了《獨立宣言》。這份由湯瑪斯‧傑佛遜起草的歷史文獻，以堅定而響亮的文字向世界宣告：北美殖民地脫離英國統治，美利堅合眾國正式邁上歷史舞台。因此，費城不僅是一座歷史名城，更被譽為「美國誕生地」。在費城地區工作生活30多年的我，最喜歡的從費城中國城出發，City Walk這座歷史名城。

1.中國城 牌樓金碧輝煌

費城中國城位於市中心，距離自由鐘、獨立宮和市政廳都只有幾條街的距離，步行即可到達。作為美國東海岸歷史最悠久的華埠 之一，它已有150多年歷史，在美國東海岸規模僅次於紐約中國城。

中國城最醒目的地標，當屬矗立在入口處的華埠牌樓。這座牌樓由費城的姊妹友好城市天津市捐建，1984年落成，高12米、重80噸，以北京傳統牌樓為藍本，採用中國古典建築風格，飛簷斗拱、琉璃瓦頂、金龍彩繪，氣勢恢宏。牌樓正反兩面的「費城華埠」四個鎏金大字格外醒目，無論從內側還是外側拍照，都極具東方韻味，是遊客來到費城必到的打卡地。

100多年前，最早來到費城的華人移民大多來自廣東。30多年前，我初到費城時，中國城裡的餐館幾乎清一色都是粵菜館和燒臘店。隨著中國改革開放後留學生和新移民不斷增加，中國城也發生了巨大變化。如今，蘭州拉麵、上海小籠包、湘菜、川菜、西安肉夾饃以及各種奶茶店隨處可見，熟悉的中文招牌和鄉音鄉味，讓遠道而來的華人遊客備感親切。

費城著名歷史名勝自由鐘。(圖／作者提供)

2.自由鐘 見證美國歷史

提起美國，人們首先想到的是首都華盛頓。其實，在美國建國初期，費城曾長期承擔首都職能。《獨立宣言》和《美國憲法》都誕生於此，因此費城被視為美國的開國首都和精神故鄉。

從中國城步行幾分鐘，便可來到「獨立國家歷史公園」。公園內最著名的景點，莫過於自由鐘。與中國許多寺廟裡的古鐘相比，自由鐘並不高大，但鐘身那道著名的裂紋卻格外醒目。正因為它象徵著自由、平等和獨立，自由鐘成為美國最具代表性的歷史符號之一。每逢節假日，參觀自由鐘的隊伍總是排得很長，來自世界各地的遊客都希望親眼看看這座見證美國歷史的重要文物。

自由鐘對面的紅磚建築，就是著名的「獨立宮」。1776年，《獨立宣言》在這裡通過；1787年，《美國憲法》也在這裡制定。獨立戰爭期間，這裡還是大陸會議的重要會址和革命運動中心。由於其卓越的歷史價值，獨立宮已被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。站在獨立宮前，很難不讓人想起《獨立宣言》中那句影響深遠的話：「人人生而平等，擁有生命、自由和追求幸福的權利。」

如果說美國100元紙鈔與費城有關，許多人或許會感到意外。其實，100元紙幣背面的建築圖案正是獨立宮，正面人物則是美國開國元勳班傑明‧富蘭克林。新版100元鈔票上的防偽圖案中，還有會變色的自由鐘。就連25分硬幣上「P」的鑄造標記，也代表它出自費城鑄幣局，美國最大製幣廠之一。

費城藝術博物館館藏超過20萬件藝術珍品。(美聯社)

3.費城藝博館 洛基台階

費城不僅是美國歷史名城，也是享譽全美的文化藝術之都。費城藝術博物館、費城交響樂團、芭蕾舞團，以及遍布全城的公共藝術和壁畫，共同塑造了這座城市獨特的文化氣質。市中心的LOVE雕塑、市政廳頂部的威廉‧佩恩(William Penn，另譯威廉‧潘)雕像、巨大的「衣服夾子」雕塑，以及賓夕法尼亞大學校園裡的「劈開的鈕扣」和「長椅上的富蘭克林」，都已成為費城著名地標。其中最不能錯過的，當屬費城藝術博物館。

費城市中心著名的LOVE雕塑。(路透)

費城市政廳頂部的威廉‧佩恩雕像。(美聯社)

賓大圖書館前「劈開的鈕扣」雕塑。(圖／作者提供)

這座古希臘神廟式建築坐落於高地之上，俯瞰班傑明‧富蘭克林大道和費城市政廳，氣勢恢宏。博物館前長長的石階因電影《洛基》而聞名世界，被稱為「洛基台階」。

費城藝術博物館的「洛基」雕像。(圖／作者提供)

許多遊客都會像電影主人公那樣一路奔跑登上72級台階，然後轉身眺望費城市區的壯麗景色。站在博物館平台上，可以欣賞費城最經典的城市景觀：寬闊的富蘭克林大道一直延伸到雄偉的市政廳，兩側飄揚著世界各國國旗，展現出國際化大都市的風采。

費城藝術博物館館藏超過20萬件藝術珍品，涵蓋亞洲、歐洲、美洲和非洲多個文明體系。我曾多次陪同親友前來參觀，每次都有新的發現。除了歐洲藝術大師的傑作，館內豐富的中國藝術收藏同樣令人驚豔。北齊石雕佛像、漢代陶俑、唐三彩、歷代瓷器、書畫珍品和明清家具，均堪稱精品。其中最令人歎為觀止的是來自北京智化寺的木製藻井。這件明代建築藝術珍品雕工精湛，中央九龍浮雕栩栩如生，被譽為中國古代建築裝飾藝術的傑作。對於喜愛歐洲藝術的遊客而言，館內收藏的法國印象派繪畫、雕塑、中世紀宗教藝術以及歐洲古代盔甲武器同樣精采紛呈，令人流連忘返。

4.賓大 與中國淵源深厚

由班傑明‧富蘭克林創建於1740年的賓夕法尼亞大學，是美國常春藤盟校之一。30多年前，我工作的公司與賓大相鄰，經常出入校園。我一直喜歡這裡古樸典雅的建築和濃厚的人文氣息。

賓大不僅擁有世界著名的華頓商學院，世界第一台通用電子電腦ENIAC誕生於賓大，億萬富豪馬斯克也畢業於賓大。賓大與中國有著深厚淵源。中國著名建築學家梁思誠和林徽因都曾在這裡求學。校園內濃厚的學術氛圍和相容並包的精神，令人印象深刻。

位於費城市區的賓大沒有圍牆也沒有校門，遊客隨時可以進入校園參觀。和很多常春藤名校一樣，賓大校園非常值得參觀。校園建築以典雅的學院哥德式為主，融合了現代藝術與古典底蘊，建築風格多元，醫學院和華頓商學院等建築風格全然不同，既有牛津與劍橋的老牌風格，也有現代化氣息濃厚建築。

賓大最早的校園建築始建於1871年，也是西費城校區最古老的建築，都鐸哥德式外觀與淺褐色石牆代表了賓大早期建築風貌，可以說是歷史名城費城的歷史建築之一。

賓大博物館展出的唐太宗昭陵六駿石刻之一。(圖／作者提供)

建於1896年的賓大考古學與人類學博物館值得一遊。博物館建築屬於工藝美術運動風格，融合了維多利亞復興主義及多種古典元素，博物館的哈里森圓形大廳及其巨大穹頂十分著名。館內收藏展出的唐太宗昭陵六駿中的「颯露紫」和「拳毛騧」石刻原件就在展廳穹頂之下。該館展出有很多中國文物精品，包括元明時期的山西廣勝寺熾盛光佛佛會圖壁畫等。

費城長木花園室外鬱金香花展。(圖／作者提供)

5.長木花園 看園藝奇觀

如果時間充裕，不妨再到費城郊外走走。長木花園被譽為美國最美麗的植物園之一。春有鬱金香，夏有荷塘睡蓮，秋有菊花盛會，冬有璀璨燈海，一年四季各具風情。大型音樂噴泉更是這裡的招牌景觀，數以千計的噴頭隨著音樂和燈光起舞，水柱高達數十米，令人歎為觀止。

長木花園溫室花房外的荷花池睡蓮。(圖／作者提供)

長木公園占地1.6公頃的巨大玻璃溫室花房最無以倫比，堪稱園藝奇觀。熱帶雨林、沙漠植物、蘭花展區和四季花園彙聚一堂，讓人彷彿置身一個濃縮的植物世界。無論春夏秋冬，我們每次遊長木花園，都會在溫室花房裡花上一兩個小時賞花賞景拍照，流連忘返。溫室花園由20多個小花園構成，彙集了全球1萬多種珍奇植物，還有園藝師精心打造的花壇和吊掛，美不勝收。

福吉谷公園裡大陸軍興建居住的小木屋。(圖／作者提供)

6.福吉谷公園 處處遺跡

而距離費城市區約半小時車程的「福吉谷國家歷史公園」(Valley Forge National Historical Park)，則是瞭解美國獨立戰爭歷史的重要地點。1777年至1778年的嚴冬，喬治‧華盛頓率領大陸軍在這裡度過了獨立戰爭期間最艱難的時光。嚴寒、饑餓和疾病不斷考驗著這支年輕的軍隊，也考驗著剛剛誕生的美利堅合眾國。今天，公園內仍保留著士兵木屋、軍營遺址和紀念碑等歷史遺跡。站在福吉谷的廣闊草地上，人們彷彿仍能感受到那個寒冬裡一個新生國家的艱難與堅守。福吉谷公園一年四季免費對外開放，也是徒步騎車好地方。我家距離福吉谷公園僅十多分鐘車程，我們也經常去那裡徒步賞景。

福吉谷國家歷史公園裡的凱旋門。(圖／作者提供)