建國250周年／朝聖篇／一州一座 「自由鐘」響遍全美

1958年7月1日，阿拉斯加州朱諾著名的商界領袖羅默·德爾(Romer Derr，右) 在聯邦大樓外敲響自由鐘複製品49次，象徵阿拉斯加正式成為美國第49州。(美聯社)

1752年鑄造的自由鐘(Liberty Bell)又稱獨立鐘，陳列於賓州費城 ，是美國獨立的標誌，象徵著自由和公正。在建國250周年紀念前夕，若想一睹風采，卻又無暇或無力前往費城朝聖，毋須擔心，因為在各州議會大廈、博物館，甚至消防局附近，很可能就有一座自由鐘複製品，因為過去自由鐘又被稱為州議會大廈鐘(State House Bell)或舊州議會大廈鐘(Old State House Bell)。

一座自由鐘複製品今年4月在丹佛市中心的一個公園展出。(美聯社)

美聯社報導，自由鐘的複製品是聯邦財政部1950年為了推銷儲蓄債券 ，於是委託打造了數十座自由鐘複製品，送給全國50個州及數個屬地各一座。除了序號外，複製品忠實還原了原版，包括原版製造商帕斯與斯托(Pass and Stow)的商標，甚至連自由鐘的裂紋都仿製出來。

或許有人會在意這些複製品並非原版，但外觀絕對一模一樣，只是冶金成分稍有不同。

1950年聯邦財政部為了推銷儲蓄債券，委託打造了數十座自由鐘複製品，送給全國50個州及數個屬地各一座。(美聯社)

一搜30年 他「鐘」成權威

有一小群人數不斷增加的「尋鐘人」，他們走訪全國各地，致力追尋各個複製自由鐘的下落，平面設計師坎貝爾(Tom Campbell)則是他們的領袖。

坎貝爾向美聯社說，他原來不曉得有自由鐘複製品存在，直到1990年代末期搬到丹佛，才知道有這麼一回事。從此以後他與妻子普特尼(Dawn Putney)開始遊歷全國，尋找自由鐘複製品，30年後的今天，坎貝爾已成為美國自由鐘的權威。

這些複製品是由擁有230年歷史的法國帕卡德鑄造廠(Paccard Foundry)製造，重量與原鐘相同，皆為2080磅，唯一不同且是非常重要的差異就是金屬成分不同。

這張由北卡羅來納州檔案館提供的照片拍攝於20世紀50年代，照片中，人們圍觀卡車上的自由鐘的複製品，當時北卡州正在宣傳儲蓄債券宣傳活動。(美聯社)

真假相比 複製音色更好

原鐘是由70%的銅、25%的錫以及「少量鉛、金、砷、銀和鋅」組成。鑄造廠發言人安妮·帕卡德(Anne Paccard) 指出，這個化學組成，「從冶金學的角度來看，質地非常差」。因此1950年交付的複製鐘，是用一種特殊青銅合金鑄造：78%的銅，22%的錫，別無其他成分，音色也比原鐘還要好。

坎貝爾介紹說，當年財政部為推銷儲蓄債券而巡迴展出這批複製品，展出結束後，財政部將這些鐘贈送給當時的48州以及阿拉斯加、夏威夷、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)及波多黎各等領地，但並非每個州都想要這份禮物。

這些複製品有超過一半被暴露在戶外，隨著時間流逝、疏於照顧以及風吹雨打，造成了嚴重損害。直到最近才有人開始追尋這些鐘的下落，可是要全部找回並不容易。

在俄勒岡州塞勒姆市的俄勒岡州議會大廈，一座自由鐘複製品上寫著「傳遞和存放」的字樣。 (美聯社)

命運不同 有的恐被熔化

坎貝爾說，例如送往華府的那口自由鐘，早在1980年代初即不知去向，據信早已被熔化了。

有些鐘則獲新生。堪薩斯州的鐘被拆解後長年閒置在州議會大廈停車場的車庫內，乏人問津。直到州參議員鮑爾斯(Elaine Bowers) 介入推動，情況才有所改變。

陳列於俄勒岡州議會附近的自由鐘複製品。(美聯社)

去年10月，這口重新組裝完成的大鐘終於獲得妥善安置。它被放在新落成的「道金辦公大樓」(Docking State Office Building) 外，成為引人注目的展示品。大鐘安放在一塊具備加熱功能的混凝土基座上，並由特製的木製鐘架支撐。不過，它仍然缺少鐘錘 (clapper，即敲擊鐘體發聲的擺錘)，因此尚無法敲響。

「它本來就應該在這裡。」滿面笑容的鮑爾斯站在第21號鐘旁表示，「這不只是一件引人入勝的藝術品，同時也是一段我們所有人都應該感到驕傲的歷史。」

阿拉巴馬州和愛達荷州的鐘被送至南卡羅來納州查爾斯頓的「克斯里斯多福鑄鐘廠」(Bell Foundry Christoph) 進行修復，預計能在國慶前前返回。另外還有幾口其他的鐘，近期也接受了翻新與修整。

1752年鑄造的自由鐘，是美國獨立革命的標誌象徵之一，陳列於賓州費城的「自由鐘中心」，是遊客必訪勝地。(美聯社)