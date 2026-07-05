建國250周年／焦慮篇／面對川普愛國史觀 學者陷2焦慮

一輛「自由卡車」停在國會大廈前。一位歷史學家說，「我們可能覺得自己講的故事比較好，但這些人能觸及到的群眾卻更廣，」他說的「這些人」是指川普政府支持的「自由卡車」等行動。(美聯社)

美國《獨立宣言》(The Declaration of Independence)簽署250周年，費城 預計迎來百萬人潮。數百名歷史學家提前齊聚集會，焦慮地討論兩個問題：

1.美國人對這場周年紀念有何期待？

2.歷史學家能否或願意回應？

面對川普 政府「愛國史觀」的壓力，學者正思索如何在政治夾縫中堅守專業與真相。

根據「紐約時報 」報導，美國歷史學家協會(Organization of American Historians)舉行的會議，話題經常圍繞著兩個令人焦慮的問題：美國人對這場周年紀念有何期待與需求？歷史學家是否有能力或願意回應這些期待？回顧過去，距離川普總統發布行政命令「恢復美國歷史的真相與理性」甫過一年，該命令指稱，「修正主義運動」以負面詮釋醜化美國建國原則與歷史，來削弱國家認同。

自此之後，學者們便忙於應對那些試圖將聯邦文化機構納入總統所倡導之「愛國史觀」的種種行動。

說出真相 好比工藝行會

史密森尼學會(Smithsonian Institution)秘書長邦奇(Lonnie Bunch)在與該協會會長戈登-里德(Annette Gordon-Reed)對談時呼籲歷史學家堅守崗位、說出真相；而且更重要的是，展示工作成果。邦奇說，「我們好比是碩果僅存的那個偉大工藝行會。」他接著說，「我們要讓大眾了解，這不是某人的突發奇想或政治立場，而是基於扎實的研究與專業。」

然而，學術研究與政治活動之間的界線，有時確實難以截然畫分。例如，戈登-里德在演講時，詳細闡述非裔美國人及其他被開國元勳排除在「人民」概念之外的人們，曾如何為了爭取完整的公民權而奮鬥，其內容雖未指名道姓，但劍指副總統范斯(JD Vance)的論點，即「美國非以信條立國，而是特定民族的家園」。

不分立場 學生強烈渴望

美國革命到底是誰的、應該怎麼記錄，這些問題從革命結束到現在，幾乎一直都在吵，於是乎愈來愈多的歷史學家開始反思，他們是否應該更積極回應民眾對於歷史意義與啟發的渴求。

卡爾頓學院教授扎賓(Serena Zabin)主持一場革命學術研究現狀座談會，她表示，她發現過去一年來學生興趣的轉變，她說，「我這輩子第一次看到，不分政治立場的學生，對革命與建國初期的政治充滿強烈渴望。」

撰寫資格 學界迎來挑戰

另外，在一場關於原住民族與獨立宣言的座談會上，哈佛大學歷史學家德洛里亞(Philip Deloria)指出，多數與會者談論承認部落為政治實體的憲法，比談論宣言更多 (宣言稱他們為「殘酷的印第安野蠻人(merciless Indian savages)」)。如今這句話更被印在挑釁T恤上，有些原住民會在7月4日穿上它，也讓宣言中激昂的「普世權利」文字，在討論時更顯尷尬。

這些努力雖然讓大家對革命的看法改變了很多，但歷史的範圍變大了，包括誰有資格寫歷史？也給這個領域帶來挑戰。

一群身著當年聯邦士兵制服者，騎馬經過費城獨立廳前。250年前，美國「獨立宣言」在此簽署。(路透)

社群探究 品質令人驚豔

在一場名為「誰算歷史學家？」的座談會上，美利堅大學歷史學家M.J.林姆札-帕沃夫斯卡(M.J. Rymsza-Pawlowska)表示，此一領域亟需正視一項爆炸性發展，即普羅大眾在TikTok等社群平台上進行歷史探究的現象正如火如荼，而且其品質往往令人驚豔。她說，「歷史隨處可見，以歷史學家自居的人也隨處可見。」

敘事改變 學界權威崩解

在另一場座談會上，劍橋大學教授尼可拉斯．蓋亞特(Nicholas Guyatt)受訪時表示，由於大眾對各政治立場的由上而下敘事日益懷疑，造成歷史學界正面臨「權威崩解」的危機。他說，「我們可能覺得自己講的故事比較好，但這些人能觸及到的群眾卻更廣，」意指川普政府支持的「自由卡車」(Freedom Trucks)等行動。

擁抱宣言 世代關鍵時刻

傑斐遜(Thomas Jefferson)故居蒙地卡羅莊園(Monticello)研究副會長安德魯．達文波特(Andrew Davenport)則表示，250周年紀念需要同時擁抱宣言的矛盾與承諾。他說，「人們所渴求者，乃細膩之詮釋，也同為與歷史之連結，」他並補充說，「這是一個屬於這個世代的關鍵時刻，如果錯過了，就真的沒了。」