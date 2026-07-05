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建國250周年／建設篇／最後的道釘 釘出橫貫鐵路史

編譯彭馨儀
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畫家托馬斯希爾1881年的畫作「最後一根道釘」。(維基公共領域)
畫家托馬斯希爾1881年的畫作「最後一根道釘」。(維基公共領域)

1869年5月10日「第一條橫貫大陸鐵路」(First Transcontinental Railroad)在「猶他領地」(Utah Territory)宣告完工。

The Messenger報導，這條鐵路線給夢想擁有土地的人提供機會，同時也導致許多原住民被迫離開家園。在美國慶祝建國250周年之際，這條鐵路仍在為國家服務。「標準檢驗報」(Standard-Examiner)採訪「聯合太平洋鐵路博物館」(Union Pacific Railroad Museum)館長拉邦蒂(Patricia LaBounty)，並探索「金色道釘國家歷史公園」(Golden Spike National Historic Park)來了解這項成就。

鐵路建設是在美國最動盪十年背景下進行。「南北戰爭」(Civil War)從1861年持續到1865年，緊接著是「重建時期」(Reconstruction，1865-1877)。

館長拉邦蒂指出，項目起源正是在戰爭中期。林肯(Lincoln)總統1862年簽署「宅地法」(Homestead Act)與「太平洋鐵路法」(Pacific Railway Act)，兩項立法環環相扣。政府將鐵路兩側交替的土地提供鐵路公司出售以籌措資金，中間保留的土地則供民眾定居。當時來自北歐、愛爾蘭的移民紛紛在此尋求更好的生活。

脆弱和平中的希望

「中央太平洋鐵路」(Central Pacific Railroad)與「聯合太平洋鐵路」(Union Pacific Railroad)於1863年分別在沙加緬度與奧馬哈動工。隨著戰後建設加速，全美將其視為脆弱和平中的希望跡象。

回顧歷史，大陸會議(Continental Congress)在1776年7月4日通過「獨立宣言」(Declaration of Independence)。時隔近93年後，這項重大工業壯舉在「海角峰」(Promontory Summit)完工。

拉邦蒂說，歷史性的日子原本是5月8日，加州贈送的原始金色道釘上就刻著該日期，但因故延遲。10日的完工儀式上，「中央太平洋鐵路」總裁史丹福(Leland Stanford)與「聯合太平洋鐵路」副總裁杜蘭特(Thomas Durant)輪流錘擊最後的道釘。現場展示四枚儀式用道釘，包含來自加州的黃金「最後一根道釘」(Last Spike)以及白銀、合金等特殊道釘。

1869年5月10日，猶他州「海角峰」舉行「最後一根道釘」釘入儀式，標誌著第一條...
1869年5月10日，猶他州「海角峰」舉行「最後一根道釘」釘入儀式，標誌著第一條橫貫大陸鐵路的竣工。(維基公共領域)
1919年，在猶他州奧格登舉行的慶祝橫貫大陸鐵路竣工50周年的遊行中，1869年...
1919年，在猶他州奧格登舉行的慶祝橫貫大陸鐵路竣工50周年的遊行中，1869年、當年的三名中國工人站在車前。(維基公共領域)

當天有數百人在場，一張兩個項目的總工程師、施工工頭與火車頭乘務員握手的非正式照片，最終成為歷史標誌性畫面。下午12時47分一封只有一個字「完成」(DONE)的電報傳遍全國，國家幾乎在那一刻發生改變。

鐵路完工後，人們從一端海岸到另一端的旅行時間從數月縮短至幾天。商業新願景也隨之敞開，第一批橫貫大陸的貨物包含來自日本的茶葉，改變美國人的飲食與農業結構，加州與佛州的蔬果得以快速運往芝加哥。此外，與鐵軌並行的電報網絡也使全美通訊可靠性大大提高。

原住民利益受損

然而，鐵路也是穿過15個「土著部落國家」(tribal nations)的土地而建，許多原住民的利益因此受損。

時至今日，鐵路沿線的影響仍在持續。距離海角峰僅幾分鐘路程之處，正是諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)的工廠，負責生產火箭推進器。

2023年，「聯合太平洋鐵路」便沿著當年橫貫大陸鐵路的部分路線，將關鍵組件運往佛州以用於「阿提米絲2號」(Artemis II)登月任務。拉邦蒂強調，1869年所定義的「連接與溝通」，在現代鐵路網絡中依然適用。對這條鐵路而言，「完成」僅僅是個開始。

聯合太平洋鐵路公司和諾福克南方鐵路公司共同創建美國第一條橫貫大陸的鐵路。(美聯社...
聯合太平洋鐵路公司和諾福克南方鐵路公司共同創建美國第一條橫貫大陸的鐵路。(美聯社)

精華 FAQ

  • 鐵路在1869年5月10日於猶他領地的海角峰完工，儀式上由兩家公司高層輪流敲下最後道釘，隨後全國收到寫著「完成」的電報。

  • 政府以宅地法和太平洋鐵路法配合建設，將沿線土地售予鐵路公司籌資，也保留部分土地供民眾定居，吸引北歐與愛爾蘭移民前往西部。

  • 鐵路讓跨洲旅行從數月縮短為數日，也促進貨運與電報通訊，但它穿越十五個土著部落國家土地，原住民因此承受利益受損與歷史創傷。

原住民

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