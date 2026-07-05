建國250周年／建設篇／最後的道釘 釘出橫貫鐵路史
1869年5月10日「第一條橫貫大陸鐵路」(First Transcontinental Railroad)在「猶他領地」(Utah Territory)宣告完工。
The Messenger報導，這條鐵路線給夢想擁有土地的人提供機會，同時也導致許多原住民被迫離開家園。在美國慶祝建國250周年之際，這條鐵路仍在為國家服務。「標準檢驗報」(Standard-Examiner)採訪「聯合太平洋鐵路博物館」(Union Pacific Railroad Museum)館長拉邦蒂(Patricia LaBounty)，並探索「金色道釘國家歷史公園」(Golden Spike National Historic Park)來了解這項成就。
鐵路建設是在美國最動盪十年背景下進行。「南北戰爭」(Civil War)從1861年持續到1865年，緊接著是「重建時期」(Reconstruction，1865-1877)。
館長拉邦蒂指出，項目起源正是在戰爭中期。林肯(Lincoln)總統1862年簽署「宅地法」(Homestead Act)與「太平洋鐵路法」(Pacific Railway Act)，兩項立法環環相扣。政府將鐵路兩側交替的土地提供鐵路公司出售以籌措資金，中間保留的土地則供民眾定居。當時來自北歐、愛爾蘭的移民紛紛在此尋求更好的生活。
脆弱和平中的希望
「中央太平洋鐵路」(Central Pacific Railroad)與「聯合太平洋鐵路」(Union Pacific Railroad)於1863年分別在沙加緬度與奧馬哈動工。隨著戰後建設加速，全美將其視為脆弱和平中的希望跡象。
回顧歷史，大陸會議(Continental Congress)在1776年7月4日通過「獨立宣言」(Declaration of Independence)。時隔近93年後，這項重大工業壯舉在「海角峰」(Promontory Summit)完工。
拉邦蒂說，歷史性的日子原本是5月8日，加州贈送的原始金色道釘上就刻著該日期，但因故延遲。10日的完工儀式上，「中央太平洋鐵路」總裁史丹福(Leland Stanford)與「聯合太平洋鐵路」副總裁杜蘭特(Thomas Durant)輪流錘擊最後的道釘。現場展示四枚儀式用道釘，包含來自加州的黃金「最後一根道釘」(Last Spike)以及白銀、合金等特殊道釘。
當天有數百人在場，一張兩個項目的總工程師、施工工頭與火車頭乘務員握手的非正式照片，最終成為歷史標誌性畫面。下午12時47分一封只有一個字「完成」(DONE)的電報傳遍全國，國家幾乎在那一刻發生改變。
鐵路完工後，人們從一端海岸到另一端的旅行時間從數月縮短至幾天。商業新願景也隨之敞開，第一批橫貫大陸的貨物包含來自日本的茶葉，改變美國人的飲食與農業結構，加州與佛州的蔬果得以快速運往芝加哥。此外，與鐵軌並行的電報網絡也使全美通訊可靠性大大提高。
原住民利益受損
然而，鐵路也是穿過15個「土著部落國家」(tribal nations)的土地而建，許多原住民的利益因此受損。
時至今日，鐵路沿線的影響仍在持續。距離海角峰僅幾分鐘路程之處，正是諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)的工廠，負責生產火箭推進器。
2023年，「聯合太平洋鐵路」便沿著當年橫貫大陸鐵路的部分路線，將關鍵組件運往佛州以用於「阿提米絲2號」(Artemis II)登月任務。拉邦蒂強調，1869年所定義的「連接與溝通」，在現代鐵路網絡中依然適用。對這條鐵路而言，「完成」僅僅是個開始。
鐵路在1869年5月10日於猶他領地的海角峰完工，儀式上由兩家公司高層輪流敲下最後道釘，隨後全國收到寫著「完成」的電報。 政府以宅地法和太平洋鐵路法配合建設，將沿線土地售予鐵路公司籌資，也保留部分土地供民眾定居，吸引北歐與愛爾蘭移民前往西部。 鐵路讓跨洲旅行從數月縮短為數日，也促進貨運與電報通訊，但它穿越十五個土著部落國家土地，原住民因此承受利益受損與歷史創傷。
精華 FAQ
鐵路在1869年5月10日於猶他領地的海角峰完工，儀式上由兩家公司高層輪流敲下最後道釘，隨後全國收到寫著「完成」的電報。
政府以宅地法和太平洋鐵路法配合建設，將沿線土地售予鐵路公司籌資，也保留部分土地供民眾定居，吸引北歐與愛爾蘭移民前往西部。
鐵路讓跨洲旅行從數月縮短為數日，也促進貨運與電報通訊，但它穿越十五個土著部落國家土地，原住民因此承受利益受損與歷史創傷。
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