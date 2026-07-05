建國250周年／勞力篇／獨立時 這名建築工日薪1元

美國勞工在工廠工作。（路透）

美國建國250年的發展，是一個由早期農豐饒之地逐步轉型為世界第一工業強國，再躍升成為引領全球科技、研發超級大國的一個過程。

華爾街日報指出，在這250年裡，技術飛躍及人口結構的變化，將原本分散的農民及工人群體，發展成為如今超過1.5億的龐大勞動力。核心特徵為服務業主導化、勞動力性別多元化、高齡與外籍移工比率顯著提升，沒有大學學歷的勞工薪資停滯不前。

如今的美國人收入更高，工作時間更短，而且比以往任何時候都更有可能從事服務業的工作。

獨立戰爭前夕的1774年，當美國還是英國殖民地時，以現今價值計算，13個殖民地的總收入略高於1.64億元，人均約70元。

奴隸撐起農業產量

19世紀初，美國是一個典型農業國家，有超過四分之三的勞動力是在農場工作。當時全國約有三分之一的勞動者是奴隸，少數自由勞工則在航海、家庭服務等行業掙取薪酬。

半個世紀後，在內戰爆發前夕，美國的勞動力結構出現明顯分化。南方大多數州份，勞動力主要由奴隸組成，他們受到強制勞動，推動了當地巨大的農業產量。至於北方各州，勞動力開始轉移到製造業、貿易及服務行業。

1861年內戰爆發，更是與經濟發展密不可分。南方極度依賴黑奴制度來維持大規模種植園經濟；北方則形成工商業與自由農耕經濟，需要的是有酬的自由勞動力。雙方在勞動價值觀與社會體制上無法相容下自然爆發衝突。

內戰解放勞動力

隨著內戰以北方的聯邦軍(Union Army)擊敗南方邦聯軍隊(Confederate States Army)，1865年內戰結束，終結奴隸制，勞動力進一步解放。到了1910年，製造業在經濟工業化中崛起，農業的主導地位顯著減弱。當時製造業能夠得到發展，除本土人力資源外，更重要是大量外來勞動力湧入。

二戰後美國成為世界第一強國，經濟發達推動製造業蓬勃發展，而技術與產業的進步又刺激了經濟的快速成長。 美國農民在大豆田裡作業。（路透）

雷根經濟學放寬管制

踏進1980年代從傳統製造業轉向服務業及金融化，在時任總統的「雷根經濟學」推動下，放寬管制與金融創新促使華爾街蓬勃發展，女性的勞動力也從工廠轉移到金融及服務行業。

女性勞動力崛起

到了2000年，女性勞動力比率已接近一半，這一歷史性的人口結構轉變，跟服務業的爆炸性增長不謀而合。然而在美國經濟金融化及去工業化下，現今超過80%的就業人口集中在服務部門 (如醫療保健、專業服務、零售與科技)，傳統農業與製造業勞動力占比大幅萎縮。

隨著高科技領域的發展，美國現在的勞動力結構及規模更大，組成也更加多元，而AI正引發大規模就業結構重組，初階工作大幅減少，職場呈現「白領壓縮與藍領機會」的極化現象。