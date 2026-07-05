建國250周年／抗議篇／抗爭的浪潮 是衝突也是傳統

1913年3月3日，馬里蘭州公正政府聯盟參加「婦女選舉權」遊行。(維基公共領域)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國自建國以來便以抗議塑造政治與社會傳統。

美國自建國以來便以抗議塑造政治與社會傳統。 重點二： 從波士頓茶黨到佛洛伊德抗議，示威推動制度改革。

從波士頓茶黨到佛洛伊德抗議，示威推動制度改革。 重點三：本文列舉多場抗議，顯示衝突與進步長期並存。

自1776年建國以來，「抗議」一直是美國歷史的象徵。建國先賢稱之為「請願陳情」，「馬丁路德金恩」(Martin Luther King Jr.)稱之為「公民不服從」。無論用什麼字眼來形容，歷史學家一致認同，250年前美國誕生於「抗議」活動中，社會浪潮持續推動國家向前。

《美國抗議史》(A Protest History of the United States)一書說：「抗議活動對這個國家的進步起到了關鍵作用。」

但此刻又有何不同呢？

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「今日美國」(USA Today)報導，如今美國人延續著公開異議傳統。

2026年1月，37歲、有三個孩子的美國公民 古德(Renee Nicole Good)遭移民 執法人員槍殺，引發全美對川普政府移民政策的激烈抗議。成千上萬人要求移民及海關執法局(ICE)滾蛋，從街頭聲援到金球獎。對此，川普威脅援引「叛亂法」(Insurrection Act)鎮壓。

以下是從253年前起，引起關注的抗議活動簡史。

●1773年：波士頓茶黨事件(Boston Tea Party)與美國革命

18世紀末，殖民地抗議為美國革命鋪路。傑佛遜(Thomas Jefferson)在「獨立宣言」(Declaration of Independence)中強調，政府若破壞統治正當性，人民有權改變或廢除它。「自由之子」(Sons of Liberty)夜間將數百箱英國茶葉傾倒入海以抗議稅制不公平，此舉在當時並不合法。但開國元勳起草憲法時，仍將公民抗議權寫入「權利法案」(Bill of Rights)第一修正案，確保人民有權反抗政府。

●1794年：威士忌叛亂(Whiskey Rebellion)

憲法批准六年後，賓州西部農民因不滿聯邦稅收發動暴動，華盛頓派兵鎮壓，成為聯邦權威首次考驗。該事件催生「叛亂法」，歷任總統至今共援引過30次「叛亂法」部署軍隊鎮壓內亂，最近一次為1992年的「洛杉磯暴動」(Los Angeles riots)。

1913年，著名的婦女參政論者伊內茲·博伊塞萬(Inez Boissevain)身穿白色斗篷，騎著白馬，領軍參加婦女選舉權遊行。(維基公共領域)

●1913年：全國婦女選舉權遊行(National Woman Suffrage Parade)

經過數十年的爭取投票權的抗爭，婦女選舉權運動者在總統就職前夕，於華盛頓賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)舉行大遊行，這是民權團體首次在華盛頓遊行。參加遊行的5000名女性來自全國各地，她們穿著華麗的服裝，手持橫幅；遊行隊伍中有20輛花車、9支樂隊和4支騎兵隊。一些遊行者遭到旁觀者的暴力攻擊和嘲笑，超過100名婦女因受傷住院。最終憲法第19修正案通過，賦予女性投票權。

1964年，馬丁路德金恩宣傳他的著作《我們為何不能等待》(Why We Can't Wait)，該書取材自他的《伯明罕監獄來信》。(維基公共領域)

1963年，伯明罕的黑人高中生示威者擠在門口躲避消防水柱的攻擊。(維基公共領域)

●1963年：伯明罕運動(Birmingham campaign)與民權運動

經歷無數次抗議運動，馬丁路德金恩因組織反對種族隔離抗議而被捕。他們曾申請許可，但遭到南方小鎮官員的拒絕，官員認為他們的計畫威脅公共安全。他在「伯明罕獄中書」(Letter from Birmingham Jail)中強調，抗議者實際上是在捍衛美國夢、回歸民主之源。這場非暴力抗議成功激起公眾輿論，促成「1964年民權法案」(Civil Rights Act of 1964)簽署生效，禁止基於族裔、宗教與性別的歧視。

●2017年：團結右翼集會(Unite the Right Rally)

數百名白人至上主義者在維吉尼亞州夏洛茨維爾市(Charlottesville)集會，抗議移除南方邦聯紀念碑(Confederate monuments)，並與反抗議者爆發嚴重騷亂。川普當時「抗議者中有一些非常壞的人，但雙方都有好人」的言論引發撻伐。包括新納粹分子和三K黨成員在內的抗議者，與反抗議者發生衝突，爆發騷亂，32歲的希瑟·海耶爾(Heather Heyer)被衝進人群的汽車撞死。這場幾代以來規模最大的白人至上主義集會，成為右翼極端主義走向公開化的轉捩點。

●2020年：佛洛伊德抗議活動(George Floyd Protests)

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼阿波利斯(Minneapolis)警察跪壓脖子而亡，超過九分鐘的影片在全國各地的手機螢幕上反覆播放。數萬人高喊「我無法呼吸」(I can't breathe.)表達憤怒，多州調動國民兵(National Guard)平息因示威衍生的「黑人的命也是命」風暴。此後，各州通過140項執法監督法案，成功限制警察武力並加強問責制。