建國250周年／測驗篇／10道考題 考你是否夠「獨立」
2026年我們迎來美國建國250周年的歷史性里程碑，從13個殖民地走向世界大國的旅程，充滿了關鍵抉擇與熱血故事。你對這段形塑現代世界的歷史了解多少呢？以下精選10道最經典的歷史小測驗，一起來挑戰你的歷史實力。
美國建國250周年小測驗
1.美國是在哪一年宣布獨立建國？
(A)1776年
(B)1789年
(C)1812年
2.帶領美國贏得獨立戰爭的開國將領是誰？
(A)林肯
(B)華盛頓
(C)傑斐遜
3.美國的《獨立宣言》是在哪個城市簽署的？
(A)紐約
(B)波士頓
(C)費城
4.美國獨立戰爭是反抗哪一個國家的殖民統治？
(A)法國
(B)英國
(C)西班牙
5.帶頭起草《獨立宣言》的核心人物是誰？
(A)湯瑪斯·傑斐遜
(B)班傑明·富蘭克林
(C)亞歷山大·漢密爾頓
6.促使獨立戰爭爆發的著名抗稅事件是什麼？
(A)波士頓茶黨事件
(B)華爾街起義
(C)西部拓荒衝突
7.美國國旗上的「13條紅白相間條紋」代表什麼？
(A)13個建國元勳
(B)最初獨立的13個殖民地
(C)獨立戰爭打贏的13場戰役
8.在獨立戰爭中，哪一個歐洲國家大力援助美國對抗英國？
(A)德國
(B)俄國
(C)法國
9.美國現行的《憲法》是在哪一個世紀起草完成的？
(A)17世紀
(B)18世紀
(C)19世紀
10.美國的國慶日(獨立紀念日)是每年的哪一天？
(A)4月3日
(B)7月4日
(C)11月11日
💡答案
解答：1-(A) | 2-(B) | 3-(C) | 4-(B) | 5-(A) | 6-(A) | 7-(B) | 8-(C) | 9-(B) | 10-(B)
測驗聚焦美國獨立建國的基本史實，包含1776年宣布獨立、華盛頓領導獨立戰爭、費城簽署《獨立宣言》與7月4日國慶日等內容。 獨立戰爭期間，美國獲得法國的重要軍事與外交援助，這對擊敗英國殖民勢力、推動革命勝利，以及後續建立新國家都具有關鍵影響。 國旗上的13條紅白相間條紋代表最初獨立的13個殖民地；《獨立宣言》則由湯瑪斯·傑斐遜帶頭起草，成為美國建國的重要文件。
精華 FAQ
測驗聚焦美國獨立建國的基本史實，包含1776年宣布獨立、華盛頓領導獨立戰爭、費城簽署《獨立宣言》與7月4日國慶日等內容。
獨立戰爭期間，美國獲得法國的重要軍事與外交援助，這對擊敗英國殖民勢力、推動革命勝利，以及後續建立新國家都具有關鍵影響。
國旗上的13條紅白相間條紋代表最初獨立的13個殖民地；《獨立宣言》則由湯瑪斯·傑斐遜帶頭起草，成為美國建國的重要文件。
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