建國250周年／飲酒篇／華盛頓啤酒配方 紐約喝得到

紐約公共圖書館(NYPL)與紐約女性自創啤酒廠合作，以華盛頓當年的小啤酒原始配方為靈感所推出的「自由拉格」。(取自紐約公共圖書館)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約公共圖書館與TALEA合作推出自由拉格，紀念建國250周年。

紐約公共圖書館與TALEA合作推出自由拉格，紀念建國250周年。 重點二： 新啤酒靈感來自華盛頓手寫小啤酒配方，原始酒精濃度不到3%。

新啤酒靈感來自華盛頓手寫小啤酒配方，原始酒精濃度不到3%。 重點三：限量啤酒已在TALEA酒吧及紐約部分餐廳和零售門市販售。

紐約迎建國250周年，將以一款由首任總統喬治•華盛頓親手設計的啤酒共襄盛舉。紐約公共圖書館(NYPL)與紐約女性自創啤酒廠「TALEA」合作，以華盛頓當年的小啤酒(small beer)原始配方為靈感，推出「自由拉格」(Liberty Lager)，並在其直營酒吧與部分門市販售。

酒精濃度不到3%

紐約公共圖書館研究圖書館安德魯•梅隆(Andrew W. Mellon)館館長瑞迪(Brent Reidy)表示，「在獨立宣言發表250周年之際，紐約公共圖書館敞開檔案館大門，邀請所有人共同探討、親身感受我們的共同歷史，甚至品嘗它的滋味。」

華盛頓於1757年戰爭期間擔任維吉尼亞 民兵上校時，將這份配方手寫於軍事日記的末頁。原始配方使用麩皮、啤酒花、糖蜜與清水調配而成，酒精濃度不到3%。

原始配方的釀造方法為將一大篩麩皮與啤酒花持續煮沸三小時，接著將約30加侖的混合液過濾倒入冷卻槽；趁液體仍滾燙時加入三加侖糖蜜，靜置冷卻至略高於體溫的溫度。若天氣寒冷，加入四分之一份量的酵母後，以毯子覆蓋，置於陰涼處靜置24小時，最終裝入木桶，不完全封閉開口，待發酵接近完成後再封桶。

瑞迪補充，將華盛頓的啤酒配方從館藏檔案帶入紐約人的品脫杯中，讓館方得以將館藏與其服務的大眾真正連結。

而此次販售的啤酒為由TALEA Beer Co釀製的「自由拉格」，口感據描述為麥芽風味濃郁、帶有淡淡甜味，是一款酒精濃度6.5%的琥珀拉格。

TALEA聯合創辦人兼聯合執行長表示，「我們的目標是釀造一款親民易飲的啤酒，以細緻的麥芽香氣與淡淡的啤酒花風味向華盛頓的原始配方致敬。能與紐約公共圖書館共同實現這款拉格，我們深感榮幸」。

這款限量歷史紀念啤酒目前已在TALEA的直營酒吧，以及紐約市部分餐廳和零售門市開始販售。