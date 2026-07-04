建國250周年／開國元勳們 夢想與酒精共享

《蘇利南的船長狂歡》是約翰·格林伍德於1752年至1758年間創作的一幅油畫。畫中描繪了蘇利南一家酒館裡滑稽的場景，許多來自羅德島的商人和船長正在盡情享樂。(維基公共領域)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 最高法院以建國時期飲酒史，辯論吸毒者持槍禁令的合憲性。

最高法院以建國時期飲酒史，辯論吸毒者持槍禁令的合憲性。 重點二： 華盛頓、傑斐遜與亞當斯等元勳皆有驚人飲酒習慣。

華盛頓、傑斐遜與亞當斯等元勳皆有驚人飲酒習慣。 重點三：富蘭克林整理228種醉酒委婉說法，反映殖民地飲酒文化。

「亞當斯 (John Adams)每天早餐都要喝一大杯蘋果酒。據說麥迪遜(James Madison)每天要喝一品脫威士忌。傑斐遜說他不太喝酒——他每晚只喝三四杯葡萄酒。」大法官 戈薩奇(Neil Gorsuch)曾撰寫過關於美國開國元勳的書籍，他對建國先賢的飲酒習慣非常了解。

華爾街日報報導指出，最高法院在審理一項關於「是否禁止吸毒者持有槍支」的聯邦法律訴訟時，大法官們試圖從歷史中尋找答案。原旨主義(Originalism)主張應以憲法撰寫時的歷史傳統為依歸，因此法庭上便展開了一場關於「建國時期人們如何看待飲酒與酗酒」的奇特辯論。

戈薩奇大法官為了駁斥「使用麻醉物質就會自動被剝奪持槍權」的邏輯，特別指出了建國先賢們驚人的飲酒量：

戈薩奇開玩笑地暗示，如果按照現代某些嚴苛的限制標準，這些起草第二修正案的開國元勳們，恐怕早就在當時被解除武裝了。

華盛頓愛喝 還整晚跳舞

事實上，建國時期的美國人平均飲酒量是現代美國人的三倍以上。當時因為乾淨的飲用水匱乏、容易滋生傳染病(如天花、霍亂)，酒精飲料(啤酒、蘋果酒、蒸餾酒)在當時被視為比水更安全、甚至更有營養的日常必需品，連小孩都會喝淡蘋果酒。

福斯新聞(Fox News)曾報導指出，華盛頓非常喜歡在宴會上痛飲，據說他常在喝下四瓶馬德拉酒(Madeira，一種加烈葡萄酒)後，依然能精神抖擻地在舞池跳一整晚。

史密森尼雜誌(Smithsonian Magazine)引述歷史紀錄，1787年制憲會議結束前兩天，55位代表為華盛頓舉辦了一場告別派對。那晚他們總共喝掉了54瓶馬德拉酒、60瓶紅酒(Claret)、8瓶硬蘋果酒、12瓶啤酒、22瓶波特啤酒，以及7大盆調酒(Punch)。換算成現代物價，那一晚的酒錢高達約1萬5400元。

在《殖民地烈酒：致敬我們醉酒的歷史》(Colonial Spirits: A Toast to Our Drunken History)一書中，作者史蒂文·格拉斯(Steven Grasse)將這種看似驚人的飲酒量與當時的革命精神聯繫起來，他說：「酒中藏著夢想，夢想中迸發出火花」。

華盛頓卸任總統後，在弗農山莊建造了當時美國最大的威士忌蒸餾廠，他在1799年過世那年，該廠生產了高達1萬1000加侖的威士忌。

傑斐遜談酒 生活必需品

撰寫「獨立宣言」的傑斐遜，對酒的狂熱與花費也極其驚人。他擔任總統期間，總共為個人收藏進口了超過2萬瓶歐洲頂級葡萄酒。他曾在一封信中寫道：「輕盈且風味高雅的葡萄酒，對我來說是生活的必需品」。傑斐遜的蒙蒂卡羅莊園藏酒無數。

亞當斯抱怨 沒酒會生病

至於亞當斯，據美國禁酒令博物館(American Prohibition Museum)的文獻記載，亞當斯每天早上起床喝的那一大杯硬蘋果酒，對他而言就像現代人早起喝柳橙汁一樣自然。在英國對殖民地課徵重稅時期，亞當斯因為太想喝法國波爾多紅酒，甚至曾試圖私運500瓶紅酒入境以逃避進口稅，失敗後還叫傑斐遜幫他想辦法。他曾在寫給妻子阿比蓋爾(Abigail)的信中抱怨：「這裡一滴能喝的酒都沒有，我相信我快要因此生病了。」

富蘭克林 寫了醉酒字典

對於像開國元勳這樣的政治人物來說，酒館也是他們獲取政治對手內幕消息、提出自己希望獲得支持的政治綱領場所。「班傑明‧富蘭克林就是把酒館當作外交工具」。

班傑明·富蘭克林(Benjamin Franklin)則編纂了一本「醉酒字典」。

當時的費城宗教氣氛濃厚，社會上開始出現譴責酗酒的聲音。富蘭克林雖然本人也享受美酒，但他提倡「理性節制」。他發現當時的人們為了掩飾自己喝醉，或者為了避免直接說出「他醉了」這種帶有道德指責的字眼，發展出了無數的委婉代稱(Euphemisms)。

1737年，富蘭克林在自己經營的「賓夕法尼亞公報」上，發表了這篇趣味文章名為《飲者字典》(The Drinker’s Dictionary)，是美國歷史上非常著名且有趣的文化文獻。這不單單是一份搞笑的清單，更是一面反映18世紀北美殖民地社交生活與飲酒風氣的鏡子。

富蘭克林秉持著幽默與諷刺的文風，將這些坊間流行的八卦俚語收集起來，編成這本包含 228 個形容喝醉的詞彙清單。他在裡面蒐集並列舉了228個當時用來形容人「喝醉」的同義詞 (例如：他看到了兩個月亮、他的鞋子凍僵了一形容醉到無法舉步、原地滑倒等），足見當時社會的飲酒文化有多盛行。