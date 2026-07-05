旅遊／遨遊亞得里亞海 詩意篇篇

Mala Luka。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者自Split出發，租帆船遊歷亞得里亞海多座島嶼。

作者自Split出發，租帆船遊歷亞得里亞海多座島嶼。 重點二： 旅程描寫Mala Luka、Milna、Hvar與Vis的海灣港景。

旅程描寫Mala Luka、Milna、Hvar與Vis的海灣港景。 重點三：Korčula與Bol展現歷史文化、電影場景與夢幻夜色。

亞得里亞海(Adriatic Sea)是地中海的一部分，介於義大利 和巴爾幹半島之間，像一隻長長的手臂向西北延伸，盡頭處就是威尼斯。海的東部海岸線絕大多數屬於克羅埃西亞(Croatia)，是為達爾馬提亞海岸(Dalmatian Coast)。這個海岸線極為曲折破碎，大大小小的島嶼超過1000個，島與島之間的距離都不太遠，氣候甚佳，因此成為世界上休閒航海最理想的地點之一。

達爾馬提亞錯綜複雜的歷史所留下來的遺產，讓訪者除了讚嘆自然的巧妙之外，也驚訝於它文化的多元和豐富。幾年前我和老婆兼大副二人在此地租了一條帆船，從Split出發，在Hvar、Vis、Korčula等眾島嶼中探索，享受了它獨特的自然和人文。

Mala Luka 坐看星星

這次出海的基地是克國第二大城Split，它是達爾馬提亞的中央樞紐。採買補給品之後，我們開出了港口。目標是西邊的Mala Luka。

兩個小時後，進了Mala Luka海灣，看到盡頭的分叉成兩個更小的海灣。左邊有幾艘帆船停泊，旁邊蠻多人在水裡游泳。我彎進右邊比較幽靜的海灣，裡面只有一艘船停在深處。海灣很窄，大概只有150英尺左右，我們在比較外面一點的地方下錨。

Korčula鳥瞰。(圖皆為作者提供)

夜晚的Bol。(圖皆為作者提供)

把船固定好後，我們才有機會仔細打量周遭。發現裡面那條船有好幾個人在游泳，男的女的一律上空，這在歐洲是司空見慣。我問大副我們要不要如法炮製，被她無情地拒絕。

傍晚的時候，那條船離開了，所以整個海灣都是我們的。我們把晚餐擺在駕駛艙的桌上，在夕陽下面對著海灣享用。這裡沒有什麼光害，天全黑了以後，我們拿著毛毯，到船頭坐著看星星。

在靜謐的海灣裡，睡在浮在水上的船裡，是一種很獨特的感覺。早上起來，拿著咖啡，走到船頭坐下來。太陽還在小山後面，海灣籠罩著一層薄霧，偶爾有魚跳出水面，打破周遭的寧靜。

午餐過後我們往大概17海里外在Brač島上的Milna開去。進了Milna港，把船停在一個碼頭。船尾正對一家餐廳，我們把木板架上，走過去坐下來，點了啤酒，鮪魚塗醬和烤章魚。在溫暖的午後陽光下，一面吃喝，一面看著來往的船隻。

後來我們沿著碼頭慢慢地走到鎮中心。鎮中心最大的建築免不了是一個教堂，教堂和鐘樓的旁邊有一棟廢棄的建築，讓這個地方整體上感覺有點敗落。雖然如此，教堂的鐘樓在6點還是準點報時。悠揚的鐘聲在反映著天光和船影的水面上蕩漾開來。

Stiniva cove。(圖皆為作者提供)

坐看大船入港。(圖皆為作者提供)

傍晚的Milna。(圖皆為作者提供)

Hvar 有座大教堂

走到對岸時，太陽漸漸下去了。回頭看去，月亮出來了。在餘暉柔和的光缐下，這個小鎮，岸邊的小船，和它們的倒影組合出一種頹廢的美。

Hvar位於同名的島上，在Milna南方約14海里的地方。開出Split的門戶後，風從西南吹過來，約8到10節。我們把兩只帆都升起來，讓風從後面把我們推向東南前進。

來到Havr，我們把船停在市中心的廣場的旁邊後，就在附近逛逛。岸上好多人，顯然這是一個著名的點。廣場的另一邊是聖史蒂芬大教堂，西南角是舊的造船廠，現在是一個展覽廳和戲院。其他的部分大多被餐廳戶外的座椅占據，就像歐洲其他地方的廣場一樣，很多人在喝酒吃飯。

下午把船開出來後，我們在錨區下錨，在此過夜。傍晚我們沿著碼頭走到北邊，在一家Konoba晚餐。Konoba是達爾馬提亞海岸的特有文化，原始意思是酒窖。這裡因為天氣炎熱，市區的房子一般都是三層的石房，高高的房子和窄窄的巷子，夏天走起來比較涼爽。房子的三樓當廚房，二樓客廳和臥房，一樓因為最陰涼，當作葡萄酒的酒窖。如果某一家的酒特別好喝，大家就常常聚在那裡喝酒，久而久之那家就做起生意來了，也兼賣一些傳統的吃食。

午飯過後，準備出發到Vis。大副在船頭起錨，我在後面操控方向。這時我看見一艘帆船從我們前面過去。船上一群男人，全部一絲不苟，最明顯的是在後面站著掌舵的那個傢伙，所有的道具都活生生地亮出來了。大副在全神貫注地起錨，錯過了好戲。

穿越兩個島之後，我們折向西南，在亞海中行進大約兩個小時，來到Vis港。船就停在濱海大道邊。

晚飯時間，我們找了一家Konoba。坐在水邊，看著夕陽下的海港。天黑了，突然對岸半島上教堂的鐘聲響起，聲音從水上蕩漾過來，很有詩意。後來一艘渡輪如燈火樓臺般地駛進來，巨大的船身幾乎把內港塞滿了。沒想到她還做了感覺上不可能的180度轉彎的動作，之後再倒進碼頭，好像大象在跳芭蕾舞一樣，令人看了目眩神暈。這個晚餐還有音樂和特技表演，真不錯。

内褲與抹布齊飛。(圖皆為作者提供)

Mama Mia中的碼頭。(圖皆為作者提供)

停在Hvar市中心。(圖皆為作者提供)

追尋Mamma Mia蹤跡

早上沿著濱海大道散步到内港深處，這裏的岸邊停的大多是小的漁船，大一點的船都在港中下錨。藍天白雲，配上粉牆紅瓦，這是典型的達爾馬提亞的搭配。

往東邊再走，就到了半島。在「Mama Mia! Here We Come Again」電影中，旁邊的碼頭是漁夫Alexio跳進水裡去找正要嫁給別人的女友Appolonia的地方。

那條長長的，前一天晚上渡輪停靠的碼頭就是電影裡工作人員看著唐娜的證件說：「我比較喜歡長髮」，以致讓她錯過渡輪的碼頭。

我們在一個叫做Jastožera的Konoba午餐。這個餐館蓋在一個龍蝦池上面，從開放的窗戶可以看到整個港口。它也是電影裡的一個場景，在這裡比爾邀請所有的漁人去參加婚禮。

下午我們租車開到Stiniva Cove。這個小小的海灣幾乎被石壁完全包圍，只留下一個窄門通向外海。下到海灘邊，看到在聳立的石壁包圍的圓形海灣中，在清澈無比的水中，只有三三兩兩的人在徜徉。

從前一天開始，克國官方發布對小船的強風警告。中午以後我們在強風中一路飛奔到Korčula島的最西邊，這一段海路大概有20海里，居然花了不到三個小時，真是破了紀錄。

細長的Korčula島東西橫亙，Korčula堡在島的最東邊。我們就在碼頭邊租了一輛車開過去。到了東邊的盡頭，公路急劇下降，進入眼簾的是一個在藍天碧海中的城堡，其中排列整齊的紅色屋頂，和後面隔著海峽的高山。Korčula給人的第一印象是既秀麗又雄奇的。

Vis内港。(圖皆為作者提供)

一家在Hvar的Konoba。(圖皆為作者提供)

停靠在餐廳前面。(圖皆為作者提供)

Korčula在威尼斯人統治下，得到最顯著的發展。今天看到的硬體，多半是那時候留下的：堅固的城堡，文藝復興和歌德式的建築，和以鯡魚骨的形狀對摺的街道。這種排列是很前衛的設計，它讓空氣得以流通，又可以在強風時得到保護。

夜晚Bol港 像夢一樣

Bol港位於Brać島的南岸。這附近的島嶼大多是細長的，只有Brać比較渾圓。我們花了兩個半鐘頭從Korčula開過來。

晚飯後天全黑了。我們沿著海邊，向內港走去。這裡停的都是色彩鮮艷的小漁船，和水上計程車等。港邊的餐廳和商店的擺設很有水準。上面高處有一個教堂，我們走上去後發現視野極佳，可以看到整個港灣。港灣北邊的遊客碼頭在水底打了深藍色的光，上面的牆上打了橘紅色的光，加上黃色的路燈，各色的光和影從水底和船底發散出來，有的從岸邊反映在水上，有的落在有著各種顏色的小船上。這一個光影和色彩的組合，是間接的，是柔和的，是活動的，像夢一樣。

是該回到Split還船的時候了。從Bol到Split大概24海里，需要4個小時。

今天總算不是萬里無雲的大晴天了，但是還是很熱。我們把濕的衣物拿出來放在船後方的安全繩上晾乾。遠方來處的海平面和低的雲層結合在一起，看不出來它們的界限。正是：「秋水共長天一色，內褲與抹布齊飛」。

到了島的盡頭，就是夾在Brač和Šolta兩島中間的Split的門戶了。我們在此轉彎向北以後，Split港和港外的郵輪進入眼簾，之後基本上一路直走就會回到Split港口了。

次日早上。我們打包好下船，向我們的離家之家告別。可是那些亞得里亞海上的島嶼、港灣和小鎮，就像明珠一樣，還留在我們的記憶裡熠熠發光。