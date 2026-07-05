旅遊／登五女山 探祕高句麗遺址

五女山-中國的桌山。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 五女山山城是高句麗早期都城紇升骨城，依險峻山勢築成。

五女山山城是高句麗早期都城紇升骨城，依險峻山勢築成。 重點二： 作者相隔七年兩度登山，補齊博物館與南門遺址的遺憾。

作者相隔七年兩度登山，補齊博物館與南門遺址的遺憾。 重點三：景區融高句麗遺址、自然奇景與新增景點，呈現文化地景之美。

五女山山城，位於遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣東北約8.5公里的五女山上，是高句麗早期的紇升骨城。此山北接駱駝山，南臨渾江，東北不遠處為富爾江(古稱沸流水)，地勢險要，易守難攻。

山城略呈長方形，東、南、北三面依山勢起伏，以石塊砌築。南面臨崖，殘壁斷續，約長千米；西面藉峭壁為障。現存城牆以東段最為完整，最高處約六米，基寬五米，頂寬一米半。整體形態雄峙險峻，頗似南非開普敦北端的平頂山——桌山。

我曾兩度登臨五女山城，兩次相隔七年。

9年前首遊 留遺憾

九年前盛夏的一個凌晨，我乘長途客車前往遼寧桓仁。車自吉林的集安市出發，途經榆林、涼水、大路鎮，越界入遼，又經五里甸子、沙尖子、二棚甸子等鎮。一路山色漸濃，江水時隱時現，至晌午11時前，終於抵達桓仁縣城。

八卦城。(圖皆為作者提供)

八卦城。(圖皆為作者提供)

高句麗始祖碑。(圖皆為作者提供)

我在客運站下車。雨剛停，空氣潮潤，天光漸朗。我找到開往五女山莊的公交，車自市中心出發，穿過朝陽門箭樓後出城。又行兩公里許，我下車步行，沿路一公里來到景區西門。

買票入園，途經高句麗博物館，我想先參觀，卻被工作人員催促上山車，並允我下山後再看。環保車沿盤山公路蜿蜒而上，約七、八公里。天色晴好，不料至山門時烏雲忽聚，攤販叫賣雨衣，我匆匆花十元買下一件。

此行我主要是參觀高句麗遺址五女山山城。

西元前37年，中國東北地方政權扶餘國王子朱蒙率眾在此建國立都，國號高句麗。朱蒙遂成為開國君主。五女山建都40年後，西元3年，高句麗第二代王琉璃王遷都至集安國內城。西元427年，第20代王長壽王再遷都至朝鮮平壤，直到西元668年被唐高宗手下大將薛仁貴所滅。高句麗政權共存在705年之久，經歷28代王。

五女山山城，古稱「紇升骨城」，依山而築，南北長1500餘米，東、西、北三面皆懸崖峭壁，僅南坡可登。城內遺跡仍存：宮殿基址、兵營、瞭望台、蓄水池，儼然當年氣象。

我自山門拾級而上，石梯蜿蜒，約半小時登至西門。天已驟雨，我披上雨衣。登至雲海松濤處，四野盡是霧海翻騰。繼而雷電交加，一聲驚雷，令我膽顫失色。雨勢如注，鞋中盡濕，幸得雨衣一件，否則就更狼狽了。

點將台。(圖皆為作者提供)

五女山山麓風光 。(圖皆為作者提供)

五女山山城城牆。(圖皆為作者提供)

八卦城 陰陽合一

雨止雲開，我遊歷雲海松濤、飛來峰、結義松、姊妹橋諸處，又隨導遊團探訪山城遺址。沿途有兩處勝景最難忘：其一是陰陽八卦城，從崖壁上鳥瞰山下呈S型的渾江，恰似太極陰陽圖。清末1877年縣令章樾發現今縣城處，三面環水，一面靠山，渾江與哈達河流經之處，自然形成一個太極圖形，認為此處陰陽合一，故將縣城建成八卦城。但如今八卦老城已發展為現代都市，只剩下今人懷古的記憶。

其二是山城瞭望台(即點將台)遺址，於此處可俯瞰山下的遼寧最大的人工湖桓龍湖(也稱桓仁水庫)，水面像一條游龍，龍爪依稀可見。

我在山上流連將近三個小時，雨又下了起來，我只得依原路下山。待車下山至下午4時許，司機問我如何回城，我笑答：「走回去！」趕緊去了博物館，想不到已閉館。

歸途中，我頻頻回首，五女山在暮色中浮起，如一方凌空的石桌。那輪廓讓我想起遙遠的桌山——彼為自然奇景，此為古國遺城；一靜一動，皆以山為城，以時間為壁。

傍晚，我在市中心「德泰興賓館」住下。夜靜，翻看山城遊覽圖，方覺南門一線未至，未能盡覽全貌，不免悵然。

七年後的8月，我與二哥及他的兩位朋友自駕出行。丹東出發，沿途山色蔥蘢，江水閃爍。行程三個多小時，於中午12點前抵達桓仁。天公作美，雨已停。三位七旬長者免票，我也享受半票待遇，我們僅付35元的往返車票便可入內參觀。

入景區須先經過高句麗文化博物館，我們花了半小時細看展陳，也算彌補了我當年的缺憾。

登上景區車，盤山公路依舊蜿蜒，直達山城西門。此時天又飄下小雨，但一點也不妨礙我們拾階攀登。這是一條通向山頂城門的「之」字形千年古道，全長938米，為高句麗人開鑿，是古時車馬唯一可行之路。曲曲折折，回環旋轉，到達山頂共有18盤。當然，遊客走的是筆直的現代人開鑿的石梯路，共999個臺階到山頂。沿途有臥虎石、始祖椅、一夫關、守門將軍等景觀，直到天昌門。跨過了天昌門這道險關，我們就登上了山頂。

中國的桌山-五女山。(圖皆為作者提供)

一線天。(圖皆為作者提供)

獨秀峰·集仙台。(圖皆為作者提供)

山城西門設於此，有西門遺址，上次我已參觀。出了一身汗，我換了上衣，坐在凳上休息片刻，恰好陽光穿林而入，照亮山坡。我趕緊往西走，不遠處就到了「雲海松濤」景點，就是7年前我遭逢大暴雨的地方。然而，此時此刻整個天地間，雲蒸霞蔚，瀰漫的雲霧升騰消散，猶如仙境。

鳥瞰山城下遠方，伏首低眉的群山蒼翠欲滴、起伏綿延至天際，大地墨綠如油，蜿蜒的渾江揮灑在天地間，藍天上白雲翻騰，白雲底下有人家，桓仁縣大小城鎮星羅棋布在大地上，排排樓房，鱗次櫛比，歷歷在目，依稀可見。

獨秀峰 古樹參天

我依次遊覽飛來峰、走過姊妹橋，來到了「笑猿迎客」景點。這是新增加的景點，只見百米處的懸崖上，由於綠蔭的樹木巧妙的搭配，依稀能看出一張猿臉，遊人如不仔細凝睇辨別很容易錯過。

接著我走馬觀花般走過「結義松」、「好漢松」，走到了景區的終點，觀看遠處的獨秀峰。獨秀峰如其名，孤然傲立於天地之間，宛如一根擎天巨柱，矗立在蒼翠山巒之上。此峰高達826米，四壁陡峭，孤峰獨立，峰頂古樹參天，世稱「獨秀峰」。其頂臺地廣達4000餘平方米，歷來被視為人跡罕至之境，故又有「集仙台」之名。

傳說唐代五女曾屯兵於五女山，戰至彈盡糧絕，終於此峰頂自焚殉國，英魂不散，化作山中仙氣。後人有詩云：「天池水清澈，北望集仙台。玉女四五人，乘風降九垓。」詩意空靈，雖出處未明，然與五女山之傳說相契，遂使「集仙台」之名遠播。

上次未能登臨此峰，心中頗憾；此番得以親至，目睹其峻峭與幽奇，方覺眼福不虛，心願得償。

我又到了「抗聯廣場」，這也是新增加的景點。沿途多見抗日遺跡說明，令人肅然。再往東，朱蒙騎馬雕像巍然矗立，碑石上鐫刻著高句麗建國之辭：

「朱蒙 西元前三十七年來今桓仁創建高句麗王國，前三十四年於五女山上建築都城，史稱紇升骨城，世人尊其為高‧句麗始祖」

這也是新增的景點。在此修築這座雕像很有意義，對山城起著畫龍點睛的作用。

高句麗始祖朱蒙。(圖皆為作者提供)

仁龍湖。(圖皆為作者提供)

雲海松濤景點。(圖皆為作者提供)

接著我依次參觀了一號、二號、三號高句麗大型建築基址，與我上次參觀沒什麼不同，唯一不同是畫出了原先建築的想像示意圖，使遊人能直觀、也更形象地瞭解這些建築的原貌。景區這些細節改進令人欣慰。

一線天 名不虛傳

我繼續往前遊覽，不經意地走到「一線天」，看見在兩側緊挨的峭壁中留出一條石階下行道。我伸頭探望，卻深不見底，只見遊人小心翼翼，側身緊抓護欄，一個個臺階倒著挪步慢慢走下去。輪到我走下去，踏上濕滑的石階下行，感覺真是如履薄冰、如臨深淵。我戰戰兢兢走到底，回首上望，從一線天崖底凝望，兩邊峭壁僵持，驚險異常，頂端彷彿在天上畫出一線藍天，果然名不虛傳。它總長71米，最陡峭處僅0.65米，僅容一人通過。

下了一線天，一路往下走。經過五女泉，我走到東牆和東門遺址。這處有東門示意圖及說明：東牆由人工牆和天險牆組成，其中人工牆有6段、長420米，外壁現存最高達7米，牆頂有女牆和石欄洞。東門寬4米，具高句麗山城甕門雛形。

我繼續往前走，終於走到了南牆和南門遺址。南牆以石砌城，長140米，底寬5米，頂寬2.5米，高4－5米，南門東臨懸崖，寬約2米。出了南門，我慶幸這次終於走遍全城，了卻了七年前未竟的心願。

據景區介紹，五女山古城牆總長4754米，分成天然牆和人工牆兩部分，但以天然牆為主。人工牆均為石築，以一至五層大石條做為牆基，其上平砌楔形石，內腔插砌梭形石，以砂礫石和料石添充。我一路上所看到的高大的石砌城牆，精構細琢，齊整劃一，氣勢宏偉，堅不可摧，蔚為壯觀，不由慨歎中國古代人民的智慧與創造力。

當車行至哈達河橋南，我特地下車，回首凝望。五女山在晴空下方峻如削，城郭輪廓分明，彷彿那遠在非洲的桌山。七年前初見，它陌生而高峻；如今重遊再望，已添幾分古意與蒼茫。

山城之險峻，城牆之堅固，山水之秀美，歷史之厚重，交織成一幅完整畫卷，讓我體會到自然與文明的交響，也感受到個體與歷史的深度對話。五女山山城，不只是王朝遺址，更是一部凝固的史詩，是一座可以呼吸的文化地景。