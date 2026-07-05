周日動動腦／哪兩個國家無法在正常管道下買到可口可樂？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.據現代生物學，所有鳥類都算是暴龍現存的近親，其中又以哪兩種常被當做經典代表？

2.哪兩個國家無法在正常管道下買到可口可樂 ？

3.佛羅倫斯聖母百花大教堂前面的受洗堂是但丁受洗之處，因為誰的一句話，它的鍍金大門現在被稱為「天堂之門」？

4.《紅樓夢》書中林黛玉對賈寶玉說，她最不喜歡誰的詩，除了他的一句「留得殘荷聽雨聲」？

5.發生在1815年6月18日的滑鐵盧戰役標誌了拿破崙帝國的覆滅，該戰是位於現今哪個國家境內？

6.除了美國本土，在哪個國家可以見到最多以美國總統名字命名的馬路？

7.唐朝有一道記載於《朝野僉載》中的嶺南奇菜名為「三吱兒」，這道菜是活吃哪種動物的幼崽？

8.土耳其的「棉堡」(Pamukkale)呈現雪白的階梯狀景觀，這是由哪種物質結晶而成的？

9.亞洲現存最大的古代木結構建築在山西，有「萬里長城第一樓」之譽，請問這是何樓？

10.被聯合國 認可的永久中立國有5個，即瑞士、哥斯大黎加，還有另外哪3個？

答案：1.家雞、鴕鳥 2.古巴、北韓 3.米開朗基羅 4.李商隱 5.比利時 6.菲律賓 7.老鼠 8.碳酸鈣 9.邊靖樓 10.愛爾蘭、奧地利、土庫曼斯坦