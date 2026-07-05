周日動動腦／哪兩個國家無法在正常管道下買到可口可樂？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.據現代生物學，所有鳥類都算是暴龍現存的近親，其中又以哪兩種常被當做經典代表？
2.哪兩個國家無法在正常管道下買到可口可樂？
3.佛羅倫斯聖母百花大教堂前面的受洗堂是但丁受洗之處，因為誰的一句話，它的鍍金大門現在被稱為「天堂之門」？
4.《紅樓夢》書中林黛玉對賈寶玉說，她最不喜歡誰的詩，除了他的一句「留得殘荷聽雨聲」？
5.發生在1815年6月18日的滑鐵盧戰役標誌了拿破崙帝國的覆滅，該戰是位於現今哪個國家境內？
6.除了美國本土，在哪個國家可以見到最多以美國總統名字命名的馬路？
7.唐朝有一道記載於《朝野僉載》中的嶺南奇菜名為「三吱兒」，這道菜是活吃哪種動物的幼崽？
8.土耳其的「棉堡」(Pamukkale)呈現雪白的階梯狀景觀，這是由哪種物質結晶而成的？
9.亞洲現存最大的古代木結構建築在山西，有「萬里長城第一樓」之譽，請問這是何樓？
10.被聯合國認可的永久中立國有5個，即瑞士、哥斯大黎加，還有另外哪3個？
答案：1.家雞、鴕鳥 2.古巴、北韓 3.米開朗基羅 4.李商隱 5.比利時 6.菲律賓 7.老鼠 8.碳酸鈣 9.邊靖樓 10.愛爾蘭、奧地利、土庫曼斯坦
答案是古巴與北韓。由於長期的政治與經濟制裁、貿易限制及市場管制，這兩國在一般商業通路上都難以合法取得可口可樂。 林黛玉最不喜歡李商隱的詩，書中提到她認為其詩風過於濃麗婉曲；但她也特別欣賞他寫出的「留得殘荷聽雨聲」一句。 答案是山西的邊靖樓。它被視為亞洲現存最大的古代木結構建築之一，並有「萬里長城第一樓」的稱譽，歷史與建築價值都很高。
精華 FAQ
答案是古巴與北韓。由於長期的政治與經濟制裁、貿易限制及市場管制，這兩國在一般商業通路上都難以合法取得可口可樂。
林黛玉最不喜歡李商隱的詩，書中提到她認為其詩風過於濃麗婉曲；但她也特別欣賞他寫出的「留得殘荷聽雨聲」一句。
答案是山西的邊靖樓。它被視為亞洲現存最大的古代木結構建築之一，並有「萬里長城第一樓」的稱譽，歷史與建築價值都很高。
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