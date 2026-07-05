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養生／睡整晚沒拔隱形眼鏡 紅腫如兔子眼

陳雨鑫
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隱形眼鏡勿長時間配戴，超時恐致角膜缺氧潰瘍。(圖／123RF)
隱形眼鏡勿長時間配戴，超時恐致角膜缺氧潰瘍。(圖／123RF)

20多歲的小籽（化名）與友人連夜跑攤，玩了整晚回到家，已無力卸妝、摘隱形眼鏡，隔天上班時，突然眼前一片模糊，大量的眼屎湧出，她一看雙眼才驚覺，戴了整天的隱形眼鏡至今摘下，雙眼如同小白兔，充滿血絲，就醫發現眼角膜嚴重缺氧，導致水腫發炎，甚至有部分潰瘍，她只得讓眼睛休息三個月後，才敢重新戴上隱形眼鏡。

台灣三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文說，隱形眼鏡屬於軟式鏡片，透氧度無法像硬式鏡片可以讓患者於睡覺時配戴，隱形眼鏡的設計最多配戴時間為八小時，如果配戴時間超過八小時，眼角膜就容易水腫，進而導致發炎或是潰瘍，臨床上遇過太多因為配戴隱形眼鏡時間過長，潰瘍嚴重到需要移植眼角膜的案例。

隱形眼鏡的材質對於使用者而言非常重要，如果做得太薄，即使透氧度極高，也可能因為無法貼合眼球，容易破裂，破裂的隱形眼鏡可能會滑落到角膜，有些還會卡在上眼皮或是下眼皮的穹窿結膜處，如果隱形眼鏡中的含水量消失，卡在眼睛裡的隱形眼鏡會開始吸收眼睛周邊的液體，讓眼睛變得乾澀，且更容易受傷。

呂大文說，雖然近幾年日拋隱形眼鏡的價格逐步變低，民眾使用率也提高，但有不少民眾把日拋當周拋，且重複使用也沒有將隱形眼鏡放在保養液中，為了省錢放在生理食鹽水中，這都會增加細菌感染的風險。

「使用保養液不是為了保養隱形眼鏡，而是保護使用者的眼睛。」呂大文強調，保養液具有殺菌、清潔的功能，特別是購買長戴式隱形眼鏡的民眾，千萬別為了省錢，只使用生理食鹽水，而不用保養液。

軟式隱形眼鏡雖然不能晚上睡覺配戴，但硬式隱形眼鏡可以，如角膜塑型片，呂大文說，角膜塑型片屬於硬式隱形眼鏡，透氧度很高，可以解決睡眠時淚水分泌減少、閉眼角膜無法與空氣接觸而容易使角膜缺氧的問題，主要使用目的是改善近視，透過睡覺時塑型片按壓角膜達到效果。此外，還有其他治療型隱形眼鏡，為了修復結膜，也可以在睡覺時使用，但這些都需要醫師處方開立。

精華 FAQ

  • 軟式隱形眼鏡透氧度有限，睡覺時角膜更容易缺氧，進而出現水腫、發炎，嚴重時甚至形成潰瘍，若拖延處理，還可能留下更嚴重的角膜傷害。

  • 日拋若被當成周拋重複使用，或沒有放在保養液中清潔，只用生理食鹽水保存，會大幅增加細菌污染與眼部感染機率，也更容易刺激角膜受損。

  • 角膜塑型片等硬式隱形眼鏡透氧較高，可在睡眠時短暫配戴以改善近視或修復角膜，但必須由醫師評估並開立處方，不可自行購買亂用。

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