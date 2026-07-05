養生／常吃過期品… 省錢6習慣恐致癌

醫師提醒，如果食物發霉就應丟掉，不應切掉壞掉的部分其他繼續吃。(圖／123RF)

省錢買即期的不新鮮食物、吃過期品、為省電煮完菜馬上關抽油煙機…這些看以很正常的日常行為，有些其實很要命。有些錢其實省不得，癌症 專家提醒6種致癌的「省錢習慣」，這些看似無害的節儉行為，可能會讓你省出「癌症」。

台灣林口長庚醫院血液腫瘤 科醫師廖繼鼎根據30年的臨床經驗，看過太多省錢省出病的案例，他點出以下6個生活中常見但危險的錯誤省錢行為與習慣，很可能埋下你日後的健康危機，讓癌症悄悄找上門。

1.常吃過期食材 消化道易癌變

許多省錢的人最常省的就是飲食花費，例如會買打折但其實已經不新鮮的蔬果；以為一次買多比較省，但放冰箱又常放到過期，過期卻又捨不得丟拿來吃的食材；食物沒完全壞掉，切掉發霉壞掉的部份其他繼續吃；常吃隔夜的剩菜剩飯也容易有腸胃道問題，尤其綠葉蔬菜隔夜後亞硝酸鹽含量上升，長期攝取則會增加消化道癌症風險。

廖繼鼎警告，這些做法都可能賠上你的健康，因為食物一旦發霉，極可能產生「黃麴毒素」一級致癌物，長期攝取大幅增加肝癌風險。而壞掉的食物當中許多黴菌的菌絲是肉眼看不到，僅僅切掉壞掉的部分根本無法避免危害。至於過期食物則容易滋生細菌，導致腸胃炎、嘔吐、損害腸胃功能，長期間接削弱免疫力，提升癌症發生機率。

2.吃高度加工食品 罹癌風險增

為了省錢或省時間，現代人很常吃速食、泡麵、香腸等高度加工食品，這些東西其實也都很好吃，會吸引人一直吃。但這類超加工食品高糖、高鹽、多添加劑，長期食用不僅容易肥胖，更會提升多種癌症風險。

3.食用油反覆用 癌症找上門

不少人將炸過東西的油留下來下次再用，覺得這樣比較省。其實，油脂經高溫反覆加熱會產生反式脂肪酸和氧化產物，這些都是身體的負擔，長期下來同樣提升癌症風險。廖繼鼎分享一位長期反覆用油的患者，最終罹患肝癌，雖然病因複雜，反覆使用的回鍋油不一定是主因，但不健康的飲食習慣絕對是重要因素。

不過其實油不是完全不能重覆用，尤其是在家料理的自用油較乾淨，但用的次數是重點。營養師指出，若有經過適當的過濾和儲存，重複使用食用油並非不可行，但重複使用的次數不要超過3次。

4.太早關抽油煙機 損害呼吸道

還有一個大家常忽略的省錢習慣，就是為省電，炒完菜立刻關掉抽油煙機。廖繼鼎指出，廚房油煙含有大量有害物質，長期吸入會增加肺癌風險。正確做法應該是：煮飯前就開啟抽油煙機，煮完後也讓它持續運作3-5分鐘，確保油煙完全排出。千萬為了省電費而損害呼吸道健康，得不償失。

此外，也不少人為省水，或懶得一直洗，經常不洗鍋就直接炒下一道菜。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈曾受訪提醒，這也是不正確的煮菜方法，例如像是煎魚時會產生一些有毒物質，如果不洗鍋又繼續炒菜，就會附著在菜上面，建議每煮完一道菜就要清洗一次鍋子，才能避免產生致癌物質。

5.怕貴不健檢 錯過最佳治療期

許多人覺得還年輕身體健康，或認為健康檢查太貴，始終不做。廖繼鼎強調，許多癌症早期無症狀，一旦有症狀往往已到中晚期，錯過最佳治療時機。早期發現治療費用低、效果好，晚期則治療困難、費用高昂。

6.不想花錢健身 走路也可防癌

現代人忙碌，常以沒時間、健身房太貴為由不運動。其實，最便宜的保健法就是每天走路30分鐘，不需花大錢就能有效預防肥胖、心血管疾病及多種癌症。不要為了省下運動的時間和金錢，未來卻要花更多時間金錢治病。

很多人為省小錢而賠上健康，真的是得不償失。真正聰明的人懂得把錢花在刀口上，錢花在健康上才是「最賺」的行為，才是最值得的投資。而癌症就跟很多慢性病病一樣，都是可以預防的。只要把正確觀念和習慣落實到日常生活中，多吃原型食物及新鮮蔬果、少碰加工食品，才是健康的飲食方式。遠離菸酒、多運動、定期健檢，許多癌症都可以避免的。

專家提醒，為了省電，炒完菜立刻關掉抽油煙機，可能會增加肺癌風險；如果抽油煙機故障，務必盡速找人修理；示意圖。(圖／123RF)