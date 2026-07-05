本周星座／獅子座人氣上升 天蠍座感情得意

AI重點 文章重點整理： 重點一： 獅子座本週人氣明顯上升，社交與交友表現最受矚目。

獅子座本週人氣明顯上升，社交與交友表現最受矚目。 重點二： 天蠍座感情運勢特別亮眼，容易出現值得炫耀的浪漫故事。

天蠍座感情運勢特別亮眼，容易出現值得炫耀的浪漫故事。 重點三：水瓶座運勢最低需謹慎應對，其他星座則多半有起伏表現。

2026年7月5日至7月11日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：雲母白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼他們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？

【 更多命理分析，請前往 科技紫微網 】