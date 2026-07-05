本周星座／獅子座人氣上升 天蠍座感情得意
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2026年7月5日至7月11日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★☆
幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。
幸運色彩：生態綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。
幸運色彩：雲母白
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★★
心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼他們就會呈現出你要的局面。
幸運色彩：雲母白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。
幸運色彩：古銅色
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。
幸運色彩：生態綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
【延伸閱讀】
獅子座本週總運指數達五顆星，心情愉悅且在人前表現活潑，人氣明顯上升，特別有利於社交活動，單身者也容易在交友方面有所收穫。 天蠍座本週感情得意，容易出現值得炫耀的浪漫故事。不過工作頭緒較多，宜先靜下心整理思緒；投資方面則要保持理性，避免跟風行事。 水瓶座本週僅一顆星，容易遇到不好處理的人事，心情可能沮喪。建議保持冷靜，運用智慧逐步拆解問題，不必因一時不順而過度灰心。
精華 FAQ
獅子座本週總運指數達五顆星，心情愉悅且在人前表現活潑，人氣明顯上升，特別有利於社交活動，單身者也容易在交友方面有所收穫。
天蠍座本週感情得意，容易出現值得炫耀的浪漫故事。不過工作頭緒較多，宜先靜下心整理思緒；投資方面則要保持理性，避免跟風行事。
水瓶座本週僅一顆星，容易遇到不好處理的人事，心情可能沮喪。建議保持冷靜，運用智慧逐步拆解問題，不必因一時不順而過度灰心。
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