我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／山本由伸7局0失分飆10K 讓教士吞下8連敗

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

本周星座／獅子座人氣上升 天蠍座感情得意

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：獅子座本週人氣明顯上升，社交與交友表現最受矚目。
  • 重點二：天蠍座感情運勢特別亮眼，容易出現值得炫耀的浪漫故事。
  • 重點三：水瓶座運勢最低需謹慎應對，其他星座則多半有起伏表現。

2026年7月5日至7月11日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：雲母白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼他們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 獅子座本週總運指數達五顆星，心情愉悅且在人前表現活潑，人氣明顯上升，特別有利於社交活動，單身者也容易在交友方面有所收穫。

  • 天蠍座本週感情得意，容易出現值得炫耀的浪漫故事。不過工作頭緒較多，宜先靜下心整理思緒；投資方面則要保持理性，避免跟風行事。

  • 水瓶座本週僅一顆星，容易遇到不好處理的人事，心情可能沮喪。建議保持冷靜，運用智慧逐步拆解問題，不必因一時不順而過度灰心。

星座運勢

上一則

建國250周年／美國創世記 書寫勝利也寫悲劇

下一則

旅遊／登五女山 探祕高句麗遺址

延伸閱讀

本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖

本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖
本周星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂

本周星座／金牛座創造力佳 天秤座充實快樂
6月24日星座運勢 天蠍異性緣佳 水瓶適合互動

6月24日星座運勢 天蠍異性緣佳 水瓶適合互動
6月19日星座運勢 天蠍財運不錯 金牛感情穩固

6月19日星座運勢 天蠍財運不錯 金牛感情穩固

熱門新聞

美軍A-10型攻擊機。布朗於第一次波灣戰爭(沙漠風暴行動)中駕駛A-10炸毀多座伊拉克碉堡而榮獲勳章。(路透)

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

2026-06-30 18:31
「南非試飛學院」最初目的是為中國民用航空局和其他機構測試飛機，後來逐漸轉變為替中國政府訓練飛行員。(截自CGTN Africa影音)

捍衛戰士失控 南非以高薪牽線 代訓中國戰鬥機

2026-06-30 18:38
人們在田納西州大煙山國家公園觀看日全食。田納西州-布朗特郡鄰近大煙山，世界級的釣魚、水上運動、健行、露營及單車步道近在咫尺。(路透)

地產投資／8宜居山城 專家：趁房價未飆前入手

2026-06-28 02:10
高第傾一生心血興建聖家堂。在他過世100周年，教宗在聖家堂主持彌撒祈福，晚間高第的形象出現夜空，凝視他自己的建築作品。(作者拍攝)

封面故事／蓋了144年還沒有完工…聖家堂世界級地標 最高塔封頂

2026-06-28 16:50
「四隻貓」餐廳是波希米亞式聚會場所，也是畢卡索首次個展之處。他設計的菜單封面至今還在使用。(作者提供)

封面故事／吃了「四隻貓」餐廳 玩了巴塞隆納

2026-06-28 02:28
夏儂伊麗莎白被公認為2000年代的性感青春偶像。（取材自豆瓣電影）

娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏儂再秀性感

2026-06-28 09:52

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用