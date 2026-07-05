料理功夫／繽紛蔬果雞肉沙拉

這道雞肉沙拉集結了各種顏色鮮豔的彩椒、營養價值極高的蘋果、紫色包心菜和紫洋蔥。看著這盤五彩繽紛的菜餚，就不禁讓人食指大動，想要即刻大快朵頤。

主料：煮熟的雞胸肉（撕成細條狀）一大碗。

蔬果類：

1.青、紅、黃、橙色各色彩椒：各半個（洗淨，切細絲）。

2.紫色包心菜：兩葉（洗淨，切成細絲）。

3.紫洋蔥：半個（洗淨，切細絲）。

4.脆蘋果：一個（洗淨，去核，連皮切細絲）。

5.調味料：醬油、蘋果醋、麻油適量。

6. 白芝麻一小碟。

前置處理：

包心菜：切絲後浸泡鹽水10分鐘使其質地變軟，再以淨水洗乾淨。

紫洋蔥：切絲後浸泡鹽水10分鐘，再洗淨，這能有效去除辛辣味。

脆蘋果：切絲後以鹽水浸泡10分鐘，防止氧化變色。

作法：

1.將所有處理好的蔬果徹底瀝乾水分。

2.將蔬果與雞胸肉絲一併倒入大碗中，充分拌勻。

3.淋上調配好的醬汁（醬油、蘋果醋、麻油），攪拌均勻後裝盤。

最後撒上白芝麻點綴，即可盡情享用。

小建議：這道菜真的很適合夏天。如果你喜歡吃辣，加一點點辣椒油或是檸檬汁，層次感會更豐富喔。希望你喜歡這次的分享。

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