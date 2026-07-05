料理功夫／韭菜炒硬豆腐

查一查冰箱，有些食材剩得不多，配在一起不浪費食材。大盆裡長了肥肥的韭菜，剪一把，不同的食材也可以炒一盤美味的菜餚。

材料：

1.韭菜：8兩（切一寸長）

2.老豆腐 ：半塊（切一寸長條）

3.香腸：2條（切長條再切薄片）

4.醬料：蠔油2大匙、糖2大匙、淡醬油2大匙、胡椒粉少許、麻油少許、水6大匙。

備註： 把醬料放入中碗內，加入1小匙太白粉混合備用。

作法：

1.10吋平圓鍋放入3大匙油，把豆腐煎一下。

2.放入切片的香腸，煎熟後再放入韭菜炒一下。

3.最後倒入綜合醬料一起快炒，即可起鍋。

PS： 請用大火快速煎炒，這樣才好吃。

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