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料理功夫／五香烤雞腿肉

林幸玉
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材料：

雞腿部位（Leg quarters）3隻，切塊備用。

醬料：

蠔油2大匙、米酒2大匙、蜂蜜2大匙、檸檬汁3大匙、醬油1/4杯、蒜粉1小匙、五香粉1小匙、胡椒粉1小匙、麻油少許。全部醬料放入中碗混合備用。

作法：

1.雞腿肉切中塊，放入大盆內加入醬料醃半小時後，把雞塊放在烤盆上備用。

2.將烤箱預熱375度，燒烤45分鐘。

3.烤25分鐘後，把剩餘的醬料用刷子刷在烤雞肉上，再烤20分鐘就可以取出。

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