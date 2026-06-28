封面故事／吃了「四隻貓」餐廳 玩了巴塞隆納

「四隻貓」餐廳是波希米亞式聚會場所，也是畢卡索首次個展之處。他設計的菜單封面至今還在使用。(作者提供)

我的巴塞隆納之旅是從「四隻貓」(Els Quatre Gats)餐廳開始。

在抵達巴塞隆納前，就先預訂好在四隻貓餐廳用餐時間。如此大費的周章準備，除想嘗嘗加泰隆尼亞 的菜外，我還想看看畢卡索 (Pablo Picasso)第一次畫展的環境，更期望一個小眾的沙龍酒吧，能讓我打開認識巴塞隆納的大門。

餐廳氛圍 貼近伍迪艾倫

四隻貓餐廳位舊城區一小巷裡，我早到了約15分鐘，餐館尚未開門，不過看到遊客已在門口拍照，聽導遊講解這家從1897年開始的餐廳文化歷史。開門進了餐廳，沒有奢華的擺設，壁上掛滿充滿現代色彩的畫，拉蒙·卡薩斯(Ramon Casas)的畫「騎自行車的男人」(Ramon Casas and Pere Romeu on a Tandem)最為顯眼，卡薩斯在畫中描繪他和「四隻貓」酒吧的創始人佩雷·羅梅烏(Pere Romeu)騎著雙人自行車，不過這些畫都是複製品，角落還有一部鋼琴是晚上樂隊之用。餐廳的氛圍，我覺得最適合導演伍迪艾倫(Woody Allen)電影的場景，一問，他已在此拍了一部「午夜巴塞隆納」(Vicky Cristina Barcelona)。若喜歡伍迪艾倫電影的人，我想都會愛上這家餐廳。

巴塞隆納的愛之牆以「自由的瞬間」為題，拼貼這馬賽克牆，牆上寫著：「接吻的聲音沒大砲的轟隆，但餘韻更為綿長。」(作者提供)

我點了魚，這是我第一次嘗試加泰隆尼亞菜，吃後雖分不出其特別之處，但直覺到四隻貓餐廳能啟發我，讓我能進一步想了解建築師高第和他的夢想世界；也能引導我，從畢卡索時年18歲第一次舉行個展的這家餐廳，進一步去專收藏他作品的博物館參觀；也還能激發我，從這小酒吧到絢麗奪目的巴塞隆納音樂廳，去欣賞弗朗明哥舞蹈，去感受吉普賽人的生活悲歌。我對選擇四隻貓餐廳來用餐，真是心滿意足。

走出餐廳也是我走入巴塞隆納的時候，四隻貓餐廳離巴塞隆納大教堂不遠，我們就散步過去。巷道彎彎曲曲，看到路上人人手握一手機，看著地圖找方向和目的地，這好似現代旅遊新的一景了。

附近廣場 留下內戰彈孔

離廣場不遠處，我走到了一面「親吻牆」(The World is Born with Every Kiss)，這是4000片馬賽克透過深淺不同顏色，拼湊而成巨大的親吻紅唇，讓人看了怦動心燃，細看每一片馬賽克其實是一般人的真實平凡的家居照片，表達對自由的珍惜。這是2014年成立的一個景點，我站在路邊，看許多的遊客排隊拍照，他們或許想在平淡生活求一悸動，牆不遠處有一英國詩人艾略特(T. S. Eliot)的詩句，用加泰隆尼亞文寫著：「過去與未來的時間；可能發生或已發生的事；都指向唯一的終點一一那就是當下。」

畢卡索14歲隨家人遷居巴塞隆納，在這城市接受紮實的專業訓練。巴塞隆納畢卡索博物館提供各種資源來啟迪學童的藝術視野。(作者提供)

當時我悟到了人應保握當下，更要愛在當下。

廣場幾步之遙，我轉進在嘆息橋旁的一小公園，幾位小孩在嬉戲，安祥快樂。誰會想到1936年代，西班牙內戰時，這是爆發衝突之處，牆角還留有彈孔。海明威(Ernest Miller Hemingway)曾來此採訪西班牙的內戰，感受到這是一理想昇起與破滅的地方。

現在革命還在嗎？我來到西班牙排名前四名的龐培法布拉大學(University of Pompeu Fabra)，學生們專注在學習，一位學生還引領著我到學校的圖書館；圖書館內部設計簡約，再加上挑高的空間，美感令人震撼，這是由一座蓄水池改建為圖書館的成功案例，學生沉浸在書海中，一片寂靜，我希望年輕學子在這裡找到人生的真理，而不是在人群嘶喊聲的街頭巷弄中，尋求解決社會爭議的捷徑。

UPF大學的圖書館是全球最漂亮的圖書館之一。(作者提供)

高第城市 處處可見作品

傍晚時分到了，我們走到博蓋利亞市場(Mercado de la Boqueria)，開始找尋我們最喜歡的西班牙Tapa美食，市場上百個美食攤位，讓你隨意挑選，伊比利火腿攤琳瑯滿目，讓人不知如何下手。我挑了一個賣橄欖的攤子開始美食之旅，以細嫩甜酸的青橄欖做為前菜，連吃兩盤才停手。至今還念念不忘美味。

走完這些小眾的景點，巴塞隆納還有許多大眾知名的景點與景區，可以依照自己的時間與喜好安排參觀。這城市又稱之高第城市。參觀聖家堂、奎爾(Quell)公園與巴特爾之家，這些高第的建築作品，那是必要拜訪之地。

在出發前，我們已在網上訂好參觀聖家堂的門票與時間。在下午時分進到中殿，當時陽光透過彩繪玻璃照到中殿，殿裡一片火紅，加上白色石柱的光線折射，美侖美奐，像在魔幻世界，令人震撼。我看過歐洲無數的教堂，覺得聖家堂的設計確是與眾不同。

看完建築 別忘了畢卡索

走出教堂，我們找到一拍攝聖家堂最佳之處，在跨過Carrer de la Marina馬路，有一小公園，公園裡有一水池，聖家堂再加水池的倒影，在傍晚時分的景色最為美麗，抓住這一刻，留下永恆的回憶吧。

畢卡索繪畫中的朋友「薩巴特斯」。(維基公共領域)

奎爾公園位於市區裡一山腰上，本要開發為一高檔住宅區，計畫不幸腰折，目前成為一公園， 裡面的庭園設計，巧妙精心，是欣賞夕陽的好去處。

巴特爾之家，我認為天黑後參觀最美。八層的住宅樓，已改為博物館，位於市區最繁榮的馬路旁。當夜晚燈火全開，將大樓的每一房間的特性與曲線之美，全部張顯出來。參觀過程還有一「高第之夢」的3D節目，非常值得一看。

參觀了高第的建築作品，當然不能忘記畢卡索博物館，畢卡索出生在西班牙南部的馬拉加(Malaga)。但在巴塞隆納生活學習很長一段時間，因此博物館收藏了4000多件畢卡索的作品。我主要想看看畢卡索在四隻貓餐廳時期所畫的人物像，也想欣賞他知名的「馬戈特」(Margot，又譯「等待」)和「薩巴特斯」(Sabartes) 這兩幅人物畫。

除了建築與繪畫，來到西班牙，怎麼能忘記弗朗明哥舞蹈？在世界文化遺產的巴塞隆納音樂廳欣賞弗朗明哥舞蹈，是人生難得機會，演出的節目，讓人陶醉吉他歌手雄厚又低沉嗓音，更著迷於舞者舞出的充滿人生悲傷的故事。

吉隆納是歐洲保留中世紀建築最好的城市，大教堂的階梯氣勢宏偉是「冰與火之歌：權力遊戲」的取景拍攝地點。(作者提供)

郊區古城 藏冰與火場景

巴塞隆納的每一天都是如此的繽紛精采。我還興匆匆安排了一天時間走訪郊區的城市，首先到海邊城市「濱海托薩」(Tossa de Mar) ，春末的海風吹拂，令人神清氣爽。海邊的舊城區和緊接海岸的城堡，是悠閑漫步的好地方。

緊接著前往吉隆納(Girona)，這是一中古世紀的老城，「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)電視劇在此拍攝。抵達城市的時候，適逢舉行一年一度的鮮花季。城市地標、街道、橋梁以及古老庭院都裝飾著花卉。欣賞到這美景，真是一幸事。

巴塞隆納郊區最有名的景點就是蒙塞拉特山(Montserrat)，我們還慕名前往蒙塞拉特修道院參觀。修道院有歐洲歷史悠久的男童和唱團，從建在山頂的修道院俯瞰山區美景，這是巴塞隆納美麗的一日遊。

蒙特拉特山距巴塞隆納約一小時車程，有壯麗的山景與豐富的宗教文化。山的岩石像鋸齒般，有人稱之鋸齒山。(作者提供)