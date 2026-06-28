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本周星座／金牛座人緣飆升 雙魚座面臨選擇

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2026年6月28日至7月4日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事都無法看得很透徹，小心被表象輕易迷住雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯地盤。雖說你維護好自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：香檳金

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情，通常也能趨於完美。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒，可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期。只有多出去走走，才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終留下精采生活。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，一旦面對這些選擇性的問題時，你會不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更妥當。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

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精華 FAQ

  • 本周獅子座與天秤座同樣拿下五顆星，屬於整體運勢最佳的星座。前者宜把握機會、積極行動，後者則在做人做事上都容易趨近完美。

  • 金牛座本周最大亮點是人緣飆升，無論到哪裡都容易得到助力，朋友也能幫助排壓解憂。不過，若勉強自己做不喜歡的事，反而會讓情緒更差。

  • 雙魚座本周容易卡在選擇題上，面對重要決定時往往不易迅速下判斷。文章建議，當自己拿不定主意時，可讓他人協助做選擇，會更為妥當。

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