旅遊／澳紐行 賞大自然鬼斧神工

大自然的傑作十二聖徒岩。(圖皆為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 作者與四位年近三百歲的老人結伴遊澳紐，飽覽雪梨、大洋路與大堡礁美景，也歷經暈船、登機失誤與海關嚴查，最後因牙齒手術未按時服藥而惹病。

2月中旬，四位加起來年近300歲的老人結伴開始了澳洲 和紐西蘭 的16天之旅。澳洲的布里斯班有一座著名的故事橋，當地人調侃：故事橋上無故事。可我們這次的出遊卻稱得上是：老人旅遊故事多。

雪梨歌劇院 美輪美奐

我們參加的是22人中型團，清一色花甲老人，分別來自紐約、德州、洛杉磯 和舊金山。享受人生應趁早，莫待步履蹣跚徒奈何。

展翅欲飛的雪梨歌劇院。(圖皆為作者提供)

澳洲雪梨歌劇院美輪美奐，給人留下美好的印象。歌劇院由丹麥建築師約恩·烏松（Jorn Utzon）設計完成，外形獨特，以一組白色的帆形屋頂為標誌，彷彿一組海上的帆船，展現出流動的曲線美。又如一枚玉白色的巨貝棲息在蔚藍的港灣，十片弧形屋頂交疊出張揚的風帆，傾斜的玻璃幕牆倒映著遊輪的燈火，海鷗掠過投下流動的剪影。這座歷時16年才完成的建築奇蹟，半個世紀來每個曲面都在訴說藝術與自然的永恆對話。

飛機到達墨爾本後，車行兩個多小時前往被列為世界自然文化遺產的大洋路。在坎貝爾港國家公園的海岸線上，我們看到了經過幾萬年的風化和海水侵蝕形成的十二聖徒岩。隨著處月的侵蝕，現在見到的是七尊金褐色的岩柱。聖徒岩自墨藍色海面拔地而起，浪花在柱身蝕刻出歲月的年輪。這些滄桑的岩柱始終在進行著緩慢的坍縮儀式。也許某個暴風雨夜，又一座岩柱會帶著3000萬年的記憶沉入海底，而斷崖深處的新生岩柱正等待浮出海面，完成這部由地質時鐘書寫的啟示錄。大自然的瑰麗奇譎，造物主的鬼斧神工。對此奇景，不免慨嘆：寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。

大堡礁的海底世界。(圖皆為作者提供)

凱恩斯的大堡礁是澳洲旅遊的重頭戲。我們一早就趕到海邊，登上遊艇。導遊早就為大家準備了避暈藥，囑咐我們開船前半小時一定要服用。同行的錢女士不以為意，放進了包裡，隨後就忘了。出海十分鐘光景，巨浪洶湧而來，猛烈衝擊著船舷。船身大幅度晃動，我們一葉扁舟被風浪衝過來又晃過去，船上根本無法站立。我閉上雙眼，趴在桌上，一動也不敢動。猛聽得唿喇一聲桌椅撞擊聲，同行的錢女士踉蹌著衝到船頭，臉色蒼白，鬢髮散亂，嘩地一聲將早晨吃的全部嘔了出來。幸虧船員相幫，扶入底艙休息。一直煎熬到靠近附近的小島，那時又是大風，又是大雨，雨傘都打不住，大家披著大毛巾，一步步向島上的綠洲走去。一個風浪襲來，錢女士的毛巾被颳到了水裡，一眨眼沉入海底。事後我們打趣道：不聽導遊言，吃苦在眼前。

大堡礁 充滿生命力

大堡礁是世界上最大、最美麗的珊瑚礁群，擁有無與倫比的自然景觀。陽光灑在海面上，蔚藍的海水泛起層層波光。海面下五光十色的魚群悠游往來，穿梭在珊瑚之間，像是自然界最美的畫筆在這片海底世界上塗抹。每一片珊瑚都彷彿是海洋的藝術品，其中的生物們在珊瑚叢中棲息或嬉戲，形成了一個充滿生命力的水下世界。

旅行辛苦啊，早班飛機清晨4點就要起床趕去機場，夜班飛機最遲半夜1點鐘才進酒店。起早摸黑，沒有好身體真是扛不住。

大洋洲幅員廣闊，在澳洲和紐西蘭旅遊，汽車可是到不了的，城市之間必須搭乘飛機才能到達。於是一次又一次的搭機，從澳洲飛紐西蘭還是國際航班，按規定必須提前三小時到機場，托行李，過安檢，好一番折騰。

從墨爾本飛黃金海岸check in時，同行的臧女士要求走廊位置，Jet Air的人一看有位，就幫她改了登機牌。不料那位粗心的櫃台小姐弄錯了登機牌上的名字，變成臧女士的名字出現在兩張登機牌上。匆忙之間，大家都未發現，通過安檢後進入候機門。一向大大咧咧的錢女士福至心靈，突然看了一眼自己手中的登機牌。名字不對，以為是同臧女士調錯了，不料臧女士說我的這張沒有錯。原來兩張登機牌都印了臧女士的名字。這可不得了，名字不對鐵定上不了飛機，一個人拉在機場那就糟了。兩位70多歲的女士百米衝刺，仍舊折回到櫃台，幸好那位漫不經心的小姐正在交班想要離開，一把逮住述說原委。她倒記得此事，趕緊另外打印了錢女士的登機牌。兩個老人家拿了登機牌，重新過安檢，一道又一道，趕到登機口，總算趕上。

美麗的布里斯班。(圖皆為作者提供)

奧克蘭機場 安檢超嚴

抵達奧克蘭機場，通過安檢如臨大敵。紐西蘭號稱是全世界最純淨的國家，杜絕一切食品進關。每個人要填寫四頁紙的安檢問答，夫婦兩人要單獨申報。進關時有三道關口、層層把關。這裡不是抽查，而是人人過關，一個不拉。還有警犬穿梭，來回嗅巡。突然一隻警犬鉚住我了，抓住我的雙肩包不放。我只能打開拉鍊，狗狗竟然把狗頭伸進包內狂嗅，同時還要大叫，拉也拉不開。我趕緊把包包雙手奉上，任憑檢查。馬上過來一男一女兩個海關人員，戴上手套把那只雙肩包兜底翻個遍。那只包夾層很多，一層一層地把東西全部掏出來，堆滿了一桌子。事後大家回憶為什麼那隻狗要發狂？原來是我們途經夏威夷時曾經在85°C麵包店買過幾個肉鬆包放在這個包裡，可能是殘留的肉鬆氣味惹上了狗狗。

那天晚上因為有時差，到酒店已是凌晨1點多了，倦得人仰馬翻，飢腸轆轆。進入房間後趕緊要梳洗刷牙，不料把雙肩包翻遍也找不到毛巾袋，我們的牙刷、牙膏和毛巾可全在那個袋裡呢。想來想去一定是海關檢查時，東西全部被掏出攤放在桌上，放行後匆忙收攏時漏了一樣。怎麼辦？我的牙齒又痛了，嘴裡突然生出一個大血泡，說話都不利索了。幸虧旅友們及時送溫暖：一次性壓縮毛巾、牙膏和蘇打餅乾。應了老古話：出門靠朋友。

最後一個航程，從布里斯班飛舊金山，臨去秋波又出花頭。同行三位女士平安通過，我又被攔下了。這次大動干戈，要脫下衣服和鞋子，用儀器檢查衣服、鞋子、手和腳，估計是查毒品一類。反反覆覆，實在搞不出名堂才算放我一馬，等我找到艙位時，三位女士正興高采烈地大笑：笑我中頭彩一再被查。總算可以回家了，這種感覺真好。

王羲之在《蘭庭集序》中寫道「興盡悲來，覺盈虛之有數」。旅遊歸來，竟然突然想起這一句子。

出發去澳洲前半個月，我去牙醫處做了一個極小的手術，為種植牙植入一個根基。醫生開了一個星期的消炎藥，囑咐每天兩粒，服滿七天，中途不可停藥。我以前有過經驗，不吃藥傷口也能癒合。大意之下，自作主張將消炎藥丟在了一邊。出發前一天去複查，醫生說長得很好，沒事。我則高高興興開啟了澳紐之旅。前幾天都很好，吃喝玩樂一條龍。第七天開始感覺牙齒痛，好像發炎了。俗話說：牙痛不算病，活活痛煞人。

回家後的第二天就趕去見醫生。X光一照，發炎了。醫生嘆一口長氣，埋怨我為什麼不吃消炎藥？現在什麼都晚了，醫生惋惜道：保不住了，只有拔掉重做，兩個月後再來補骨粉。過幾個月等骨粉堅固後重新植入根基。這樣一折騰又要年把了。不僅經濟損失，還要重吃二遍苦，再受二茬罪。

忍著麻藥後的疼痛，傷口處一陣陣的出血，心情沮喪極了。醫生的話一點不錯：你70多歲的人了，種植根基後不吃消炎藥，還要飄洋過海十幾天的旅遊；不出事才怪呢。

快樂總是有代價的。樂極生悲，竟是如此真實。旅途中揮灑的快樂，如今卻換來揮之不去的疼痛。回想那些歡笑與風景，心裡仍有些許安慰，但更多的是提醒——下次再出門，還是得學會與身體好好商量，不要讓興奮的心忘了疲憊的身。

旅行價值 貴在心靈洗禮

這次與友人一起遊歷澳紐的旅程中，我們不僅欣賞到了壯麗的自然景觀，也體驗了各地獨特的文化和生活方式。這段旅程讓我們對這兩個美麗的國家有了很深的瞭解，也讓我和旅伴們的友情更加深厚。這不僅是一次地理上的遠行，更是一次心靈上的旅程。這樣的時光，是生命中難得的珍寶。這些美麗的景點和美好的人際關係，讓我更加珍惜當下的每一刻。旅行的價值，並不僅僅在於風景的美麗，更多的是在於與他人一同經歷的每一個瞬間，以及由此產生的共鳴與感悟。它不僅是一場視覺上的盛宴，更是一場心靈的洗禮。

紐西蘭皇家牧場正準備綿羊表演。(圖皆為作者提供)