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地產投資／8宜居山城 專家：趁房價未飆前入手

編譯周靜芝
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人們在田納西州大煙山國家公園觀看日全食。田納西州-布朗特郡鄰近大煙山，世界級的釣...
人們在田納西州大煙山國家公園觀看日全食。田納西州-布朗特郡鄰近大煙山，世界級的釣魚、水上運動、健行、露營及單車步道近在咫尺。(路透)

科羅拉多州的亞斯本(Aspen)、懷俄明州的傑克遜霍爾(Jackson Hole)、蒙大拿州的比格斯凱(Big Sky)，這些山城各有其獨特氛圍與愛好者，但它們都有個共同點：房地產市場價格高昂。若想在亞斯本購屋，預算至少從300萬元起跳，在傑克遜霍爾，幾乎找不到100萬元以下的房屋。

並非所有山城的房價都高不可攀，至少目前在美國各地，依然能發現一些提供悠閒生活步調、便捷戶外活動，以及濃厚的社區歸屬感的隱藏之地。漫旅(Travel+Leisure)雜誌諮詢了幾位業界專家，以下是他們推薦在房價飆升前最適合購屋的山城。

這張由阿克謝喬希(Akshay Joshi)拍攝的蒙大拿州冰川國家公園照片，榮獲...
這張由阿克謝喬希(Akshay Joshi)拍攝的蒙大拿州冰川國家公園照片，榮獲今年國家公園攝影大賽冠軍，並有望成為「美麗美國」通行證的封面照片。蒙大拿州的「哥倫比亞瀑布」，這座小城即是通往冰川國家公園的門戶。(路透)

1.蒙大拿州 哥倫比亞瀑布

地產經紀人博嘉德(Sonja Burgard)表示，當想到目前正處於成長期卻尚未被大眾關注的小鎮時，她腦中浮現的就是蒙大拿州的「哥倫比亞瀑布」(Columbia Falls)，這座小城正逐漸成為通往冰川國家公園的門戶。

她說，居民們鍾愛這裡的純樸氣氛，並被當地的活力、音樂、節慶活動、日益蓬勃的餐飲場所以及全年的休閒活動所吸引；這裡充滿緊密相連的氛圍，且能輕鬆抵達當地人珍視的河流、步道與荒野。博嘉德指出，這裡的房價親民，同時能提供令人讚嘆的生活方式。房地產網站Zillow的數據顯示，截至2026年4月，哥倫比亞瀑布的平均房價略低於60萬元。

這張由懷俄明州遷徙倡議組織提供的照片顯示，一隻母鹿帶著幼鹿在派恩戴爾附近的山麓中...
這張由懷俄明州遷徙倡議組織提供的照片顯示，一隻母鹿帶著幼鹿在派恩戴爾附近的山麓中移動覓食。派恩戴爾具有世界級山城的條件，有巍峨的甘尼特峰，有美麗的高山湖泊以及迷人的市區。(美聯社)

2.懷俄明州 派恩戴爾

若正在尋找傑克遜霍爾的平替品，不妨考慮懷俄明州的派恩戴爾(Pinedale)。傑克遜霍爾房產經紀人哈克稱這座小鎮為「舊西部最後幾個未被發掘的瑰寶之一」。哈克表示，派恩戴爾具備世界級山城的所有要素，包括巍峨的甘尼特峰(Gannett Peak)是「牛仔之州」的最高峰、高山湖泊以及迷人的市區。

哈克說，隨著億萬富翁在此落腳，可能會以為一般人已被高房價擠出市場，但目前依然能在派恩戴爾以不到50萬元的價格購得獨棟住宅。Zillow估計，派恩戴爾的平均房價約為44萬元，中位數掛牌價則為52萬7317元。

遊客在懷俄明州大提頓國家公園拍照。提頓尼亞位於懷俄明州與愛達荷州邊界，能欣賞到令...
遊客在懷俄明州大提頓國家公園拍照。提頓尼亞位於懷俄明州與愛達荷州邊界，能欣賞到令人讚嘆的提頓山脈，獨棟住宅雖擁有百萬元級景觀，售價卻仍低於60萬元。(美聯社)

3.愛達荷州 提頓尼亞

哈克將位於懷俄明州與愛達荷州邊界附近的提頓尼亞(Tetonia)稱為「鮮為人知的祕境」，他表示，雖然附近地區因傑克遜霍爾的需求溢出而出現房價上漲，但提頓尼亞卻仍相對低調。哈克說，提頓尼亞每塊土地都能欣賞到令人讚嘆的提頓山脈，獨棟住宅雖擁有百萬元級景觀，售價卻仍低於60萬元。不過，他也提醒，這種情況可能不會永遠持續，隨著愈來愈多娛樂場所與賽事進駐，在提頓尼亞購屋的優惠恐怕好景不常。

4 希爾頓酒店集團與AutoCamp合作，可預訂AutoCamp Catskil...
4 希爾頓酒店集團與AutoCamp合作，可預訂AutoCamp Catskills的住宿。紐約州傑弗遜維爾和 卡茨基爾山脈一樣有田園風情，但房價尚未太「熱門」。(美聯社)

4.紐約州 傑弗遜維爾

廣袤的卡茨基爾山脈(Catskills)部分地區數十年來一直很熱門，但房產經紀人格萊姆斯(Jennifer Grimes)表示，傑弗遜維爾(Jeffersonville)卻尚未獲得應有的關注，這對願意跳脫當紅熱點的買家，或許正是絕佳的機會；當地平均房價約為33.5萬元。而這片地區洋溢著田園風情，隨處可見大小不一的農場，以及連綿起伏的綠色山丘，且前往一些「熱門」的城鎮僅需10至20分鐘。格萊姆斯說，新一波的商家將獨特商品帶入市場，讓主街成為一個值得下車漫步的地方。

5.田納西州 布朗特郡

田納西州房地產經紀人協會副會長艾普斯(Marian Epps)表示，布朗特郡(Blount County)社區少為人知、卻是明智之選；這裡擁有遼闊的山景、四季分明，且鄰近大煙山(Great Smoky Mountains)，世界級的釣魚、水上運動、健行、露營及單車步道近在咫尺。

儘管她指出，該地區的魅力與吸引力已不再是祕密，房市正呈上升趨勢，但仍有許多相對實惠的住宅與社區。布朗特縣平均房價目前約39萬元，高於全州中位數的價格反映了房市的競爭性，但也證明該地區的吸引力。

田納西州-格林郡是隱身阿帕拉契山脈的小鎮，阿帕拉契山徑就穿越這兒；的生物資源豐富...
田納西州-格林郡是隱身阿帕拉契山脈的小鎮，阿帕拉契山徑就穿越這兒；的生物資源豐富，常見的動物如圖中的野火雞等。(維基公共領域)

6.田納西州 格林郡

買不起布朗特郡的房子，卻仍想在田納西州投資山間住宅？不妨關注格林郡(Greene County)的房源，當地平均房價約為25萬元。艾普斯指出，格林郡的房屋中位數比全州低約9萬元，當地房市待售房源數與成交量均呈現穩健增長。

這座隱身阿帕拉契山脈的小鎮，不僅是前眾議員戴維·克羅克特(Davy Crockett)的家鄉，更擁有豐富的戶外休閒資源，阿帕拉契山徑就穿越該郡；若想在閒暇時刻，於諾利查基(Nolichucky)河畔享受健行、山地自行車與垂釣之樂，這裡正是理想選擇。

這張由西維吉尼亞州旅遊局發布的照片​​顯示，戴維斯-迦南谷附近的騎馬活動。(美聯...
這張由西維吉尼亞州旅遊局發布的照片​​顯示，戴維斯-迦南谷附近的騎馬活動。(美聯社)

7.西維吉尼亞州 戴維斯

房產經紀人麥葛瑞斯(Josh McGrath)表示，戴維斯(Davis)正湧現最令人振奮的山區房市，身為土生土長的西維吉尼亞人，他理解是什麼吸引買家來到這座令人屏息的小鎮。他指出，戴維斯融合了絕美風景、全年的休閒活動，以及純粹的小鎮風情，同時鄰近黑水瀑布(Blackwater Falls)、迦南谷(Canaan Valley)度假村和提姆伯萊山(Timberline Mountain)。麥葛瑞斯說，當地平均房價為33萬元，雖遠高於西維州整體平均水平，但仍比科羅拉多州、懷俄明州或蒙大拿州的山城更可負擔。

北卡羅來納州阿什維爾一處酒店大廳內，石砌壁爐前擺放著搖椅。坎頓靠近阿什維爾，正處...
北卡羅來納州阿什維爾一處酒店大廳內，石砌壁爐前擺放著搖椅。坎頓靠近阿什維爾，正處於房地產熱潮的黃金時期。(美聯社)

8.北卡羅來納州 坎頓

百年以來，坎頓(Canton)一直是造紙廠的所在地，雖提供了就業機會，卻也阻礙了當地的開發度假村的房地產熱潮。房產經紀人馬萊特(Thomas Mallette)指出，想搬遷至此區域的居民通常會避開該地，轉而青睞縣內周邊城鎮；而造紙廠所散發的氣味，也讓坎頓的房價相對疲軟。

但如今情勢正在改變，他表示，隨著造紙廠停業，未來幾年廠房將被拆除並進行開發，這座小鎮正處於房地產熱潮的黃金時期；坎頓擁有一個古雅、具歷史感的市中心，匯聚各式商家與餐廳，現在正是進軍這個市場的好機會。坎頓平均房價略低於30萬元。

精華 FAQ

  • 文章列出八個值得提早關注的山城，包括蒙大拿州哥倫比亞瀑布、懷俄明州派恩戴爾與愛達荷州提頓尼亞等，強調它們兼具自然景觀、社區感與仍可負擔的房價。

  • 多數地區雖已開始受到關注，但房價仍未完全反映熱度，部分城鎮還保有百萬元以下甚至更低門檻。專家認為，隨著人口、娛樂設施與開發增加，價格未來可能快速上揚。

  • 較平價的選項包括愛達荷州提頓尼亞、田納西州格林郡與北卡羅來納州坎頓，平均房價約落在25萬到60萬元之間，適合想兼顧山景與預算控制的買家。

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