舊金山餐廳摘2大獎 Quince主廚封王

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，時隔四年，灣區 終於在被譽為「美食界奧斯卡 」的頒獎典禮上打破了獎項荒，一舉摘得兩項大獎。

舊金山Quince餐廳的主廚兼老闆塔斯克(Michael Tusk)在本屆詹姆斯‧比爾德獎餐廳及主廚頒獎典禮上，憑藉備受矚目的「傑出主廚獎」為典禮畫上了圓滿的句號。

塔斯克上台領獎時，妻子兼商業夥伴Lindsay陪伴在側。「如果沒有她，我就不會獲得這個獎項。是她讓我能夠專注於烹飪、創作，並處理經營餐廳的諸多其他事務。」在簡短的致辭中，他還向全體員工表示感謝。

塔斯克夫婦於2003年開設了「Quince」餐廳，被視為灣區最傑出的高級餐廳之一。在今年的「百佳餐廳」榜單中，它位列第18名。

塔斯克是自2022年以來首位獲得個人獎項的灣區主廚，當時華埠「Mister Jiu′s」餐廳的Brandon Jew曾榮獲「加州最佳主廚」獎。

另一位獲獎者是舊金山Pacific Cocktail Haven，簡稱PCH的首席調酒師兼聯合老闆迪德里希(Kevin Diedrich)，他榮獲了「雞尾酒服務傑出專業人士」獎。迪德里希表示，希望自己的獲獎能激勵舊金山的酒吧和餐廳勇於突破自我。「希望大家能不斷突破界限，不要在菜單設計上墨守成規，」他說，「隨著新科技資金的注入，人們已經重新走上街頭消費了。」