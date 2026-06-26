「食」至名歸／餐飲界奧斯卡揭曉 紐約華埠Lei 全美最佳新餐廳

華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取自Lei官網)

被譽為「餐飲界奧斯卡 」的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)日前在芝加哥揭曉和頒獎，紐約市的三家餐廳成功抱回了這項業界最高榮譽；其中，華埠 餐酒館「Lei」斬獲了當晚核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。

於2025年開業的Lei憑藉融入中式靈感的創意料理，以及堪稱「百科全書級」的豐富酒單，迅速在紐約餐飲界嶄露頭角。這家在曼哈頓 下東城宰也街(Doyers Street)上的溫馨小館，由施安妮(Annie Shi，音譯)與李派蒂(Patty Lee，音譯)共同打理，店內僅設有28個座位，已成為全紐約最難訂到位置的熱門餐廳之一。

開業不到一年，Lei便入選「米其林指南」(Michelin Guide)推薦，主理人施安妮亦獲侍酒師獎(Sommelier Award)。此次Lei更進一步，成功擊敗來自全國各地的強勁對手，將這項全國性的至高榮譽收入囊中。

施安妮在獲獎致詞中，除了感謝團隊的付出以及為菜單注入靈感的父母，更強調了餐廳與華埠社區相輔相成的深厚情感。「非常榮幸能成為華埠社區的一員」，施安妮表示，「這是一項宣言，也是一個請求。請大家共同支持您所在城市的唐人街，因為正是這些社區的存在，才讓這個國家變得如此偉大」。

Lei 是施安妮已故姊姊的名字(姊姊於2004去世，當時施安妮才14歲），因此這家店也更具個人意義。她父親來自上海，母親來自大連。她在皇后區雷哥公園(Rego Park)長大，童年常跟父母親到曼哈頓華埠買菜。

紐約時報曾以「在一份菜單上遇見舊與新的唐人街」(Meet the Old and New Chinatown on One Menu)為題，指Lei是氣氛溫暖親切的葡萄酒吧，既向傳統致敬，靈活地加以轉化。

紐時報導，這裡的菜單不像華埠其他餐館那樣厚重，你可以吃到一頓輕盈愉快的餐點。Lei其實是一家的酒吧，以葡萄酒為核心。Lei有經典酒莊的平價選擇，也有稀有與小眾佳釀，並樂於提供半杯酒 (價格為整杯的一半)，鼓勵客人嘗試。

施安妮希望客人把Lei視為華埠漫遊的一站。

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，一路看著Lei克服開業之初的重重困難走到今天，感到與有榮焉，「這是讓我們華埠特別驕傲的孩子」。陳作舟並透露，在Lei獲獎前，商改區董事會就已達成共識，預計在今年11月的年會上向施安妮頒發特別獎項，以表彰其對社區的貢獻。

另一項重量級大獎，「紐約州最佳主廚」(Best Chef: New York State)，則由皇后區長島市(Long Island City)「Meju」餐廳主廚金勳(Hooni Kim，音譯)奪得。金勳因深入鑽研韓國傳統發酵工藝，包括自家釀造、陳年醬料等，而獲得全美餐飲界的高度讚譽。

第三位為紐約爭光的得主，是榮獲「傑出飲品服務專業人員獎」(Outstanding Professional in Beverage Service)的義式餐廳「Borgo」飲品總監坎貝爾(Lee Campbell)。自2024年底開幕以來，位於曼哈頓中城的「Borgo」憑藉道地義大利菜餚、主打自然酒的酒單以及充滿老派風情的用餐氛圍，迅速累積了大量忠實顧客。

儘管並非所有入圍的紐約餐飲業者最終都能抱獎而歸，但在三大核心領域同時斬獲大獎，再次證明，全美最令人驚艷的美食往往就藏身在紐約的街頭巷尾間。

●詹姆斯·比爾德獎

詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)是美國餐飲界最具代表性的年度獎項之一，常被稱為「餐飲界的奧斯卡」。它由詹姆斯·比爾德基金會主辦，用來表彰廚師、餐廳、酒吧、餐飲從業者，以及與美食相關的媒體與出版表現。

這個獎以美國名廚詹姆斯·比爾德命名，他被視為推動美國現代烹飪文化的重要人物。基金會成立後，便延續他的精神，透過獎項與相關活動支持美國飲食文化的發展。

對餐飲業者來說，入圍或獲獎通常代表高度專業認可，也能大幅提升餐廳與主廚的聲譽。它不只看重料理本身，也重視創意、影響力、服務與對社區的貢獻。