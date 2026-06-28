封面故事／奇才高第 改變巴塞隆納城市面貌

高第是建築界的奇才，在巴塞隆納享有盛名。(維基公共領域)

1926年6月7日的巴塞隆納(Barcelona)，地中海海風吹拂，是最宜人的季節之一。路旁的菩提樹和梧桐樹長滿綠葉，咖啡館開始將座椅擺到街邊，等候穿著淺色西裝和草帽的客人上門，城市充滿了歡愉氣息。

那時，巴塞隆納市區不斷在擴張，今天稱之的擴展區，正走向現代化，馬車與電車並行於街道，黃色車身的電車，是最受歡迎的交通工具，車上叮噹的聲音響徹街頭。那天傍晚時分，有一位衣著襤褸破舊的70多歲老人，在離興建中的聖家堂工地不遠處，緩緩步過十字路口，他似乎在低頭沉思，沒注意到四周事務，一不小心，被一部駛過的電車撞倒地上。

事故發生了，司機下了車看了一下，嘀咕著這老頭是位流浪漢，走路粗心大意，想想車上還有一堆趕路的乘客，他將這位老頭移到路旁，開車就走。兩位行人看到，急急扶起這位老人，攔著車子，想把這位老人送到診所，一連三輛車子經過，無一停下，最後，來了警察強制一部出租車 將這位老人送至診所。

「巴特爾之家」是高第為改造一現有房子而創造設計。(作者拍攝)

飛來橫禍 遭電車奪命

醫生初步診斷為多處骨折與腦震盪，將他轉送到醫院，這位老人入院，看似無收入來源，醫院當晚就將他安置在大廳候診。

與此同時，聖家堂的神父與聖家堂建築師高第(Anthony Gaudi)有約，等候多時，年歲已高的高第遲遲未到，他覺得事有蹊蹺，於是到警局和醫院尋找，直到隔日，神父才在醫院找到高第，發現他被電車撞倒，經路人送到醫院，當時高第已成半昏迷狀態，在神父協助下，他住進一單人房間做進一步醫治，經過兩天的醫護未見好轉，高第終於在6月10日下午5點多撒手人間。

高第是建築界的奇才，在巴塞隆納享有盛名，如此唏噓走完人生的最後一刻，留下許多感慨。不過在經新聞界獲悉後，發布訃文還製作特輯，介紹他的作品，高第的過世，才引起大家的關注，幾天後舉行的葬禮，成千上萬市民湧上街頭為他送行，將他安葬在聖家堂裡。

高第過世100年後的今天，世人對他的尊敬尤甚於生前，教宗良14世前往巴塞隆納，為高第建築設計的聖家堂舉行彌撒祈福，晚間的煙火表演紀念活動上，高第的頭像，出現在夜空中，還有他的一句格言：「先有愛，才有技藝。」在夜色下，這句話像在提醒世人，只有愛才能有一切。

高第，百年前已走完他74歲的人生，為什麼至今還擁有如此魅力，吸引全世界的人來紀念他，還想透過高第建築來了解這位天才的世界？

「米拉之家」是高第最具代表性的世俗建築，波浪型的立面就顯出獨特的風格。(作者拍攝)

出身卑微 父母皆工匠

高第出身在卑微的家庭，父母都是工匠，或許都擅長手工藝的奧妙，對他產生深遠的影響。稍長，他移居巴塞隆納，在這裡學習建築。大學的學習主旨與建築審美理念，在於通過宏偉歷史風格，來彰顯加泰隆尼亞的民族身分。這和高第的自由創作理念大相逕庭。大學初期，他還未顯示自己作品的風格，但已現天賦。在諸多束縛下，四個學年下來，他的成績並不出色。大學雖頒給他學位，但不確認是給一位天才還是瘋子。

離開學校的高第，覺得這是對他想像力的一大釋放。他雄心勃勃，渴求事業成功。從設計路燈，產品展窗，還有家具開始，藉此累積經驗與人脈。他的才華，很快得到賞識。在31歲，高第就接手聖家堂的建築項目，之後他傾注40多年的心血在這一項目，人生最後的12年更是全心灌注，這一項目可說改變了他的人生軌跡。

高第逝世後靈柩在馬車的載運下，走在巴塞隆納市區。(作者翻攝)

認為藝術須出自大自然

在高第的建築世界裡，他的理念認為，藝術必須出自大自然，大自然是一本敞開的書，人們應該認真去讀懂它。另外他認為，直線屬於人類，而曲線則歸於上帝。在這兩個原則下，他大膽的在建築項目上，揮灑自己的創意風格。

除了聖家堂，他還參與巴塞隆納許多的建築項目，最有名的是米拉之家(Mila)、巴特爾之家(Casa Batllo)和有45英畝大的古埃爾公園(Quell Park)。這三項建築，現都已是巴塞隆納最熱門的旅遊景點。到了這些景點，可以感受到建築的自然與波浪曲線的型態。看似虛幻，不合常理，但却能鼓舞人心。其美感，做到無人可企及的高度。

在他的建築生涯，得到幾位企業家的賞識，特別是富商古埃爾(Eusebi Güell)的全力支持，使他有穩定的財務收入。因之，他可以不參加任何流派，在孤獨中成長，也讓孤獨更加豐盈，成為一股強大的內心力量，投入建築設計。目前，巴塞隆納有九個世界遺產，其中七個是高第的建築作品。有18個西班牙國家文物，其中有17個是高第的作品。他可以說，為世界留下無與倫比的視覺饗宴。

高第在事業上，成就非凡，但感情卻一片空白，他曾愛慕一位個性開朗，年紀比他小數歲的莫雷烏(Josepha "Pepeta" Moreu)，他鼓起勇氣向她求婚，却被拒絕。高第從小身體羸弱，患有風濕，不善言辭與人際溝通，在感情受到傷害後，他關閉了感情探索之門，認為這只是人際的瑣碎之事，未來應更注意內心的反思，他投入教會，建立與上帝的溝通，成為一信仰非常虔誠的基督徒。

晚年搬到聖家堂工地居住

在他人生的後期，他被認為作品充滿宗教神祕色彩，與新的理性主義潮流脫節，因此，他逐漸被邊緣化。被視為不合時宜的人物。在加上他的主要支持者古埃爾去世，他的圈子愈來愈小。他說：「 我的好友走了 ，我沒有家人，也沒有新客戶，亦無財富，我可以專心奉獻給聖家堂。」

最後，他搬到聖家堂的工地居住，拿著微薄的酬勞，穿著也從年輕注意服飾的翩翩公子，到邋遢老舊的長者，為了讓聖家堂的建築繼續推進，他到處募款，但拒絕接受來源不明或中獎所得錢財，因此經濟相當拮据。難怪，他說：聖家堂工期，如此延拖，因為他的客戶 (上帝)不急。

這位充滿宗教感情的建築師，一生的寫照。出身卑微，身體羸弱，愛情失意，親人早逝，晚年事業不順。但是一位信仰篤定，全身奉獻給上帝的苦行者。這也是百年後，羅馬教會封他為聖徒。而聖家堂成為他無畏無懼精神的代表。

高第生命的最後時段。住在聖家堂工地，生活條件非常簡陋。(作者翻攝)