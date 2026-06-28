封面故事／蓋了144年還沒有完工…聖家堂世界級地標 最高塔封頂

高第傾一生心血興建聖家堂。在他過世100周年，教宗在聖家堂主持彌撒祈福，晚間高第的形象出現夜空，凝視他自己的建築作品。(作者拍攝)

歷經144年，世界級地標─西班牙聖家堂(Sagrade Familia)，2026年2月終於封頂，在6月10日，教宗 良14世親臨主持彌撒祈福，西班牙國王菲利佩六世，王后與總理桑傑士也都與會。教堂的設計令人嘆為觀止，外觀充滿豐富的象徵意義，還有許多歷史的故事，吸引全世界的遊客。

前往參觀聖家堂，有幾個有趣小知識：

1.高第不是第一位聖家堂的建築師

興建聖家堂的構想，首先是由巴塞隆納(Barcelona)一位書商提出，希望藉這建築項目來推動天主教神聖家族的價值觀，以遏止世俗主義的流行。對宗教建築經驗豐富的維拉爾(Francisco de Paula del Villar)建築師，義務接下這一項目。1882年3月19日，在巴塞隆納主教主持下，舉行動土典禮。一年後，維拉爾因材料成本與教堂建設委員意見不合，提出辭呈。

高第(Antoni Gaudí i Cornet)與維拉爾合作過，被認可未來接手順利，委員會也認為，高第才31歲，年輕易於管理，因此同意他的出任。在無人反對下，高第興高采烈接受此一任務，成為他人生的志業。甚至過世後，還埋葬於此。

2.聖家堂將成為世界最高的教堂

聖家堂在2026年2月封頂，但尚未完工，估計還要10年工期。建成後，它將成為世界最高的教堂，高達564呎(172.5公尺)，超過目前最高的德國烏爾姆大教堂。教堂有18座尖塔，代表12使徒，福音傳道人，聖母瑪利亞與耶穌。

3.聖家堂的建築經費由信徒捐款而來

儘管高第說，這座建築的主人上帝並不著急，但他經常面臨資金短缺的壓力。因為這項建築經費全來自信徒的捐贈。

在財務拮据時，必須裁掉工人時，高第盡其所能，維持項目運作，包括自己放棄微薄酬勞，他也拜託所識的朋友捐款，許多人因之避他唯恐不及。儘管他熱中募款，但來源不明的捐款，他拒絕接受。他說，教堂不應用來路不明的錢建成。

聖家堂的穹頂，是建築的奇葩。(作者拍攝)

日落前約1-2小時，是參觀聖家堂最好時間。陽光穿透彩繪玻璃，將教堂炫染為光影萬色的世界。(作者拍攝)

4.聖家堂的光影流動

走進聖家堂，幾乎所有的人，無不被透過彩繪玻璃穿透進來的繽紛光影色彩所吸引，也讓人不得不佩服高第對光線色彩的感知。

聖家堂左右各有大片的彩繪玻璃，陽光投射進來會呈不同的色調，上午的陽光展線的是藍綠顏色，象徵誕生，與東側的「誕生立面」相呼應。下午則是紅與橘色為主，顯現西側「受難立面」的受難與落日的主題。陽光愈強大， 殿堂裡的光線呈現出波浪狀，美得無與倫比。

高第在設計聖家堂時，就注意到附近高樓會不會阻擋到陽光，因為光影的交織變化，整個建築像一個會呼吸的生命體，信徒身處其中更能受到聖靈的啟示。

另一讓人驚嘆是大堂的石柱，石柱高聳但到了頂端像樹木生出許多支幹。讓人有錯置於森林之感，和高第強調大自然氛圍與力量吻合。

遊客們最喜歡在陽光盛照的日子到聖家堂拍照，讓自己與燦爛繽紛的陽光同框，拍照的人過多時，工作人員會要求限時攝影。目的在希望所有的遊客都有機會享受聖家堂的獨特美景。

聖家堂的森林狀石柱，在彩繪光影下，色彩繽紛。(作者拍攝)

精華 FAQ Q1：聖家堂最初是由誰提出興建構想，後來又如何交到高第手中？ 最初是一位巴塞隆納書商提出興建構想，盼以宗教建築推廣神聖家族價值。原建築師維拉爾因經費與委員會不合辭職，高第因合作經驗與年輕易管理而接手。

Q2：聖家堂為何被視為世界級地標，完工後又會有什麼紀錄？ 它結合宗教象徵、精細雕塑與彩繪光影，吸引全球遊客。完工後將高達172.5公尺，成為世界最高的教堂，並擁有18座尖塔，象徵使徒、福音書作者、聖母與耶穌。

Q3：聖家堂的興建與參觀，文章提到哪些值得注意的特色與爭議？ 興建經費主要來自信徒捐款，近年則以電腦輔助設計和3D列印加速。參觀需提早預約，最佳光影時段是上午與下午。另一方面，鄰近拆遷、過度觀光與美學爭議也持續存在。

5.聖家堂的18座尖塔與三大立面

聖家堂有18座尖塔，12座是代表12門徒，4座是象徵福音書的作者，1座是紀念聖母瑪利亞，最高的尖塔則是象徵耶穌。塔尖旁有色彩鮮豔的水果與穀物，象徵獻給上帝的豐饒物品。

至於三大立面，東側是「誕生立面」，象徵耶穌基督的誕生，充滿了生命力。西側是「受難立面」，呈現耶穌的苦難與痛苦，這是高第過世後，由另一位建築暨雕塑家完成。至於南側為「榮耀立面」，仍在興建之中，每一立面都各有其意義。

聖家堂有三個立面，銓釋整個聖經的故事。最後的「榮耀立面」以及廣場的配套設施，估計還需時十年才能完成。(作者拍攝)

6.聖家堂的爭議

在高第過世不久，聖家堂有近幾十年無人問津。1936年，西班牙爆發內戰，無政府主義的民兵損毀高第的教堂模型與設計圖紙，當時在巴塞隆納的小說家喬治·奧威爾(George Orwell)在回憶錄《向加泰隆尼亞致敬》(Homage to Catalonia)書中卻稱「這是世界最醜陋建築之一」。

至今，高第的美學仍有許多爭議，是媚俗之作，還是後現代主義作品，見仁見智，各有評論。

未來聖家堂還要繼續興建，預計會拆除到部分鄰近住宅，目前已有抗議之聲出現，再加上市民深覺巴塞隆納已過度觀光，遊客人滿為患。成為新的社會問題，聖家堂要擔負部分責任。

7.現代科技加速聖家堂的興建

聖家堂1882年開始動工興建，至今已144年，興建工期之長，已是一項紀錄。

過去十幾年，科技進步，聖家堂也開始採用高科技方式，來輔助興建。採用電腦輔助設計與3D機器人列印，來降低人力與成本。

巴塞隆納大教堂建於13至15世紀間，為哥特式的建築，教堂前的廣場是巴塞隆納最熱鬧之處。四周是主要商業區。(作者拍攝)

8.如何安排參觀聖家堂

參觀聖家堂前必須到官網預約購票，而且愈早愈好，最好提前2-4周。

參觀時間，中殿彩繪玻璃最美的魔幻時刻是：上午約9-11點或下午約3-6點。

前者是藍色和綠色的彩照，顏色偏冷系列，寧靜深邃。

後者是紅橙色的彩照，橘黃色彩，光芒萬丈，是最受追捧的時刻。