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談藝／模仿貓王比賽 密西西比男孩致敬家鄉傳奇

編譯尤寶琪
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15歲少年查爾斯·塞申(Charles Session)在比賽前化妝。他希望貓王...
15歲少年查爾斯·塞申(Charles Session)在比賽前化妝。他希望貓王能微笑著看著這些年輕的表演者們。 (美聯社)

「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)過世近50年後，一群活力四射的青少年來到他的家鄉，決心將這位搖滾之王的傳奇傳承給新一代。

這些有的身穿鑲滿珠寶的連身服、年齡在7歲到17歲之間的青少年，6月初在貓王故鄉、密西西比州的「圖珀洛貓王節」(Tupelo Elvis Festival)上的青少年致敬藝術家大賽上登台亮相。

與那些可能從未聽說過貓王的同齡人不同，這些參賽者投入了大量的時間和精力，力求完美地模仿貓王的歌聲、舉止和風格。

他們特意強調他們與假扮甚至是刻意塑造貓王形象的模仿者不同，指出他們是力求真實還原貓王形象的致敬藝人(tribute artist)；在他們之中，有些人穿著B&K Enterprises Costume Co.製作的服裝，該公司擁有製作貓王服裝的授權，並為貓王相關的電影、音樂劇和電視節目提供服裝。

「我們不是想成為他，」來自密西西比州麥迪遜(Madison)的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden)表示，「我們只是想盡可能地，為那些可能一輩子都沒機會親眼見到貓王的人們重現那種體驗。」

來自密西西比州的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden)在表演貓王的歌曲...
來自密西西比州的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden)在表演貓王的歌曲《My Boy》之前，正在排練。(美聯社)

至於他們對這位早已逝世的音樂家的迷戀，幾位致敬者表示，2022年的電影《貓王》激發了他們的興趣。有幾位說，他們發現自己與貓王有遠親關係後，便開始崇拜他。其他人則表示，是貓王的信仰和慈善精神激勵了他們。還有一些人說，他們從三歲就開始唱貓王的歌曲了。

對於來自印第安納州洛根斯波特(Logansport)的16歲少年馬洛伊(Ayden Maloy)來說，貓王的音樂在他人生低谷時期給予了他莫大的幫助，並讓他在三年前開始以貓王致敬藝人的身分進行表演。

「我當時就淚流滿面，因為貓王的音樂治癒了我，」馬洛伊說道，「我覺得貓王就是治癒者。」

在這個充滿了華麗服裝和大膽奔放舞姿的下午，他們的貓王所翻唱的曲目，讓觀眾們情不自禁地鼓掌、歌唱並跟著擺動身體；最終，來自伊利諾伊州布魯明頓(Bloomington)的14歲少年赫西(RJ Hursey)贏得了比賽。

16歲的艾登·馬洛伊(Ayden Maloy)在圖珀洛貓王音樂節青少年致敬藝術家...
16歲的艾登·馬洛伊(Ayden Maloy)在圖珀洛貓王音樂節青少年致敬藝術家比賽中表演。 (美聯社)

赫西是從他祖父那裡繼承了對貓王的熱愛，他說他每天都會練習唱貓王的歌曲，如果生病唱不了歌，那他就會做更多的研究；他會在養老院和輔助生活機構演出，並希望有朝一日能出演一部翻拍的貓王電影。

「這令人感動，」赫西說。「這讓人感到欣慰，因為我們知道他去世時認為自己會被遺忘，我們很高興他仍然活著。」

在圖珀洛期間，致敬藝術家們還參觀了貓王的故居，這是一個龐大的建築群，其中包括艾維斯普里斯萊的出生地和他第一次接觸南方福音音樂的教堂。

「能在貓王的家鄉向他致敬，感覺太不真實了，」來自阿肯色州莫里爾頓(Morrilton)的15歲少年查爾斯·塞申(Charles Session)說道，「我希望他能俯瞰著這一切，微笑著看著這些年輕的表演者們。」

11歲的吉布斯瓊斯(Gibbs Jones)在圖珀洛貓王節比賽中，雙手搭在鑲滿珠...
11歲的吉布斯瓊斯(Gibbs Jones)在圖珀洛貓王節比賽中，雙手搭在鑲滿珠寶的腰帶上，展示他的服裝。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這場比賽讓七到十七歲的青少年以致敬藝人身分登台，模仿貓王的歌聲、舉止與舞台風格，藉此向他在家鄉圖珀洛的傳奇地位致敬。

  • 他們認為自己不是單純扮演或假扮貓王，而是追求真實還原其精神與表演細節的致敬藝人，並透過授權服裝與長期練習提升表現。

  • 有些人因2022年電影《貓王》而入坑，有些人發現家族與他有遠親關係，另一些則受其信仰、慈善精神或療癒人心的音樂所感動。

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