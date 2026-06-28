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運動天地／尼克奪冠功臣 布朗森的愛情故事

馬雯婷
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尼克球星布朗森在球場的英姿。(美聯社)
尼克球星布朗森在球場的英姿。(美聯社)

帶領紐約尼克隊拿下NBA總冠軍的球星傑倫‧布朗森(Jalen Brunson)與妻子艾莉(Ali Brunson)的愛情故事，可以追溯到十多年前的青春歲月。

妻子是高中同學 相戀9年 

據「眾生相」(People)雜誌報導，這位紐約尼克隊隊長於2022年9月向交往多年的女友求婚。兩人自高中時期開始交往，感情長跑超過九年。隨後，他們於2023年7月29日在芝加哥的麗思卡爾頓(The Ritz-Carlton, Chicago)舉行盛大婚禮，步入婚姻。

布朗森曾在接受眾生相雜誌訪問時表示，「我們希望能把最親近的家人與朋友聚在一起，在一座對我們意義非凡的城市共同慶祝。看到所有重要的人齊聚一堂，真的非常感動。」

艾莉與布朗森就讀於伊利諾州林肯郡的史蒂文森高中(Adlai E. Stevenson High School)，這是一所明星學校，兩人於2013年開始交往。兩人感情穩定，從校園一路走到人生不同階段。

2015 年，布朗森曾在社群媒體分享兩人高中舞會(Prom)的合照。在高中時期，他經常記錄兩人一起慶生、參加活動的甜蜜時刻。

紐約尼克隊拿下53年來的第一個NBA總冠軍、隊史上的第三個NBA總冠軍後，6月1...
紐約尼克隊拿下53年來的第一個NBA總冠軍、隊史上的第三個NBA總冠軍後，6月18日在紐約曼哈頓下城的「英雄峽谷」舉行綵紙遊行。尼克隊長傑倫·布朗森(中)與他的父親老布朗森(左，Rick Brunson)和妻子艾莉一起慶祝。(美聯社）

他拚NBA 她留家鄉讀博士

布朗森就讀於維拉諾瓦大學(Villanova University)並代表校隊參加NCAA比賽期間，艾莉則留在家鄉附近，就讀香檳伊大(University of Illinois Urbana–Champaign)，主修人體運動學與運動科學，並於2017年畢業。

之後，布朗森於2018年NBA選秀會的第二輪以第33順位被達拉斯獨行俠(Dallas Mavericks)選中，開啟他的NBA生涯。艾莉則進入西北大學(Northwestern University)攻讀物理治療博士學位，並於2021年取得學位。兩人在大學期間維持遠距離戀愛，直到艾莉畢業後搬至達拉斯與布朗森生活在一起。

艾莉畢業後成為一名物理治療師，曾在達拉斯的W.B. Carrell Memorial Clinic工作。而在取得執照前，她也曾於芝加哥的Athletico擔任復健助理，參與患者的復健治療工作。

2022年9月，布朗森帶著艾莉回到兩人熟悉的高中籃球館，在球場中央以鮮花與蠟燭布置成愛心圖案，在浪漫氛圍中單膝下跪求婚，場面溫馨動人。

2023年7月29日，兩人在芝加哥舉行婚禮。艾莉表示，這場婚禮更像是一場大型慶典，充滿音樂、燈光、美食與歡樂氛圍。

她當天先穿著訂製的米白色禮服，隨後並特別換上高中舞會時的舊禮服，向青春回憶致敬，也是給新婚丈夫的一個「驚喜」。布朗森則穿著訂製黑色燕尾服，整體造型典雅大方。

布朗森也動情表示，「她一直陪伴在我身邊，我非常幸運能擁有她。」

布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

他成為紐約之王 女兒報到

從高中到NBA賽場，艾莉始終在場邊陪伴布朗森。她也曾陪同布朗森出席球隊活動與慈善晚宴，見證他職業生涯的重要時刻。

在賽季間隙，兩人喜歡一同旅行，曾前往牙買加、邁阿密等地度假。艾莉也曾分享兩人在海邊旅行的甜蜜瞬間。

2020年，艾莉完成人生首場半程馬拉松，為Project Purple募款。該組織致力於支持胰臟癌研究與患者家庭援助，而她的父親也曾因胰臟癌去世。兩年後，她再次參賽並成功籌得約5900美元善款。

2024年3月，AT&T推出NCAA「March Madness」主題廣告，布朗森擔任主角，艾莉也驚喜客串，展現兩人私下自然又甜蜜的一面。

在布朗森的職業生涯中，艾莉始終是最堅定的支持者之一，包括見證他於2022年6月與紐約尼克簽下四年1.04億美元合約的重要時刻。

兩年後，2024年7月31日，夫妻迎來女兒。懷孕消息此前並未公開，使這一喜訊更添驚喜。如今，小女兒(Jordyn James Brunson)偶爾也會出現在父親的比賽現場。

2026年6月，這個家庭再度迎來最重要的一刻：布朗森與尼克隊在NBA總決賽中對戰聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，率隊拿下尼克睽違53年的NBA總冠軍，布朗森個人則拿下FMVP。比賽結束那一刻，艾莉飛奔上場與布朗森相擁的畫面，令人感動著迷。

在婚姻的路上，布朗森與艾莉，兩人都「投籃、得分」。

精華 FAQ

  • 兩人就讀同一所高中，2013年開始交往，從校園一路相戀超過九年。布朗森後來在社群回憶高中舞會合照，顯示這段感情從青春時期就非常穩定。

  • 艾莉留在大學完成學業，先後就讀香檳伊大與西北大學，取得物理治療博士學位，並成為物理治療師。她與布朗森長期遠距，畢業後才搬到達拉斯陪伴他。

  • 因為布朗森率尼克拿下睽違53年的總冠軍並獲FMVP時，艾莉飛奔上場擁抱他，畫面十分動人。她多年來始終陪伴支持，也與他共同迎來家庭與事業的高峰。

尼克 芝加哥 NBA

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