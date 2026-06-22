台灣球迷夫妻檔 看了世界盃 又看紐約尼克遊行

來自台灣的廖文乾、林芳如夫妻，擠在人潮中觀看尼克隊的冠軍遊行。(受訪者提供)

稀奇有趣的畫面。一波波穿著紐約尼克 籃球衣的球迷，湧進曼哈頓 的國際足總博物館(FIFA Museum)看足球展。

紐約尼克隊睽違53年拿下NBA總冠軍寶座後，18日在曼哈頓下城舉行的冠軍遊行吸引了100多萬球迷參與。遊行結束後，百萬球迷散場，塞進了地鐵，再一站站冒出來，走進各處餐館，走上曼哈頓街頭。

「紐約一一新澤西」做為2026年世界盃 主辦國的11城市之一，足球迷也在這段時間成為曼哈頓的觀光客。

還有2026年美國高爾夫公開賽也於21日起在長島舉行，比賽期間有數萬人進出紐約市和長島。

來自台灣的廖文乾、林芳如夫妻，平常就愛看足球，18日在FIFA博物館看展，他們之前因在FIFA網站抽籤手氣不錯，第三輪抽到門票，特地來朝聖世界盃。更幸運的是，正好遇上NBA爭霸戰，這天起了個大早，和女兒擠在人潮中觀看尼克隊的冠軍遊行。

來自台灣的廖文乾、林芳如夫妻，平常就愛看足球，特地來朝聖世界盃，18日在FIFA博物館看展。(受訪者提供)

這段時間，紐約球迷和觀光客有不少打卡的地點如下：

尼克隊地鐵站

曼哈頓中城位於34街與第八大道交界的「34街-賓州車站」(34 St-Penn Station)地鐵站，是A、C、E三路線的入口，在東南角這處入口，紐約大都會運輸署(MTA)為了慶祝家鄉球隊時隔27年再次打入總決賽，在NBA冠軍賽期間，將原本的綠色欄杆和設施，塗成了尼克隊的代表色橙色和藍色，入口燈球也新彩繪成籃球造型，已成為球迷熱門打卡地標；並會維持到2027年賽季，讓球迷和觀光客可同享冠軍的歡樂。

尼克球迷拿著11號布朗森的球衣，在塗了橙色和藍色的「34街-賓州車站」打卡。(路透)

英雄峽谷紙帶遊行

紐約尼克隊的冠軍遊行線是沿著曼哈頓南端的百老匯街，從炮台公園到市政廳，這一路段因兩旁均為高樓，因此被稱為「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)。紙帶遊行，起源可追溯到1886年自由女神像揭幕時。當時華爾街高樓辦公室的人把已印出來、用過的股價紙帶從高樓窗戶撒下，原本只是即興慶祝，後來逐漸變成傳統盛典。

球迷和觀光客可在此路線走一段拍照打卡。放慢腳步，感受歷史痕跡。沿著百老匯往北走，可留意人行道上的黑色銘牌，那些嵌在地面的紀念標記，記錄著曾在這裡接受遊行致敬的人物與年份。 勿忘抬頭看建築， 兩側高樓形成的狹長視線，感受「英雄峽谷」的震撼；感受當年紙帶從窗戶飄下時，那種「榮耀從天而降」的感覺。

尼克球迷在塗了橙色和藍色的「34街-賓州車站」打卡。(路透)

穿著紐約尼克籃球衣的球迷，湧進曼哈頓的國際足總博物館看足球展。(受訪者提供)

3. 洛克斐勒中心-FIFA Museum

如果你在瑞士參觀過奧運博物館，那麼不妨來看看這迷你型的、由現代汽車贊助的「FIFA博物館」；在紐約市洛克斐勒中心(50 Rockefeller Plaza)舉辦的「冠軍傳奇」(Legacies of Champions)沉浸式展覽，展期為6月11日至7 月19日，完全免費。這場展覽慶祝FIFA世界盃近一個世紀的歷史，展出自1930年以來每一屆賽事的原始物件與專題。展覽亮點有來自貝利(Pelé)、羅納度(Ronaldo)和梅西(Messi)等傳奇球星的歷史原物和歷史悠久的雷米特獎盃(Jules Rimet Trophy)等。

門票可先預約：點這裡