周日動動腦／角馬大遷徙在哪兩個國家可以見到？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.每年7-10月的角馬大遷徙被視為非洲最壯觀的自然奇觀，在哪兩個國家可以見到？

2.中國古代哪個皇帝是有名的「狗奴」，他為兩隻愛犬分別取名「造化」和「百福」？

3.漢他病毒最早是於1976年在哪個城市附近的一種鼠類肺組織中發現？

4.古暹羅(今泰國 )的皇室有一種非常昂貴的懲罰，如果國王討厭某個大臣，他會送給對方一隻什麼動物，讓對方因為養不起而破產？

5.根據舊約創世紀，洪水過後諾亞為探測地面是否乾了，從方舟中先放出一隻什麼動物？

6.巴拿馬最著名的帽子「巴拿馬帽」，其實最初的產地是哪裡？

7.英國傳奇人物探險家勞瑞斯(T.E.Lawrence，即「阿拉伯的勞倫斯」)在沙漠中經歷無數九死一生的戰鬥，逃過子彈與地雷，最後卻死於什麼事故？

8.派克大衣(Parka)這種帶有毛皮邊緣的連帽防寒外套，其設計靈感來自加拿大 的哪個原住民 族群？

9.「五福臨門」的五福概念首見於《尚書•洪範》，指的是長壽、富貴、康寧，還有什麼？

10.「綠蠵龜湯」是英國維多利亞時代的頂級奢華料理，後因珍稀且昂貴，便用什麼替代品做成「仿海龜湯」？

答案：1.坦尚尼亞、肯亞 2.雍正 3.首爾 4.白象 5.渡鴉 6.厄瓜多 7.摩托車意外 8.因紐特 9.好德、善終 10.全小牛頭