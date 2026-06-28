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周日動動腦／角馬大遷徙在哪兩個國家可以見到？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.每年7-10月的角馬大遷徙被視為非洲最壯觀的自然奇觀，在哪兩個國家可以見到？

2.中國古代哪個皇帝是有名的「狗奴」，他為兩隻愛犬分別取名「造化」和「百福」？

3.漢他病毒最早是於1976年在哪個城市附近的一種鼠類肺組織中發現？

4.古暹羅(今泰國)的皇室有一種非常昂貴的懲罰，如果國王討厭某個大臣，他會送給對方一隻什麼動物，讓對方因為養不起而破產？

5.根據舊約創世紀，洪水過後諾亞為探測地面是否乾了，從方舟中先放出一隻什麼動物？

6.巴拿馬最著名的帽子「巴拿馬帽」，其實最初的產地是哪裡？

7.英國傳奇人物探險家勞瑞斯(T.E.Lawrence，即「阿拉伯的勞倫斯」)在沙漠中經歷無數九死一生的戰鬥，逃過子彈與地雷，最後卻死於什麼事故？

8.派克大衣(Parka)這種帶有毛皮邊緣的連帽防寒外套，其設計靈感來自加拿大的哪個原住民族群？

9.「五福臨門」的五福概念首見於《尚書•洪範》，指的是長壽、富貴、康寧，還有什麼？

10.「綠蠵龜湯」是英國維多利亞時代的頂級奢華料理，後因珍稀且昂貴，便用什麼替代品做成「仿海龜湯」？

答案：1.坦尚尼亞、肯亞 2.雍正 3.首爾 4.白象 5.渡鴉 6.厄瓜多 7.摩托車意外 8.因紐特 9.好德、善終 10.全小牛頭

精華 FAQ

  • 每年7至10月的角馬大遷徙，主要可在非洲的坦尚尼亞與肯亞看到，這也是最著名的野生動物遷徙景象之一，常被視為非洲最壯觀的自然奇觀。

  • 古暹羅的皇室傳說中，國王若厭惡某位大臣，會賞賜一隻白象給對方。白象在當時被視為神聖又難以負擔飼養，反而會讓受贈者因破產而受罰。

  • 根據舊約《創世紀》，諾亞在洪水退去後，曾先從方舟放出一隻渡鴉，藉此探測地面是否已經乾燥可居，之後才進一步確認陸地情況。

原住民 加拿大 泰國

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