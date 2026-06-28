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退休生活／想安心退休 不用存到100萬

編譯莊瑞萌
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專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。(圖／123RF)
專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。(圖／123RF)

過去的退休理財認為，舒適退休需存到年薪十倍、超過百萬元的「魔法數字」，但調查發現，一般退休者家庭儲蓄僅12.6萬元，而且多數人自認過得不錯；專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。

今日美國報(USA Today)報導，泛美退休研究中心(Transamerica Center for Retirement Studies)2025年的調查發現，退休者的家庭儲蓄僅有12.6萬元，其他調查則顯示，大約只有一半的退休者多多少少有一些退休儲蓄；但有趣的是，多數退休者表示他們過得相當不錯。

在4月蓋洛普的一項民調中，82%的人表示他們有足夠的錢能舒適生活。美國企業研究所(American Enterprise Institute)研究員比格斯(Andrew Biggs)說，「如果你問的是：『我們是否為退休做好了充分準備？』那麼所有這些數字告訴我們的答案是：是的。」

幾年前，比格斯在華爾街日報發表專欄文章，標題為「你不需要成為百萬富翁才能退休」引發熱烈討論。他的論點是，你可以在遠低於100萬元的情況下退休，大多數美國人就是如此。他還指出，退休產業與媒體過度渲染退休「危機」，也高估了家庭為舒適退休而存百萬元的必要性。

波士頓學院退休研究中心儲蓄與家庭財務負責人陳安琪(Anqi Chen，音譯)說，「並非每個人都需要100萬元。對某些人而言，這金額過高。對另一些人來說，卻又不足。」根據聯邦數據，美國家庭收入中位數約為8.4萬元，即使存下該金額的十倍，也達不到100萬元。

大多數美國人退休後，主要靠社會安全福利過活。這項福利是累進制的，收入愈低，每月領到的社會安全支票占原本收入的比率就愈高。這個比率會影響到需要存多少錢，才能補足退休生活的開銷。

精華 FAQ

  • 因為退休所需金額取決於個人收入、支出與社會安全福利，而非單一標準。低收入者退休後替代所得比例較高，自備存款需求往往遠低於百萬元。

  • 泛美退休研究中心2025年調查顯示，退休者家庭儲蓄平均約12.6萬元。其他調查也指出，只有約一半退休者有某種程度的退休儲蓄。

  • 社會安全福利是多數美國退休者的重要收入來源，而且屬累進制，收入愈低，補助占原薪資比率愈高，因此會降低個人必須自行存下的退休金額度。

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