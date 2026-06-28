退休生活／退休帳戶 僅29%人搞懂「提領」

許多上班族數十年努力工作存錢只為擁有安穩的退休 生活，卻少有人針對退休後生活開銷進行妥善規畫，理財專家主張，退休族的資產支出與儲蓄具有同等重要的影響。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，退休人士如何逐步提領個人資產支付生活開銷，同時要確保儲蓄不會耗盡，在經濟領域有一個專有名詞「資金提領」(decumulation)，不過金融服務公司Corebridge Financial最新研究發現，僅有31%國人知道規畫支出的重要性、了解「資金提領」是什麼意思；因此不少退休族擔心活太久把積蓄花光，被迫節衣縮食度日。

非營利研究機構「就業福利研究中心」(Employee Benefit Research Institute，EBRI)今年5月公布報告發現，三分之一退休族到了80多歲仍保有至少100%原始退休資產，證實退休族「不必要的過度節省」(unnecessary underspending)。

Corebridge調查也發現，年逾55歲(含)勞工，只有29%制定從退休帳戶提領資金的計畫，與Corebridge合作研究的財經網站HerMoney共同創辦人查茨基(Jean Chatzky)認為資金提領重要性並不亞於資產累積：「如果你實施計畫性提領資產，就會發現退休後實際運用這筆辛苦存下來的錢，會是一種更令人愉快、更有掌控感的體驗。」

該調查訪問2210名年齡介於45歲至79歲、可投資資產逾10萬元的成人，結果發現只有6%受訪者坦言，如果自己過世後留下遺產會感到遺憾，但有近六成(56%)則表示如果過世前把錢花光才會感到遺憾。

Corebridge個人退休與人壽保險部門總裁賓斯基(Bryan Pinsky)指出：「你可以永遠什麼都不做來避免把錢光，但我們希望大家採取行動，過上自己夢寐以求的退休生活。」

然而退休族面臨眾多財務風險，尤其受到老年醫療費用調漲與通膨侵蝕消費力影響，超過七成退休人士擔心開銷過大，無法實現自己想要的退休生活。

另外X世代等年輕上班族因為缺乏提供足夠退休金的傳統退休儲蓄管道，更依賴401(k)這類自行管理的退休儲蓄計畫，未來退休生活更加艱難，然而EBRI研究發現，擁有足夠退休金的退休族往往財務狀況更趨穩定，因此理財專家建議，上班族趁早開闢可靠的退休收入來源，例如利用年金(annuity)補充社安金(Social Security)不足。