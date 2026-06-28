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理財百科／黃金IRA費用多 適合大額帳戶

編譯周芳苑
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黃金個人退休帳戶(gold IRA)讓投資者持有貴金屬又能享受與傳統退休帳戶相同...
黃金個人退休帳戶(gold IRA)讓投資者持有貴金屬又能享受與傳統退休帳戶相同的某些稅收優惠，但專家提醒，這一類帳戶會課徵各種費用、蠶食投資報酬，比較適合大額帳戶。(路透)

黃金個人退休帳戶(gold IRA)讓投資者持有貴金屬又能享受與傳統退休帳戶相同的某些稅收優惠，但專家提醒，這一類帳戶會課徵各種費用、蠶食投資報酬，比較適合大額帳戶。

專家說，黃金IRA具有可分散投資組合並且保值、增值等吸引力，但伴隨好幾種費用，如不妥善規畫，恐會侵蝕投資回報。

黃金退休帳戶的常見費用如下。

1.開戶費(Setup fees)：一次性付費上看100元。

2.年度託管費(Annual custodian fees)：每年75至300元不等。

3.年度倉儲費(storage fees)：每年100至300元不等。

4.經銷加價(Dealer markup)：依金條現貨價格的3%至10%計算。

5.提取與變現費(Distribution and liquidation fees)：經銷商回購價差(dealer buyback spread)的1%–5%、以及25–150元不等的託管費。

各式費用有些採固定收費、有些則按比率收費。專家提醒要仔細比較。

線上退休規畫平台Boldin認證理財規畫師帕皮斯(Michael Pappis)說，如果帳戶金額較大，採固定費用較有利，好比說，對於50萬元的黃金IRA帳戶而言，400元年費微不足道，對於2.5萬元帳戶來說，付400元年費等於在黃金價格變動之前就先扣除1.6%費用。

如果按比率收費，費用將隨帳戶餘額增加而上漲，小額帳戶採用這種方式較有利。

帕皮斯說，無論如何，都應該根據帳戶餘額不斷更新推估；隨著時間推移，這兩種收費模式造成的成本差距會拉大。

除了黃金IRA帳戶，金融市場另有「黃金指數股票型基金」(gold ETF)。

黃金IRA是將實體黃金或其他貴金屬放在有稅收優惠的退休帳戶裡，黃金 ETF則是透過基金來追蹤金價，不必實際購買實體金屬便可從金價波動中獲益。帕皮斯表示，對於大多數人來說，黃金ETF成本相對低、流動性佳、而且不必真正持有也就不必操心倉儲問題，是相對好的投資選擇。

既然黃金IRA帳戶收取種種費用，是否值得投資？

專家認為，黃金IRA確實有助於投資組合多元化、對抗通貨膨脹，但是並非適合所有人。如果將費用這一個因素納入考量，黃金IRA的吸引力恐怕不及黃金ETF或傳統IRA等成本較低的投資方式。

精華 FAQ

  • 因為黃金IRA多為固定費用，帳戶越大，這些年費與倉儲費占比越低；若帳戶太小，固定成本會明顯侵蝕報酬，甚至在金價上漲前就先被費用吃掉。

  • 常見費用包括一次性開戶費、年度託管費、年度倉儲費、經銷加價，以及提取或變現時的回購價差與託管費，部分按固定金額收取，部分按比例計算。

  • 黃金ETF以基金追蹤金價，不必實際持有實體黃金，通常成本較低、流動性較佳，也免除倉儲麻煩；相較之下，黃金IRA費用較多，適合重視實體配置者。

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