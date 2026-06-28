移民專頁／7月移民排期 親屬移民等多類前進
國務院16日公布2026年7月移民排期，親屬移民項目其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天。
此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。
在職業移民項目部分，所有類別的遞件申請日皆原地踏步。
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
親屬移民方面，第一優先中國出生與非中國出生都前進92天，第二優先2-B類也各前進78天，第四優先則雙雙前進69天；第二優先2-A類則維持有名額。 職業移民項目在2026年7月的遞件申請日幾乎全面原地踏步，無論中國出生或非中國出生，多數類別都沒有推進，顯示整體名額仍然偏緊。 中國出生的第一、第二、第三、第四與EB-5多數類別都維持原地踏步，只有非中國出生部分類別可見名額，反映中國出生申請人等待時間仍較長。
精華 FAQ
親屬移民方面，第一優先中國出生與非中國出生都前進92天，第二優先2-B類也各前進78天，第四優先則雙雙前進69天；第二優先2-A類則維持有名額。
職業移民項目在2026年7月的遞件申請日幾乎全面原地踏步，無論中國出生或非中國出生，多數類別都沒有推進，顯示整體名額仍然偏緊。
中國出生的第一、第二、第三、第四與EB-5多數類別都維持原地踏步，只有非中國出生部分類別可見名額，反映中國出生申請人等待時間仍較長。
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