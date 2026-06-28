移民專頁／付費加急處理 只適用於I-140申請
讀者問：
去年2月，我提交降級EB-3的I-140 (非premium)，是跟I-485、I-765和I-131一起提交的。當時，只是EB-3的B表到了，但A表差不多，所以就沒想著一定要premium提交I-140。律師當時也建議剛開始不要加快，但之後我看排期又大幅倒退，也就沒加快了。大概兩個月之後，我就拿到Combo卡了，但I-140到現在15個月了，還沒批，遠遠超出正常處理時間了。我已經在USCIS網站上提交了兩次案件諮詢(inquiry)，但都沒有回應。難道他們就是想逼我去交加急處理費(premium fee)才給我處理？
答：
你可以繼續向美國公民及移民服務局(USCIS) 查詢，也可以聯絡你所在選區的美國國會議員辦公室尋求協助。如果你覺得不能再等了，可以考慮支付加急處理費，目前費用為2965元。但請注意，支付加急處理費並不代表你會在15個工作天內收到核准通知。你也可能收到補充資料通知、拒絕意願通知或直接被拒絕通知。此外，即使I-140申請通過加急處理獲得批准，也不代表你的I-485申請也會同時獲得批准。I-485申請可能會隨後得到處理，但加急處理費實際上只適用於I-140申請。
他去年二月提交EB-3降級I-140，與I-485等一起遞交，至今已十五個月仍未核准，明顯超出一般處理時間，因此才懷疑是否被刻意拖延。 可繼續向USCIS提出案件查詢，也可聯絡所屬選區的國會議員辦公室請求協助，若仍無法等待，再考慮支付加急處理費以促進I-140審理。 不一定。加急處理費只保證USCIS在較短時間內處理I-140，可能先收到補件、拒絕意願通知或直接拒件，且不代表I-485會同步核准。
精華 FAQ
他去年二月提交EB-3降級I-140，與I-485等一起遞交，至今已十五個月仍未核准，明顯超出一般處理時間，因此才懷疑是否被刻意拖延。
可繼續向USCIS提出案件查詢，也可聯絡所屬選區的國會議員辦公室請求協助，若仍無法等待，再考慮支付加急處理費以促進I-140審理。
不一定。加急處理費只保證USCIS在較短時間內處理I-140，可能先收到補件、拒絕意願通知或直接拒件，且不代表I-485會同步核准。
上一則
移民專頁／7月移民排期 親屬移民等多類前進
下一則