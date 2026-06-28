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移民專頁／遞I-485後申請B簽延期 有風險

鄭毅律師主答
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讀者問：

我是美國公民，請父母申請綠卡。他們持B1/B2簽證，5月底簽證到期。我上周寄了I-485，但被退回，說有個問題沒填。我想到要不要申請延期，可以保險一點，萬一因為什麼原因I-485退回，父母也不會身分滯留有問題。請問，給父母申請I-485之後還需要簽證延期嗎？

答：

移民局最近有新的政策，如果向移民局中心遞交的任何形式的申請 (如身分延期、工作許可延期申請等) 被拒，同時被發現身分已過期，移民局Service Center可以直接發Notice to Appear，將申請人置於遞解出境程序當中。

以你父母的申請為例，假如他們遞交了I-485，在等待I-485之間，又遞交了B簽證延期。一旦B簽證延期被移民局拒絕，因為他們的I-94已經過期，即使正在等待I-485，根據新政策，移民局仍有可能會發出I-862 Notice to Appear，將他們轉到移民法庭。那樣的話，移民局就失去了對I-485的管轄權，無權批准其 I-485申請。你父母只有在移民法庭上，向移民法官申請I-485。

基於以上原因， 你父母遞交I-485後再遞交B簽證延期，有一定的風險。

精華 FAQ

  • 不一定適合，因為一旦B簽延期被拒，而父母的I-94又已過期，移民局可能啟動遞解程序，反而增加I-485受影響的風險。

  • 因新政策下，若向移民局中心遞交的延期申請遭拒，且申請人已失去合法身分，移民局可直接發出Notice to Appear，將案件轉入遞解程序。

  • 一旦進入移民法庭程序，移民局通常不再有權直接核准I-485，申請人往往只能在法官面前重新提出綠卡申請，程序更複雜。

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