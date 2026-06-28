養生／玉米粉、小蘇打粉 輕鬆洗去水果「脂溶性」農藥

最新研究指出，「玉米粉」和「小蘇打粉」能輕鬆洗去脂溶性農藥，但因草莓果肉較軟、皮薄，建議只泡玉米粉，或縮短小蘇打浸泡時間到兩至三分鐘，維持口感與外觀。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一般清水或鹽水難去除附著在果皮的脂溶性農藥。

一般清水或鹽水難去除附著在果皮的脂溶性農藥。 重點二： 研究指出玉米澱粉加小蘇打水可去除九成以上殘留。

研究指出玉米澱粉加小蘇打水可去除九成以上殘留。 重點三：葡萄蘋果檸檬效果穩定，草莓則需縮短浸泡時間。

許多人愛吃水果，但洗水果可能沒想得那麼簡單。醫師表示，我們總以為，洗水果只要沖一沖水、泡泡鹽水就好，但若是「脂溶性」農藥，不是水可以洗掉的。最新研究指出，廚房裡兩樣東西「玉米粉」和「小蘇打粉」就能輕鬆洗去「脂溶性」農藥。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，脂溶性農藥會緊緊黏在果皮表面，甚至深藏在那層看不見的天然果蠟裡。鹽水或流動水充其量只是清掉表面的灰塵，對這類頑強的農藥，效果幾乎是零。2025年於國際期刊「Foods」的研究指出，市面上的水果看起來光滑又漂亮，但其實很多表面都藏著「看不見的農藥」，尤其像葡萄這類皮薄、蠟多的水果，更容易殘留一種叫「thiabendazole」(腐絕)的農藥，很多國家為合法使用，常見於葡萄、蘋果、草莓、檸檬等。

張家銘說，根據動物實驗，「腐絕」的急性毒性不算高，但長期微量攝入，仍可能有潛在風險，包括增加肝臟代謝負擔、干擾甲狀腺荷爾蒙平衡，高劑量下可能出現神經毒性反應。因此，「洗對一顆葡萄，可能就是守住全家的第一道健康防線。」

至於，應如何洗去「脂溶性」農藥？張家銘指出，於「Foods」的研究發現，利用廚房的兩樣東西玉米粉和小蘇打粉就能輕鬆洗去，洗水果方法是，第一步，以2%玉米澱粉水浸泡5分鐘，因玉米澱粉的細緻顆粒像天然的小吸盤，可以抓住附著在果皮上的農藥分子，靠物理吸附把藏在皮表的農藥「吸」出來。

第二步，以5%的小蘇打水，繼續浸泡五分鐘，把某些農藥的化學結構分解掉，讓它們更容易被沖走，但清洗時有個關鍵，順序不能顛倒，也不能混在一起泡。依實驗結果，這樣清洗之後，可以有效去除超過九成的農藥殘留，無論是葡萄、蘋果、檸檬、草莓，清洗效果都非常明確。

但不同水果，洗法略有差異，張家銘說，這套清洗流程在葡萄、蘋果、檸檬上表現都非常穩定。但對草莓來說，就要稍微注意，因為草莓果肉較軟、皮薄，在小蘇打中泡太久會變得鬆軟、褪色，建議草莓只泡玉米澱粉這一步即可，或縮短小蘇打浸泡時間到兩至三分鐘，維持口感與外觀。