養生／漱口、用牙線、定期就醫洗牙… 護牙5祕笈

醫師建議享用零食甜點後，盡快以清水漱口、若能喝一點含兒茶素抑菌成分的無糖綠茶更好；示意圖。（圖/123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 餐後先漱口並用牙線清潔，等待10到20分鐘再刷牙，可避免酸蝕琺瑯質。

餐後先漱口並用牙線清潔，等待10到20分鐘再刷牙，可避免酸蝕琺瑯質。 重點二： 刷牙應配合貝氏刷牙法，牙膏泡泡別太早吐掉，讓氟等成分充分發揮作用。

刷牙應配合貝氏刷牙法，牙膏泡泡別太早吐掉，讓氟等成分充分發揮作用。 重點三：睡前牙線、少吃含糖飲料與甜食，並定期洗牙健檢，是護牙最有效方法。

牙科醫師必須擁有一口潔白健康的好牙，才不會壞了自身招牌，曾任台灣植牙學會總會理事長的黃斌洋醫師非常節制甜食，也不太喝含糖飲料。每天餐後及睡前一定做好潔牙。擔心傷牙，吃帶殼海鮮特別謹慎，且避免邊走路邊看手機，「因為臨床看見太多走路不專心，導致跌倒斷牙的案例了！」他並提供以下五大護牙祕笈。

1.餐後別急著刷牙，先漱口、使用牙線

「餐後其實不用急著刷牙。」黃斌洋說，雖然蛋白質食物殘渣卡在牙縫，容易被代謝成酸性物質，但如果同時混和一些較酸的食物，此時牙齒表面會因酸性直接軟化，甚至產生脫鈣。此時如果立刻刷牙，反而造成琺瑯質磨耗。因此，黃斌洋餐後會先以牙線清潔牙縫，再透過清水、綠茶改變口腔酸鹼值，等個10-20分鐘再刷牙。

近幾年來，電動牙刷功能一再進化，樣式層出不窮。但是黃斌洋強調，「萬變不離其宗」，無論傳統牙刷或電動牙刷，遵守「貝氏刷牙法」的潔牙概念仍是最重要。如果電動牙刷使用方式不正確，「也可能變成電動牙鋸喔！」黃斌洋笑著說。

2.牙膏泡泡別太早吐掉，延長護牙成分作用

此外，有些人刷牙時間太短，牙膏的保護成分（例如氟）尚未完全覆蓋牙齒，就被吐至洗手槽，來不及發生作用「這真是太可惜了！」他建議無論使用何種牙刷，應慢慢輕柔刷，不用急著吐掉泡泡，以延長牙膏護牙成分跟牙齒的接觸時間。

他提醒，可以觀察選用牙膏標示的磨耗係數（RDA），磨耗係數過高的牙膏，其中「物理性」的磨亮顆粒粒子較粗，若長期過度使用，可能因此磨損琺瑯質，讓牙齒容易痠軟。

3.睡前使用牙線降低蛀牙機率

潔牙工具中，黃斌洋認為「牙刷與牙線」最重要，兩者能清潔到牙齒的不同表面，才算是完整潔牙程序。由於晚上口水分泌會變少，蛀牙率會增高，睡前以牙線徹底清潔每一顆牙齒的牙縫，預防蛀牙效果更好。他也提到，不少研究發現，「手指纏繞使用牙線」這個動作，本身對於健腦就有一定功效，真是好處多多。

4.喝含糖飲料，要「速戰速決」

「吃帶殼食物也是牙齒崩裂大魔王。」黃斌洋以蟹肉為例，看似飽滿、味道鮮甜，卻暗藏壞牙風險，因為如果蟹肉殘留細小硬殼，在未發現的情況下用力一咬，就可能讓牙齒當場崩壞。

另外，黏呼呼的麥芽糖、巧克力，以及各種含糖手搖飲，也都是蛀牙的幫兇。黃斌洋建議享用零食甜點後，盡快以清水漱口、若能喝一點含兒茶素抑菌成分的無糖綠茶更好。至於含糖手搖飲若非喝不可，建議在短時間喝完，避免一喝就是一兩個小時，宛如將牙齒泡在糖水。

5.定期就醫洗牙，CP值最高

「做好口腔衛生，定期洗牙健檢還是最重要。」黃斌洋表示，定期洗牙不但能把牙結石清洗乾淨，也讓牙醫師及時找出細微牙疾，CP值非常高。

除了潔牙，黃斌洋認為避免牙齒遭受意外傷害也很重要。偶爾門診會收治到前排牙齒斷裂的患者，原來是邊走路邊滑手機跌倒，還有人是睡前躺著看手機，手機掉落打斷牙齒。後續治療時，嚴重斷裂的牙齒只好拔掉。

醫師黃斌洋帶著女兒從小學習正確刷牙。（圖／黃斌洋提供）