娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏農再秀性感

夏儂伊麗莎白被公認為2000年代的性感青春偶像。（取材自豆瓣電影）

1999年夏季，好萊塢 女星夏儂伊麗莎白（Shannon Elizabeth）在青春喜劇「美國派」（American Pie）中飾演交換學生娜迪亞（Nadia），大膽換裝的場景震驚全球觀眾，並讓這部電影成為Y2K世代最具代表性的青澀電影之一。20多年後，當年的辣妹轉眼間成為53歲的熟女，她不僅未淡出公眾視野，反而加入訂閱制成人內容平台OnlyFans掀起討論，並將所得挹注於南非 野生動物保育事業。如今，夏儂回顧「美國派」在電影史上的定位，感嘆其中有許多問題在當今世況下行不通，同時感激該作品帶來的機遇，展現她不畏轉型、重新出發的勇氣。

「裸露令我不自在」

紐約時報報導，夏儂在「美國派」的戲分原本並不多，娜迪亞不過是個「可有可無的配角」。然而，那場在宿舍房間裡被偷拍且直播的關鍵一幕，卻意外讓夏儂成為全片令人印象最深刻的角色。

美國派電影的全球票房接近2億5000萬元，主要演員包括傑森畢格斯（Jason Biggs）、娜塔莎雷昂（Natasha Lyonne）、米娜蘇瓦麗（Mena Suvari），以及艾莉森漢尼根（Alyson Hannigan），每位演員後來都在好萊塢闖出一片天。

美國派系列最終發展為將近10億元的電影品牌，夏儂參演其中2部續集。電影上映期間，夏儂為成人雜誌「花花公子」（Playboy）拍攝寫真，奠定她千禧世代「性感女神」的地位。然而，夏儂卻尷尬地說：「很奇怪，那根本不是真正的我。私底下，我是對於裸露最不自在的人。」

「美國派」是Y2K世代最具代表性的青澀電影之一。（取材自豆瓣電影）

「美國派」讓她聲名大噪，之後她接連出演多部經典作品，並在2000年恐怖喜劇電影「驚聲尖笑」（Scary Movie）中展現喜劇天分，隔年在恐怖推理電影「惡靈13」（13 Ghosts）中與東尼沙霍柏（Tony Shalhoub）搭檔，並在導演凱文史密斯（Kevin Smith）的2001年經典喜劇「白爛賤客」（Jay and Silent Bob Strike Back）中擔綱女主角，這個角色既呼應「鄰家女孩」的形象，同時又巧妙的讓此人設崩壞。

史密斯對夏儂讚不絕口，說道：「正是簽下『美國派』的她，才讓Dimension影業答應拍攝，是夏儂讓那部電影得以實現。」

史密斯敬佩夏儂的專業與敬業態度，說道：「我不知道有沒有人這樣說過，但就像麥特戴蒙（Matt Damon）一樣，夏儂每次拍戲都把準備功課做得非常充足。」

夏儂伊麗莎白（右）主演2001年喜劇電影「白爛賤客」。（取材自豆瓣電影）

片場潛規則 她選擇說不

表面風光的背後，夏儂曾在好萊塢承受不為人知的壓力。

她回顧拍攝「惡靈13」尾聲的一段際遇，坦言電影幾乎殺青時，一名製作人突然告知她需要在一場動作戲中袒胸露乳，這是原先劇本中完全沒有安排橋段。

夏儂斷然拒絕，沒想到，對方事後找來替身拍攝該鏡頭，並在她毫不知情的情況下剪入電影正片。

更嚴重的傷害來自另一位製片人，夏儂說，「他試圖封殺我，因為我在另一部片中為自己發聲，不願意配合他的要求。我後來才知道，他打電話給業界很多人，建議他們不要跟我合作，而從那時候開始，我的工作開始減少。」

夏儂伊麗莎白（右）在拍攝2001年恐怖片「惡靈13」時被臨時增加裸戲。（取材自豆瓣電影）

2017年前後，反性騷與性侵社會運動「我也是」（#MeToo）爆發，夏儂才在其他女演員的公開發言中，赫然發現並不是只有她獨自面對這樣不公平的差別待遇。

夏儂說：「聽到其他女孩談起被封殺或被整垮的故事，我才恍然大悟：沒錯，這就是發生在我身上的事。」她感嘆，「遺憾，我不知道自己錯過什麼，或是可能錯過哪些精彩的案子。但我還是留給好萊塢與觀眾一絲感激，他們還是會給予第二次機會的。」

牌桌競技到南非保育

演藝事業陷入低潮期間，夏儂意外在撲克牌桌上找到新舞台。2003年，她參加Bravo電視台的「名人撲克對決」節目，原本只想為慈善募款，卻在無限下注德州撲克錦標賽中愈戰愈勇。

她多次在「世界撲克大賽」中締造亮眼成績，2007年則在國家廣播公司的「全國單挑撲克錦標賽」中闖進四強。

她笑著說：「我起初只是想要為慈善募款且在撲克牌的世界中，可以讓我暫時忘記電影、電視，以及沒機會試鏡的慘況。我起初表現得不錯，部分原因是我不按常理出牌，因為我根本不懂什麼是常理。」

夏儂伊麗莎白長期關注犀牛保育。（取材自X平台帳號@ShannonElizab）

然而，隨著競技壓力與勝負得失心開始啃噬她的心靈，她逐漸意識到「這條路走偏了」，而世界正在引導她走向非洲。2016年起，夏儂定居南非，她得知黑犀牛盜獵危機的嚴重程度，不僅創立基金會守護2300英畝的野生動物保育區，更於28日在拉斯維加斯舉辦第二屆「犀牛角撲克錦標賽」，為保育基金會募資。

今年4月，夏儂宣布加入以露骨內容著稱的OnlyFans平台，震驚四座。她感謝好萊塢閨密丹妮絲理查茲（Denise Richards）帶她進入OnlyFans的世界，兩人曾搭檔演出2003年的愛情浪漫喜劇「愛是您‧愛是我」（Love Actually）。

10天進帳破百萬元

夏儂加入OnlyFans短短十天便進帳破百萬元，遠遠超過她原先預估需要一年才能達到的目標。她說：「我嚇到，粉絲真的為我而來、支持我，而且他們依然繼續挺我，這是我完全沒有料到的。」

目前夏儂在平台上分享的日常生活片段，並展現性感魅力，但尺度仍在拿捏中。她坦言，此次嘗試對她探索自我有更深層的意義，並協助她找回自信。

「美國派」的劇情在當今嚴格的性別視角下重新被放大檢視，娜迪亞在不知情的情況下遭被偷拍直播，最終被送回歐洲。資深影評與作家蘇菲吉爾伯特（Sophie Gilbert）在她2025年的著作「Girl on Girl」中，批評娜迪亞這個角色「與其說是真實的人物設定，不如說是一件道具、一具胴體和一個笑點」。

夏儂得知後一度語塞，接著回答：「她可能沒有錯，這部電影在當今世道之下是行不通的，必須是截然不同的內容，至於電影中的『問題』，取決於你用什麼角度看待。這部電影確實造就了許多人的一生，為什麼要剝奪他們的記憶？再者，如果電影方方面面都講究政治正確，那還會好笑嗎？還有人要看嗎？」

史密斯則表示，「夏儂不怕重新出發，無論是自己的選擇，還是被迫如此，她比影劇產業中的大多數人都更自在地一次又一次轉型並蛻變成更好的模樣。」

夏儂伊麗莎白（右）在青春喜劇「美國派」中飾演交換學生娜迪亞。（取材自豆瓣電影）