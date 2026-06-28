料理功夫／涼拌蘋果紫色包心菜

蘋果是水果之王，紫色包心菜則是高營養、低熱量的超級蔬菜。這兩種蔬果一起進食，可擦出不一樣的火花。紫色包心菜的菜葉很厚實，要切得愈細愈好，並以鹽醃製片刻軟化後，較易吞嚥。

材料：

1. 新鮮脆口蘋果一顆。

2.紫色包心菜一小顆（足夠吃上三回）。

3.鹽少許。

4.個人鍾意的醬料：如醬油、醋、糖、鹽、麻油適量，或現成的個人中意的沙拉拌醬均可。

作法：

1.新鮮脆口蘋果一顆，洗淨去核，連皮切成絲，以少許鹽醃漬10鐘。

2.紫色包心菜一小顆，取下三、四葉，洗淨切細絲，以少許鹽醃漬20分鐘。

3.將蘋果及紫色包心菜絲以清水洗淨後，擠乾水分，倒進醬料拌勻，置於冰箱內。

4.撒上白芝麻，半個小時後取出進食享用。超級營養健身，又香脆可口無比。

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